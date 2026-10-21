Nuevas normas federales para monedas estables en EEUU reconfiguran el entorno legal y ponen en jaque la seguridad de reservas para usuarios

La Ley GENIUS es la norma federal estadounidense que regula las stablecoins de pago, firmada por el presidente Donald Trump en 2025. Como toda ley de ese tipo, no se aplica sola. Cada regulador tiene que escribir las reglas que la vuelven operativa.

Lo que ocurrió este 21 de octubre es que uno de ellos terminó primero. La OCC publicó una regla final de más de 700 páginas que fija los estándares federales de reservas, canjes, capital, custodia y gestión de riesgos para los emisores autorizados de stablecoins de pago.

El alcance abarca a compañías financieras no bancarias, ciertas subsidiarias de bancos y emisores extranjeros que operen bajo la autoridad del organismo. La vigencia arranca el 18 de enero de 2027.

Jonathan Gould, Contralor de la Moneda, presentó la norma en estos términos: "La regla final de hoy hace avanzar la visión del presidente Trump y del secretario Bessent sobre el liderazgo estadounidense en activos digitales", y la describió como un marco claro y práctico para la innovación en stablecoins de pago.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, sostuvo que la regla "lleva adelante esa legislación histórica".

Lo que todavía no está terminado importa tanto como lo que sí. Las disposiciones sobre prevención del lavado de dinero y cumplimiento de sanciones no forman parte de esta regla. La OCC y el Tesoro trabajan en una propuesta separada. Y el resto del tablero regulatorio sigue en movimiento:

OCC: Regla final publicada (21/10/2026), vigente 18/1/2027

Regla final publicada (21/10/2026), vigente 18/1/2027 FDIC: Propuso estándares de solicitud en diciembre de 2025 y un marco para instituciones con carta estatal en abril de 2026

Propuso estándares de solicitud en diciembre de 2025 y un marco para instituciones con carta estatal en abril de 2026 FinCEN y OFAC: Propuesta conjunta en abril de 2026 sobre controles como congelamiento de transacciones

Propuesta conjunta en abril de 2026 sobre controles como congelamiento de transacciones Tesoro: Propuso su regla en agosto de 2026, incluyendo el tratamiento de emisores extranjeros como Tether

Propuso su regla en agosto de 2026, incluyendo el tratamiento de emisores extranjeros como Tether Reserva Federal: Propuso reglas en septiembre de 2026 para subsidiarias de bancos miembros que emitan stablecoins

Un detalle que conviene retener: ningún regulador cumplió el plazo de mediados de año que fijaba la ley, y es poco probable que el conjunto de reglas esté completo para enero.

Por qué el cambio en el plazo de las reservas es el más importante y casi nadie lo titula

Acá está el ajuste técnico que más consecuencias tiene y que quedó tapado por la discusión sobre las recompensas.

La propuesta original de la OCC obligaba a que el vencimiento promedio ponderado de las reservas no superara los 20 días. En la práctica, eso forzaba a los emisores a mantener su respaldo casi en efectivo. Letras del Tesoro ultracortas, repos a un día, depósitos a la vista. La regla final eliminó ese límite. Ahora pueden mantener activos elegibles de plazos más largos, incluidos bonos del Tesoro estadounidense.

Por qué importa, en castellano simple: cuanto más largo el plazo de un bono, más rendimiento paga. Al liberar el plazo, la OCC le permitió a los emisores de stablecoins ganar más dinero con las mismas reservas.

La Ley GENIUS les prohíbe a los emisores pagar intereses o rendimiento a los tenedores de la stablecoin. Es decir, quien tiene un USDC o un PYUSD no puede recibir una tasa por tenerlo, al menos no del emisor. Pero el emisor sí cobra la tasa de las reservas que respaldan esa stablecoin, y acaba de obtener permiso para ir a buscar una tasa más alta.

Dicho de otro modo, la regla no permitió que los tenedores ganen rendimiento, pero sí amplió el rendimiento que gana el emisor. Toda la economía del negocio stablecoin está ahí, el usuario entrega dólares, recibe un token que no paga nada, y el emisor invierte esos dólares y se queda con el retorno. La regla final del 21 de octubre no cuestionó ese modelo, lo hizo más rentable.

A eso se suman dos aflojamientos más. Las reservas excedentes, que en la propuesta solo podían retirarse una vez por mes, ahora pueden retirarse en cualquier momento, siempre que queden activos suficientes para cubrir las stablecoins en circulación. Y los límites a la concentración de reservas en una sola contraparte se flexibilizaron, aunque el organismo mantuvo salvaguardas.

El riesgo de una corrida quedó peor cubierto que en la propuesta original

Hay una combinación en esta regla que merece atención y que ninguna cobertura puso junta.

La propuesta original de la OCC contemplaba una extensión automática de los plazos de canje cuando las solicitudes de rescate se dispararan. Es un mecanismo conocido en la industria de fondos: si todos quieren salir al mismo tiempo, el gestor gana tiempo para liquidar activos de forma ordenada en lugar de rematarlos.

