¿Tenés una startup?: con estos consejos podés alcanzar el éxito

En un año complicado muchos decidieron salir al campo con sus propios proyectos, por eso hay varios consejos que pueden servir para lograr el éxito

Todo cambio de año trae aparejado una ilusión renovada para todas las personas. Y esta epóca pone más enfásis en aquello desde lo laboral, luego de que muchos emprendimientos se vieran afectados por el coronavirus que azotó al mundo a principios de 2020.

Ya entrados en 2021, la clave para este año será analizar el aprendizaje y el conocimiento adquirido en toda está etapa, para ver como podemos darle un salto de calidad a nuestros negocios, adaptandonós a la realidad. No por nada, muchos emprendimientos, incluso, se vieron beneficiados por la pandemia.

Por su parte, el inversor y autor de varios libros, Tim Ferriss, estuvo en el podcast de Reid Hoffman, Masters of Scale y compartió algunos de sus mandamientos del éxito de una startup con lecciones aprendidas de varios de sus colegas y referentes.

Espera el rechazo

Para el autor se aprender de cada "no". "Como fundador, debes ser resistente, debes aprender a resistir el rechazo, ya que es una experiencia universal", afirmó.

Kathryn Minshew, cofundadora y directora ejecutiva de The Muse, un sitio web de desarrollo profesional se presentó antes inversores 148 veces, literalmente.

"Literalmente hubo días en los que tuve un "no" durante el desayuno y un "no" durante un café a las 10:30 am, un "no" durante el almuerzo. Desinterés a las 2:00 pm, alguien que salió temprano de una reunión a las 4:00 pm. Y luego iba a tomar algo y me sentía como si se estuvieran riendo de mi fuera de la habitación. Y cuando finalmente levantamos nuestra ronda de capital semillas, volví y conté. Fue doloroso y gratificante al mismo tiempo, mirar todos esos nombres y pensar: "Recuerdo que ‘no’, recuerdo que ‘no’, recuerdo que ‘no'", y me pican; todo el mundo pica".

Hoy, Muse atiende a millones de usuarios. Kathryn recaudó u$s16 millones el año pasado, y su historia es la historia de origen de la mayoría de las grandes empresas emergentes. "Por lo tanto, si escuchas un coro de no, debes buscar otras señales de que estás en algo. Creo que las mejores ideas a menudo parecen ridículas a primera vista", afirmó Ferriss.

"La mayoría de los emprendedores escuchan un coro de no cuando comienzan y hay que esperarlo. De hecho, no es solo cuando comienzas. Porque al principio podría ser un puñado de clientes en perspectiva, luego son los capitalistas de riesgo, luego quizás incluso la gente de capital privado, y luego los banqueros de inversión, y así sucesivamente, posibles pretendientes, y así sucesivamente. Entonces, debes esperarlo y debes prepararte para lidiar con eso", agregó.

Decide. Decidir. Decidir

Todo fundador tiene que aprender a tomar decisiones. A menudo es mejor tomar una decisión incorrecta, generalmente corregible, que no tomar ninguna decisión.

"En la aviación, te enseñan a tomar decisiones rápidas y, una y otra vez: 'Decide, decide, decide'. Es mejor tomar una decisión y simplemente aceptar las consecuencias. Y esa disciplina me ayudó en los tiempos difíciles cuando estuve en Novell en un verdadero cambio radical", dijo Eric Schmidt, ex director ejecutivo de Google.

También le ha sido útil en el clima de generación de ideas libre que cultivaba en Google. De hecho, podría argumentar que fue el secreto de su éxito y lo sigue siendo: debes tener una toma de decisiones disciplinada para sobrevivir y mucho menos prosperar.

"Lo más importante que debe hacer es tomar decisiones rápidas, y cometerá algunos errores, pero necesita tomar decisiones. Finalmente, adoptamos un modelo de reunión de personal el lunes, una reunión de negocios el miércoles y una reunión de productos el viernes, y esto se organizó para que la gente pudiera viajar de la manera correcta. Y la agenda era que todo el mundo sabía en qué reunión se tomaron las decisiones, por lo que mientras pudiera esperar una semana, sabía que tendría una audiencia sobre su trato", afirmó.

Se debe entender que el éxito a largo plazo de cualquier empresa depende del ecosistema que la rodea.

"No puedo decirles cuántas personas me han dicho que en Google, las decisiones se toman hoy rápidamente, en casi todos los casos, incluso en nuestra escala actual. Y ese es un legado de esa decisión. La mayoría de las grandes corporaciones tienen demasiados abogados, demasiados tomadores de decisiones, propietarios poco claros y las cosas se congelan; ocurren muy lentamente. Pero algunas de las mejores cosas suceden muy rápido. Tomamos la decisión de comprar YouTube en aproximadamente 10 días, una decisión increíblemente histórica, porque estábamos listos, la gente estaba concentrada, tuvimos una reunión de la junta, queríamos hacerlo", agregó.

Pagalo

El mandamiento final entra en vigencia después de que tenga éxito o alcance algún tipo de certeza de que sobrevivirá o simplemente tendrá un poco de dinero extra disponible en algunos casos.

Porque se debe entender que el éxito a largo plazo de cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, depende del ecosistema que la rodea. Para crear un ecosistema como Silicon Valley, y muchos lugares lo han intentado, donde las nuevas empresas prosperan y las ampliaciones son posibles, los emprendedores exitosos deben seguir este mandamiento y pagarlo. Eso significa que invierten en las otras empresas que los rodean, el pequeño.

Fuente: Emprendedores News.