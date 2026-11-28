Richard Teng advierte que la inteligencia artificial cambia las reglas de la ciberseguridad y anticipa una transformación del negocio de Binance.

Binance busca ser una "súper aplicación financiera" con tokenización y pagos cripto para 3 mil millones de usuarios, compitiendo con bancos.

El co-CEO Richard Teng detalló que el sofisticado hackeo usó ingeniería social e IA, pero los fondos de usuarios no se vieron afectados.

Binance advierte sobre el aumento de hackeos potenciados por inteligencia artificial (IA), tras sufrir un ataque de u$s6.340M.

Binance alerta por los hackeos con IA y revela cómo quiere competir con los bancos

El avance de la inteligencia artificial (IA) está cambiando las reglas de juego de la ciberseguridad y obliga a las empresas financieras a revisar sus mecanismos de protección. El problema ya no se limita a encontrar fallas en el código: los ciberdelincuentes también pueden aprovechar herramientas generativas para construir identidades falsas, engañar empleados y conseguir accesos a sistemas corporativos.

La advertencia llegó de Richard Teng, co-CEO de Binance, luego del ataque informático que afectó u$s6.340 millones en tokens y obligó a la compañía a revisar sus procedimientos internos. El directivo considera que ninguna industria está al margen de estas amenazas.

"El hackeo no debería haber ocurrido", reconoció Teng en una entrevista a Infobae. Además, aseguró que la compañía asumió las pérdidas con sus propios recursos y que las cuentas y los activos de los usuarios no resultaron afectados.

Pero el incidente también dejó una advertencia para bancos, proveedores tecnológicos y empresas de telecomunicaciones: las nuevas vulnerabilidades pueden aparecer en lugares que hasta hace poco no representaban una amenaza relevante.

Hackeo a Binance: cómo fue el ataque que afectó u$s6.340 millones

Según la investigación preliminar, el ataque fue el resultado de una campaña sofisticada que se extendió durante varios meses y combinó ingeniería social con software malicioso.

Uno de los desarrolladores de Binance fue contactado mediante una falsa entrevista laboral y terminó descargando un repositorio con código malicioso en su computadora de trabajo. A partir de ese acceso, los atacantes avanzaron por distintos sistemas internos, incluida una herramienta de inteligencia artificial, hasta conseguir credenciales que les permitieron ingresar al servicio de firma de billeteras.

Desde allí ejecutaron transferencias por fuera del circuito habitual de retiros. El FBI atribuyó el ataque a actores vinculados con Corea del Norte, aunque los directivos de Binance evitaron confirmar públicamente esa hipótesis.

Teng detalló que el episodio afectó u$s6.340 millones en tokens. De ese total, la compañía consiguió congelar cerca de u$s2.850 millones mediante el trabajo conjunto con emisores de stablecoins y agencias de aplicación de la ley. El resto continúa bajo seguimiento.

Para reforzar sus defensas, Binance contrató a tres firmas externas que revisarán sus medidas de seguridad, reconstruyó funciones internas e incorporó nuevas barreras de protección. La compañía también avanzó con una revisión independiente de seguridad con Mandiant, SlowMist y Verichains.

El ejecutivo también defendió la capacidad financiera de la empresa para absorber el impacto. Según explicó, Binance mantuvo durante años una política prudente de inversiones y gastos, lo que le permitió contar con recursos suficientes para cubrir las pérdidas. Tras el incidente, la compañía también avanzó en la reposición de los fondos robados y la ampliación de su Prueba de Reservas.

Por qué Richard Teng advierte sobre los hackeos con inteligencia artificial

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el papel de la IA en la evolución de los ataques informáticos. Para Teng, las herramientas generativas permiten que los delincuentes perfeccionen sus estrategias de engaño y hagan mucho más difícil distinguir una comunicación legítima de una operación fraudulenta.

El CEO explicó que las organizaciones ya utilizan programación asistida por IA y que los atacantes pueden aprovechar ese mismo entorno para construir falsos reclutadores, entrevistas laborales y empresas que parecen completamente reales.

El problema, advirtió, no afecta solamente a las plataformas de criptomonedas. También alcanza a bancos, proveedores de servicios de datos, empresas de telecomunicaciones y otros sectores que administran información o recursos de valor.

"Le puede pasar a cualquiera", fue el mensaje de Teng al referirse a las compañías que, incluso después de realizar inversiones importantes en seguridad, pueden quedar expuestas a nuevos vectores de ataque.

