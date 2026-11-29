Japón busca fortalecer la confianza en las stablecoins con reglas para sus reservas y el canje, mientras avanza una iniciativa bancaria en yenes

El proyecto busca liquidar security tokens institucionales y complementar las pruebas de dinero digital y CBDC del país.

Tres grandes bancos japoneses probarán una stablecoin en yenes para marzo de 2027, en un mercado dominado al 90% por el dólar.

El Banco de Japón reclama reglas claras de reservas y canje para garantizar la confianza en el uso de las stablecoins.

Japón busca que las stablecoins cuenten con reglas claras para respaldar su valor y permitir que los usuarios recuperen dinero convencional cuando decidan salir del activo digital, en los mercados financieros.

El mensaje del Banco de Japón pone el foco en una condición central para estos tokens: la confianza depende tanto de mantener una paridad como de sostenerla y devolverla en el sistema financiero japonés.

La discusión se desarrolla mientras tres grandes bancos japoneses preparan una prueba de concepto para una stablecoin en yenes, en un mercado local donde su adopción continúa siendo limitada.

Qué reglas reclama Japón para las reservas y el canje de stablecoins

Kamiyama Kazushige, director ejecutivo del Banco de Japón, destacó la importancia de regular adecuadamente las reservas durante un discurso pronunciado el 27 de noviembre de 2026 en Tokio, ante participantes del sector financiero.

El planteo sobre reservas y canje confiable forma parte del debate sobre las condiciones necesarias para sostener la confianza en estos instrumentos digitales y facilitar su uso dentro del sistema financiero.

Las reservas son los activos que un emisor mantiene para respaldar tokens en circulación; el canje permite devolverlos y recibir dinero convencional conforme a las condiciones establecidas por cada proveedor, para quienes mantienen esos instrumentos.

Para los usuarios, ambos mecanismos responden a una pregunta práctica: si una stablecoin promete mantener el valor de una moneda, ¿qué garantías existen sobre su respaldo y conversión en el momento de solicitarlo?

Kamiyama no señaló una stablecoin específica ni acusó a un emisor de incumplimientos, sino que destacó la necesidad de marcos regulatorios para sistemas de pago seguros y resilientes, en el funcionamiento de los pagos digitales.

La información disponible no detalla una propuesta normativa, requisitos nuevos ni un calendario regulatorio, por lo que el mensaje debe entenderse como una prioridad señalada por el funcionario en esta etapa de discusión pública.

Por qué Japón busca impulsar stablecoins denominadas en yenes

Japón estableció uno de los primeros marcos específicos para stablecoins, vigente desde 2023 tras enmiendas a la Ley de Servicios de Pago, aunque los casos de uso locales siguen siendo limitados.

La experiencia muestra que disponer de reglas no garantiza una adopción amplia: también hacen falta aplicaciones concretas, usuarios interesados y confianza en el respaldo y el canje de cada token, en el mercado japonés.

En las palabras de apertura del comité de coordinación de CBDC del 2 de febrero de 2026, Kamiyama señaló que más del 90% de los saldos mundiales de stablecoins estaba denominado en dólares estadounidenses.

Esa concentración refleja el desafío para otras monedas, ya que las operaciones sobre blockchain recurren mayoritariamente a tokens vinculados al dólar y dejan menos opciones denominadas en yenes, en el mercado internacional de tokens.

Tres grandes bancos japoneses planean una prueba de concepto para una stablecoin en yenes, con una posible emisión en marzo de 2027, según la información publicada sobre el proyecto.

El calendario todavía no representa un lanzamiento confirmado ni un activo disponible para usuarios en la actualidad, sino una fecha potencial dentro de los planes de las entidades financieras involucradas.

El uso previsto sería liquidar security tokens, representaciones en blockchain de activos financieros tradicionales, con una aplicación orientada a operaciones institucionales y no necesariamente a pagos cotidianos, dentro de ese esquema de liquidación.

Qué otros proyectos de dinero digital desarrolla el Banco de Japón

Una stablecoin en yenes podría ofrecer a corporaciones e inversores una vía para liquidar operaciones en esa moneda sobre blockchain, aunque la posibilidad técnica no asegura demanda inmediata para el sector financiero local.

El Banco de Japón desarrolla desde 2023 un piloto de CBDC minorista para estudiar cómo funcionaría una versión digital del yen emitida directamente por el banco central, como parte de su investigación técnica.

Este proyecto es diferente de una stablecoin privada, cuyo emisor no es el banco central, y no significa que Japón haya decidido lanzar una moneda digital oficial para uso general.

La institución también realizó experimentos técnicos vinculados con CBDC y reservas tokenizadas, aunque la información publicada no detalla resultados, plazos ni una decisión de lanzamiento dentro de sus trabajos sobre dinero digital.

En el plano internacional, el BOJ participa en el Proyecto Agorá, liderado por el Banco de Pagos Internacionales, para explorar liquidaciones transfronterizas con activos tokenizados entre distintas jurisdicciones, en el sistema financiero global.

Estas iniciativas sitúan las stablecoins dentro de una agenda más amplia de dinero digital, pero no reemplazan el debate específico sobre las reservas y el canje confiable en el debate regulatorio japonés.

Para el mercado japonés, el desafío combina mecanismos sólidos para respaldar y convertir tokens con la necesidad de que empresas y usuarios encuentren razones prácticas para utilizarlos en el ecosistema financiero del país.