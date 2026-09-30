En el primer semestre de 2026, los sistemas de riesgo impulsados por IA de la firma ayudaron a proteger a más de 8 millones de usuarios

IA impulsa el 80-90% de decisiones de riesgo de Binance, combinando automatización con juicio humano para auditoría y cumplimiento.

La plataforma integra 100+ modelos de inteligencia artificial en KYC, pagos y trading P2P para detectar estafas y phishing.

Binance usó IA para evitar u$s4.600M en pérdidas y protegió a 8M de usuarios de fraudes cripto en H1 2026.

Binance, la exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen y número de usuarios, anunció que sus sistemas de riesgo basados en inteligencia artificial lograron prevenir aproximadamente u$s4.600 millones en pérdidas potenciales durante el primer semestre de 2026.

La protección alcanzó a más de 8 millones de usuarios, tras interceptar:

Intentos de fraude

Estafas de phishing

Actividades de trading anormal

La compañía informó que en ese período se bloquearon más de 42.000 direcciones maliciosas y se emitieron 14.000 advertencias diarias en tiempo real, en un contexto donde las herramientas para producir engaños se vuelven cada vez más accesibles.

"En seguridad no puedes simplemente asumir que tus defensas funcionarán: tienes que desafiarlas", señaló Jimmy Su, Chief Security Officer de Binance, al explicar el rol del Red Team interno, que simula ataques reales para poner a prueba las defensas de la plataforma.

Cómo la IA impulsa decisiones de riesgo en tiempo real en Binance

Actualmente, Binance opera más de 100 modelos de IA dedicados a controles antifraude y antiestafa, integrados en todo el recorrido del usuario: desde la verificación de identidad (KYC) hasta la protección de pagos y monitoreo de transacciones.

Los pipelines de revisión habilitados con IA multiplicaron por 100 la eficiencia respecto de procesos manuales en ciertos flujos de trabajo, manteniendo a especialistas humanos en los casos de mayor riesgo.

Binance bloqueo más de 42.000 direcciones maliciosas y se emitieron 14.000 advertencias diarias

En el segmento de trading P2P, donde la ingeniería social es frecuente, la empresa despliega múltiples capas de protección: modelos de visión por computadora para detectar comprobantes falsos, procesamiento de lenguaje natural para identificar mensajes de estafa y grandes modelos de lenguaje que interpretan la intención detrás de los textos incrustados en imágenes.

En cuanto a la estrategia, combina automatización y supervisión humana: entre el 80% y el 90% de las decisiones de riesgo se toman en tiempo real mediante IA, mientras que los analistas intervienen en aproximadamente el 45% de los flujos de revisión.

Cuando un modelo pierde precisión o aumenta la tasa de falsos positivos, se activa automáticamente su reentrenamiento para garantizar decisiones justas y auditables.

Además de la prevención de pérdidas, Binance destacó que la IA también potencia la eficiencia interna y el cumplimiento regulatorio. Se desplegaron ya más de 24 iniciativas de IA en procesos de onboarding, monitoreo y debida diligencia de socios, con una adopción del 72% entre los equipos de cumplimiento.

Todo ello bajo un marco de privacidad primero, que incluye minimización de datos y salvaguardas de derechos de los usuarios.

Con más de 300 millones de usuarios en más de 100 países, Binance reafirmó que la protección de sus clientes es una prioridad estratégica.

"La IA proporciona la escala; las personas proporcionan el juicio", resume la compañía, que asegura que seguirá invirtiendo en la combinación de tecnología y talento humano para enfrentar un escenario donde los intentos de fraude digital se multiplican día a día.