Frente a este escenario, considera que las empresas deben reforzar sus defensas mediante distintas capas de protección y realizar pruebas de penetración para detectar posibles puntos débiles antes de que sean aprovechados por delincuentes. La preocupación también fue analizada por especialistas que advirtieron sobre los riesgos de la IA para la seguridad del ecosistema cripto.

Además, planteó una estrategia que puede parecer paradójica: utilizar inteligencia artificial para combatir ataques realizados con esa misma tecnología.

La propuesta consiste en trabajar con modelos de lenguaje de gran escala para identificar vulnerabilidades, analizar posibles rutas de penetración y anticipar comportamientos maliciosos. Sin embargo, aclaró que la protección también depende de establecer permisos adecuados para los empleados, controles internos y barreras que impidan que las herramientas de IA se conviertan en una puerta de entrada a los sistemas corporativos.

En esa línea, Binance ya había incorporado sistemas de inteligencia artificial para detectar riesgos y prevenir fraudes en tiempo real.

Binance cuestiona la falta de regulación cripto y pide más inversión

Teng también se refirió al vínculo entre las criptomonedas y los organismos reguladores. A su entender, uno de los principales problemas de muchos países no es necesariamente la existencia de normas restrictivas, sino la falta de inversión de tiempo y recursos para comprender cómo funcionan estas tecnologías.

El ejecutivo extendió esa crítica a las instituciones financieras tradicionales. Recordó que las stablecoins existen desde hace casi una década y que los activos del mundo real tokenizados también llevan varios años en desarrollo, aunque su adopción recién comenzó a acelerarse recientemente.

Para el CEO de Binance, esa demora responde, en parte, a que gobiernos y bancos no destinaron suficientes recursos para estudiar las oportunidades de blockchain y sus posibles aplicaciones.

También sostuvo que los reguladores necesitan observar las experiencias internacionales para diseñar marcos que permitan atraer inversiones, impulsar el desarrollo económico y formar talento especializado, sin descuidar la gestión de los riesgos.

En cuanto a América Latina, identificó una oportunidad concreta en la necesidad de transferir y preservar valor. Según su análisis, las stablecoins y otros criptoactivos ya cumplen esa función en distintos mercados de la región. El tema también quedó expuesto tras el ataque, que no generó pánico entre los inversores argentinos, pero reabrió el debate sobre el uso de stablecoins.

Sin embargo, remarcó que la expansión necesita coordinación entre gobiernos, bancos, emisores de tarjetas, proveedores de pagos, empresas y consumidores. Binance, aclaró, es solamente una parte del sistema financiero y "no podemos hacerlo todo solos".

Binance quiere convertirse en una súper aplicación financiera

Más allá del hackeo, Teng presentó la transformación que busca impulsar la compañía: dejar de ser exclusivamente un exchange de criptomonedas para convertirse en una plataforma de múltiples clases de activos, disponible las 24 horas.

La tokenización es uno de los principales motores de esa estrategia. Binance comenzó a ofrecer acciones tokenizadas en junio de 2026 y, según el ejecutivo, en cuatro meses esos instrumentos alcanzaron cerca de u$s1.500 millones en activos bajo gestión. Entre junio y noviembre, el volumen creció aproximadamente 164%.

Un dato que destacó es que el 57% de las operaciones con estos instrumentos se realiza fuera del horario habitual de negociación de Estados Unidos. Esto demuestra, según su interpretación, que existe una demanda global de acceso permanente a los mercados.

La compañía también avanza con los pagos mediante criptomonedas. Actualmente cuenta con códigos QR para operaciones cripto en seis países y busca ampliar esa modalidad, especialmente en mercados emergentes.

La competencia con los bancos forma parte de ese cambio. Teng considera que los consumidores ya no buscan solamente una cuenta bancaria, sino una plataforma que reúna pagos, inversiones globales, productos de rendimiento, ETF tokenizados y exposición a materias primas.

En ese contexto, Binance quiere posicionarse como una "súper aplicación financiera". Se trata de una tendencia que ya fue analizada en el sector y que apunta a convertir los exchanges en plataformas con pagos, IA y servicios financieros tradicionales.

Para respaldar su ambición, el ejecutivo destacó que la plataforma cuenta con 334 millones de clientes en todo el mundo, una amplia liquidez para operar criptomonedas y una posición de liderazgo en activos tokenizados.

La meta que planteó es alcanzar los 3.000 millones de usuarios. Para lograrlo, la compañía deberá combinar expansión comercial, integración con las finanzas tradicionales y una mejora permanente de sus mecanismos de seguridad. El desafío es que, en un escenario donde la IA también potencia las capacidades de los atacantes, la confianza de los usuarios puede convertirse en su activo más importante.