Mientras los bancos registraron más compras de dólares, el 58% de los usuarios de Bitso que operó stablecoins contra pesos eligió vender.

Pese a las variaciones, el dólar digital se consolidó como ahorro cotidiano: 94% de las cripto son stablecoins.

A $1.752, el dólar digital fue la opción más cara, incentivando a quienes ya tenían a vender, no a comprar.

La semana de tensión cambiaria llevó a los argentinos a comprar dólares en los bancos, pero es impulso no se vio reflejado de igual forma en el mercado cripto, donde el dólar digital USDT subieron más que el billete verde. En Bitso, el 58% de quienes operaron dólares digitales contra pesos vendió y solo el 42% compró, según explicó a iProUP Julián Colombo, director de la plataforma para Sudamérica.

El contraste con los bancos es fuerte. Entre miércoles y viernes, algunas entidades registraron subas de entre 45% y 60% en las compras de dólares por homebanking, según fuentes bancarias citadas por iProfesional.Q

El contexto, vale recordar, es que el dólar oficial encadenó siete subas consecutivas. El mayorista cerró el miércoles en $1.604, con un aumento de 4,6% en noviembre, y el minorista en $1.630. Desde julio, el dólar no le ganaba a la inflación mensual, que para noviembre se estima cerca del 1,9%.

Esa suba aceleró la dolarización. Según las fuentes bancarias citadas, las compras por homebanking movieron entre u$s350 y u$s400 millones por día en todo el sistema. El miércoles ya estaban un 20% por encima de lo habitual, un ritmo menor que en los días previos. Como referencia, entre agosto y octubre los ahorristas compraban unos u$s2.500 millones por mes a través de bancos.

El contexto ayuda a explicar la presión. El riesgo país está por encima de los 1.000 puntos, el Banco Central no compró dólares durante tres ruedas seguidas y acumula u$s344 millones en noviembre, y la economía entró en recesión técnica. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó parte de la turbulencia a la crisis financiera internacional y consideró razonable un dólar oficial por encima de $1.600.

Cómo operó el dólar cripto durante la tensión cambiaria

En las plataformas cripto, el comportamiento fue distinto. "Fue una semana de mucha atención sobre el dólar, pero el dólar digital se mantuvo estable. Cerró con una baja del 1,2% y se movió en un rango de menos del 2%, aun con el blue en máximos nominales", detalla Colombo.

Dólar oficial y cripto: cómo operaron los argentinos durante la tensión cambiaria

El ejecutivo destaca que no hubo reacciones bruscas. "En la app vimos a los usuarios operar con normalidad, sin grandes reacciones de pánico. De quienes operaron dólares digitales contra pesos, cerca del 58% vendió y el 42% compró, un comportamiento en línea con lo que vemos en los meses anteriores", agrega.

¿Por qué el comportamiento fue distinto? Una explicación posible es la que entrega el economista y analista cripto Pedro Martínez a iProUP. "Los que ya tenían dólares digitales aprovecharon la suba para venderlos más caros, mientras que quienes buscaban dolarizarse optaron por el canal más barato, el dólar oficial en el banco".

El jueves, el dólar cripto cotizaba en $1.752. Eso es unos $127 más caro que el oficial del Banco Nación, que cerró en $1.625, y también por encima del MEP, en $1.666, y del blue, que cerró entre $1.700 y $1.710.

Es decir, comprar dólar cripto era la forma más cara de dolarizarse esta semana. Para el que ya tenía dólares digitales, en cambio, era un buen momento para vender.

Para qué usan los argentinos el dólar digital y qué ventajas tiene

El dato que más destaca Colombo no es el de la semana, sino el de fondo. "Evitamos hacer pronósticos de corto plazo. Lo que sí vemos es que el argentino ya incorporó el dólar digital como parte de cómo maneja su plata en el día a día".

Ese uso cotidiano se ve en las cifras del mercado. Según un análisis de a16z Crypto, como contó iProUP, el 94% de las criptomonedas que se compran con pesos son stablecoins, es decir, dólares digitales. El argentino no usa las cripto para especular sino para ahorrar en dólares, y por eso compra y vende según la conveniencia del momento.

La ventaja del dólar cripto es que opera las 24 horas, todos los días, sin límites de horario bancario. La desventaja, como se vio esta semana, es que puede cotizar más caro que otros dólares, y que no tiene la protección de un depósito bancario.

Qué conviene mirar antes de comprar dólar cripto

Para el ahorrista que piensa dolarizarse, hay tres cosas que conviene revisar antes de elegir el canal:

Comparar el precio de todos los dólares. Esta semana, la diferencia entre el oficial y el dólar cripto fue de más del 7%. Con montos grandes, esa brecha pesa

Esta semana, la diferencia entre el oficial y el dólar cripto fue de más del 7%. Con montos grandes, esa brecha pesa Tener en cuenta las comisiones. Cada plataforma cobra distinto por comprar y por retirar, y eso cambia el costo final

Cada plataforma cobra distinto por comprar y por retirar, y eso cambia el costo final Elegir plataformas registradas. En la Argentina, los proveedores de servicios con activos virtuales tienen que estar inscriptos ante la CNV

Para quien recién empieza, es útil repasar qué es el dólar cripto y cómo comprar stablecoins en Argentina.