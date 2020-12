Citi ofrecerá a empleados permiso sabático de 12 semanas: ¿por qué?

Los empleados podrán comprar días de vacaciones o trabajar pro bono hasta cuatro semanas para una organización sin fines de lucro cobrando su sueldo

El conglomerado financiero Citigroup Inc. pronto ofrecerá a los empleados la posibilidad de tomarse un permiso sabático de 12 semanas como parte de un paquete de nuevos beneficios tras la pandemia de coronavirus.

Los trabajadores también podrán comprar hasta cinco días de vacaciones adicionales al año a partir del próximo año, y el banco va a iniciar un programa que permitirá a los empleados trabajar pro bono con una organización benéfica durante un período de hasta cuatro semanas mientras reciben el 100% de su salario base.

Los nuevos beneficios son el resultado de meses de reuniones entre los principales profesionales de recursos humanos de la firma para abordar cómo sería el trabajo después de la pandemia, dijo Diane Arber, quien dirige recursos humanos para el grupo de clientes institucionales del banco.

"Así que, aquí estamos, todos trabajando desde casa y siendo extremadamente productivos. Nos permitió hacer una pausa y pensar qué deberíamos hacer de manera diferente para los empleados", señaló.

"Los empleados a veces necesitan un descanso y no quieren frenar su carrera", reflexionó la ejecutiva de capital humano de Citigroup.

Citigroup ha registrado un aumento récord en la satisfacción de empleados en una encuesta anual interna. Muchos de ellos prefieren trabajar desde casa y la flexibilidad que proporciona, dijo Arber. Con los nuevos beneficios, el banco quiere hacer permanente parte de esa flexibilidad.

Con el período sabático, cualquier empleado que haya trabajado en Citigroup durante al menos cinco años puede tomarse hasta 12 semanas de permiso. Habrá un límite de dos períodos sabáticos por empleado, y recibirán solo el 25% de su salario base durante ese tiempo.

"Las personas pueden necesitar un descanso para centrarse en intereses personales o en educación, pueden tener una situación familiar concreta; o puede que solo necesiten tomar un descanso para cuidar su bienestar", dijo Arber.

"Podría ser cualquiera de las razones anteriores. No vamos a revisar la razón. Solo vamos a centrarnos en cubrir el negocio", afirmó la directiva de recursos humanos en declaraciones relevadas por Bloomberg.

Los empleados que decidan participar como voluntarios en una organización benéfica también deben haber estado con Citigroup durante cinco años y pueden hacer uso del beneficio dos veces.

Sabático: ¿remedio anti "burnout"?

Un sabático puede ser la manera de "volver a enamorarse" de la profesión

Hay múltiples motivos para desear un tiempo sabático: descanso, viajes y conocimiento de otras culturas, pasar más tiempo con la familia, dedicarse a un fin benéfico, aprender otra profesión y habilidades nuevas, etc.

Sin embargo, según pudieron relevar Airbnb y OnePoll en una encuesta, el desgaste es la mayor de las motivaciones para este deseo de los trabajadores. El 32% de los encuestados afirmó que siente estrés en el trabajo varias veces al día y una de cada dos personas considera renunciar a su trabajo.

En ese marco, no es raro que el 28% de la gente afirmara necesitar un sabático para evitar el agotamiento y mejorar su salud.

¿Pero esta apreciación de las vacaciones prolongadas como "remedio anti-burnout" es correcta? "Hay casos muy serios en los que una persona desarrolla un nivel de agotamiento o un pico de estrés en los que un profesional médico puede recetar una licencia como parte de la recuperación. En ese caso si se debe cumplir con la indicación bajo la supervisión profesional que sea necesaria", aclaró tiempo atrás a iProfesional Lucrecia Grande Rocha, fundadora de la empresa de bienestar corporativo OM House.

Pero precisamente el mantra que esta firma trata de enseñar en las empresas es que no es necesario un sabático o incluso disponer de mucho tiempo para prevenir estos estados. "Descansos cortos pueden ser muy efectivos si se mantienen en el tiempo. Lo más importante es que estas prácticas se sostengan diariamente", dijo la experta que promueve que los empleados.

"No sirve que una persona se tome un sabático de seis meses si luego vuelve a una rutina donde va a estar expuesto todos los días a situaciones de estrés que no sepa cómo manejar. Eso es igual de perjudicial", prosiguió Grande Rocha. "Lo que nosotros proponemos en las empresas es desmitificar, que la gente entienda que no por no hacer una pausa activa de 15 minutos o tomarse 10 para meditar, va a ser más productiva. Por el contrario, estos ejercicios impactan positivamente en la calidad de vida de esas horas que transcurren trabajando", añadió.

De la misma manera, la fundadora de OM House recomendó, para quienes si tienen la chance de tomarse vacaciones extendidas, que "aprovechen ese tiempo para hacer aquellas cosas que en medio de la rutina no hay chance de hacer, como reordenar su casa o visitar a seres queridos que no se ve muy seguido. Está científicamente comprobado que esas actividades mejoran la calidad de vida".

Pero más allá de la chance de recuperar las energías o la salud mental, un sabático puede ser también una manera de volver a "enamorarse" de la posición o profesión elegida, o incluso de encontrar otra. "La capacidad de conectar más profundamente con uno mismo, descubrir nuevos intereses, conocer otras realidades y la rutina, permite conectar con el propósito, potenciar la creatividad y re comprometernos con lo que hacemos", dijo a este medio Gonzalo Rossi, CEO de Whalecom y especialista en gestión del cambio y neuroliderazgo, al ser consultado por los beneficios que este tipo de prácticas tienen para las personas.

Sin embargo, las empresas también se benefician indirectamente de estas experiencias que suman sus talentos. Rossi incluso fue más allá y sugirió que el sabático se integra a un nuevo paradigma del trabajo al que las compañías, tarde o temprano, deberán adaptar sus estrategias de talento: "El mundo está cambiando exponencialmente y los modelos de aprendizaje y productividad también cambian para apoyar el desarrollo. Venimos de un modelo LEARN - DO - REST ("Learn" por 22 años de educación; "Do" por aproximadamente 43 años de Trabajo; y "Rest" durante la jubilación)".

"Adicionalmente, hoy desde las neurociencias se sabe que el proceso de aprendizaje no es lineal y que es muy importante tener períodos de actividades 'difusas' para potenciar el aprendizaje. Si además reconocemos que lo que estudiás hoy probablemente no sirva en 5 años, el modelo actual es LEARN - REST - DO - LEARN - DO - REST en ciclos que son personales", explicó el experto.

"Las personas queremos bienestar en nuestras vidas por lo que ese camino -y más para los Millennials- empieza a multiplicarse como conducta de vida incluso en las generaciones más adultas. El presente es complejo y requiere de habilidades que no necesariamente se pueden desarrollar sólo en el mundo del trabajo", agregó el CEO de Whalecom