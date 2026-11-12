La firma destinó más de u$s6.340 millones de fondos propios para reponer los tokens robados y remarcó que los usuarios afectados no asumirán pérdidas

La nueva Prueba de Reservas de Binance, del 12 de noviembre, cubre 198 tokens para respaldar los saldos de usuarios.

Binance cubrió totalmente los activos afectados por el hackeo de u$s6.300 millones del 29 de octubre usando u$s6.340 millones propios.

Binance, la exchange de criptomonedas más grande a nivel mundial, completó la cobertura de los activos afectados por el incidente de seguridad del 29 de octubre y publicó una nueva Prueba de Reservas que amplía el alcance de los criptoactivos verificados.

La firma destinó más de u$s6.340 millones de fondos propios para reponer los tokens robados y remarcó que los usuarios afectados no asumirán pérdidas.

Binance confirmó que la cobertura del 98% robado quedó completa

La compañía confirmó que finalizó el proceso de reposición de los activos impactados, luego de que el 4 de noviembre hubiera alcanzado aproximadamente 98% de cobertura.

El 2% restante correspondía a tokens de menor liquidez, cuya adquisición requería más tiempo a través de canales de mercado y de negociación extrabursátil.

La cobertura no equivale a la recuperación de los fondos robados. Binance reemplazó los tokens afectados con recursos propios, mediante compras en el mercado y operaciones OTC, y utilizó una parte del fondo SAFU, reservas de su fondo de seguros de futuros y tesorería corporativa.

La nueva Prueba de Reservas fue tomada a las 00:00 UTC del 12 de noviembre y cubre 198 tokens, una expansión importante frente a los 10 activos incluidos en la primera instantánea del 31 de octubre y los 44 del 4 de noviembre.

Binance completó la cobertura tras el ataque y prepara una verificación para sus usuarios cripto

El objetivo es mostrar que los saldos de los usuarios están respaldados por reservas en una proporción mínima de 1 a 1.

La verificación completa mediante pruebas de conocimiento cero todavía no está disponible. Binance estimó que la generación de la prueba requerirá entre 40 y 50 horas debido a la carga computacional, tras lo cual los usuarios que posean los tokens incluidos podrán verificar de manera independiente que sus activos están respaldados al menos en una proporción de 1 a 1.

Cómo ocurrió el mayor hackeo de la historia cripto

El incidente se originó, según la investigación inicial de Binance, por el acceso no autorizado a una computadora de un ingeniero de DevOps. Desde ese equipo, el atacante habría ingresado a un contenedor de servicios y enviado retiros no autorizados, sin que la exchange detectara evidencia de una filtración de claves privadas de wallets.

El impacto estimado fue de unos u$s6.300 millones. Binance suspendió temporalmente los retiros, revocó autorizaciones de direcciones afectadas, trabajó con socios de inteligencia blockchain y fuerzas de seguridad para rastrear los fondos y logró congelar alrededor de u$s3.000 millones en cadena.

La empresa mantiene un proceso gradual de reapertura de retiros y anticipa que continuará informando avances a medida que se confirmen nuevas etapas. La estrategia busca equilibrar la normalización de las operaciones con controles de seguridad reforzados tras el incidente.

La reapertura progresiva permite que los usuarios recuperen acceso a sus fondos sin una liberación masiva simultánea. Binance sostuvo que los fondos de los usuarios están seguros y que el costo de los activos robados será asumido por la compañía.

La firma también reconoció que una cantidad muy pequeña de tokens que ya no cotiza en la plataforma también fue afectada. Esos activos serán tratados según el proceso de deslistado y los usuarios que los mantengan recibirán cobertura.

La aclaración busca evitar que la cobertura quede limitada a los principales criptoactivos. La compañía sostiene que todos los saldos afectados serán respaldados, incluso en el caso de tokens con menor liquidez o que hayan dejado de estar disponibles para negociación.