La regla final eliminó esa extensión automática. En su lugar, impuso una obligación de información: los emisores deben avisar a la OCC dentro de las 24 horas si los pedidos de canje superan el 10% del valor en circulación de la stablecoin en cualquier período de 24 horas.

Puestos los dos cambios uno al lado del otro, el cuadro es este: los emisores pueden ahora mantener activos de plazos más largos y, al mismo tiempo, perdieron el colchón de tiempo para cumplir con los rescates durante una corrida.

Eso tiene un nombre en finanzas y se enseña en el primer año: descalce de plazos. Es la situación en la que una institución tiene obligaciones exigibles de inmediato respaldadas por activos que tardan en convertirse en efectivo. Es, literalmente, el mecanismo por el cual quiebran los bancos.

Conviene ser preciso y no exagerar: el requisito de respaldo uno a uno sigue en pie, igual que los requisitos de liquidez y las pruebas de estrés, y los bonos del Tesoro son el activo más líquido del mundo después del efectivo. Un emisor que necesite vender Treasuries para atender rescates va a encontrar comprador. Pero va a encontrarlo al precio del día, y si las tasas subieron desde que los compró, va a vender con pérdida. Ese es el agujero que el plazo corto cerraba y que la nueva regla abrió.

El propio umbral del 10% en 24 horas es el reconocimiento implícito de que el riesgo existe. Nadie exige una notificación urgente por algo que no puede pasar.

Y queda una diferencia estructural con los bancos que vale subrayar para cualquier lector que tenga stablecoins: un banco con descalce de plazos tiene seguro de depósitos y acceso a la ventanilla del banco central. Un emisor de stablecoins no tiene ninguna de las dos cosas.

Lo que la OCC sí les negó a los exchanges

El organismo cerró dos puertas que los exchanges querían abiertas.

No hay reconocimiento para los programas existentes. La OCC fue explícita: "La OCC se niega a presumir que los programas de recompensas anteriores a la Ley GENIUS cumplen con la Ley GENIUS". Es decir, que un programa haya funcionado durante años sin objeciones no le da ninguna protección. Los exchanges deben obtener el visto bueno del organismo para sus programas.

No sirve el argumento de que el Congreso ya los conocía. La industria sostenía que, si los legisladores sabían que estos programas existían cuando aprobaron la ley y no los prohibieron expresamente, eso equivalía a una aprobación tácita. La OCC lo descartó: el conocimiento del Congreso "no implica necesariamente que el Congreso los haya respaldado como permisibles".

Y no hay espera por una ley futura. El organismo también aclaró que no va a dilatar la aplicación mientras se discute nueva legislación: "A menos que y hasta que esa legislación se apruebe, la OCC debe implementar la prohibición de rendimiento de la Ley GENIUS, tal como fue sancionada".

Para una plataforma que hoy paga 4% o 4,5% sobre saldos, ese silencio es el peor de los mundos: no está prohibida, pero tampoco está aprobada, y el regulador acaba de decir que la antigüedad del programa no la protege.

Qué significa todo esto para quien tiene stablecoins en Argentina

Acá es donde la noticia deja de ser regulatoria estadounidense y pasa a ser práctica local, porque Argentina es uno de los mercados del mundo más expuestos a lo que decida la OCC.

Según el análisis de a16z Crypto publicado el 30 de agosto de 2026 con datos de Artemis, el 94% del volumen de operaciones cripto denominado en pesos argentinos corresponde a stablecoins, la proporción más alta entre las monedas fiat relevantes de ese relevamiento. Es, para una porción enorme de usuarios locales, la forma principal de tener dólares.

Tres consecuencias concretas.

La primera es sobre los rendimientos que pagan las billeteras locales. Varias plataformas argentinas ofrecen una tasa sobre saldos en stablecoins. Esos programas no están alcanzados por la regla de la OCC, que aplica a los emisores autorizados bajo su jurisdicción y a sus relaciones con terceros.

La segunda es sobre qué stablecoin conviene mirar. La regla de la OCC apunta a los emisores autorizados bajo su autoridad. Tether, el emisor de USDT, es tratado como emisor extranjero, y su situación se define en la propuesta que el Tesoro presentó en agosto de 2026, todavía no finalizada. Es decir, la pieza regulatoria que más afecta al token que más se usa acá no es la que se aprobó hoy.

La tercera es sobre el riesgo que conviene entender: si un emisor de stablecoins ahora puede tener reservas a plazos más largos y perdió el mecanismo que le daba tiempo durante una corrida, el usuario que mantiene su ahorro en ese token está asumiendo un riesgo de liquidez que antes estaba más acotado. No hay seguro de depósitos detrás de una stablecoin.

El respaldo uno a uno sigue siendo obligatorio, pero "respaldado" y "convertible de inmediato al valor nominal en cualquier circunstancia" no son lo mismo, y la regla del 21 de octubre amplió la distancia entre las dos cosas.

Vale cerrar con el dato que pone todo en contexto. La ley lleva más de un año sancionada, la vigencia de la primera regla es recién el 18 de enero de 2027, y el resto del marco regulatorio sigue en construcción.