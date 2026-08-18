El modelo expande el acceso financiero en mercados emergentes (77% usuarios Binance) y atrae a bancos tradicionales al ecosistema.

Stablecoins y tokenización impulsan la evolución, con pagos que alcanzan un ticket medio de u$s18 y acceso a acciones.

El mercado de las criptomonedas atraviesa una transformación que va mucho más allá del trading y las plataformas de intercambio comenzaron a competir por funciones propias de bancos, brokers y billeteras digitales.

Según el informe Half-Year 2026: Exchanges & Institutions de Binance Research, las exchanges evolucionan hacia verdaderas súper apps financieras, capaces de concentrar distintas operaciones dentro de una misma cuenta.

El cambio incluye pagos, inteligencia artificial, mercados de eventos, funciones sociales, productos de finanzas tradicionales y activos tokenizados.

La lógica es sencilla: si un usuario ya tiene una cuenta verificada y fondos disponibles, incorporar nuevas herramientas resulta más eficiente que obligarlo a utilizar otra plataforma.

Esta convergencia permite que una misma aplicación reúna identidad, custodia, liquidez, pagos e inversión.

Para Binance Research, la escala también se convirtió en una ventaja competitiva porque las mayores plataformas concentran una parte creciente de las reservas y de la profundidad de mercado.

Binance transforma la exchange en una súper app financiera

El modelo de súper app financiera funciona como una capa de agregación alrededor de una única cuenta fondeada y verificada, desde la cual el usuario puede acceder a diferentes servicios. Binance Research estima que el mercado global de servicios financieros ronda los u$s36 billones, mientras que el mercado de pagos alcanza unos u$s788.000 millones y las plataformas sociales unos u$s208.000 millones.

Frente a esos números, el mercado de las exchanges representa aproximadamente u$s55.000 millones, por lo que existe un enorme espacio para ampliar el negocio. La estrategia consiste en convertir el saldo de una cuenta en una puerta de entrada a diferentes productos financieros.

Los pagos con stablecoins, la tokenización y los mercados de eventos permiten utilizar ese mismo capital para funciones que antes estaban separadas. La inteligencia artificial y las funciones sociales agregan nuevas herramientas para descubrir productos, operar y automatizar determinadas tareas.

La adopción resulta especialmente fuerte en los mercados emergentes, donde una sola plataforma puede reemplazar parte del acceso financiero que tradicionalmente estaba fragmentado. El informe señala que estos mercados representan el 77% de los usuarios de Binance, frente al 49% registrado en 2020.

Entre quienes utilizan dos o más productos de la plataforma, la participación de usuarios de mercados emergentes llega al 83%. El dato resulta relevante porque muestra que el uso multiproducto no se concentra necesariamente en los mercados financieros más desarrollados.

Además, el 28% de los usuarios con saldos superiores a u$s10 mantiene al menos la mitad de su cartera en stablecoins, porcentaje que asciende al 36% entre los usuarios de mercados emergentes. Binance Research relaciona este comportamiento con una demanda de ahorro, pagos y acceso a inversiones en regiones donde todavía existen importantes brechas de inclusión financiera.

Por qué las stablecoins aparecen como el puente entre cripto, pagos y bancos

Las stablecoins ocupan un lugar central en esta transformación porque permiten utilizar activos digitales como medio de pago y liquidación sin depender exclusivamente de la cotización de criptomonedas volátiles.

La oferta total cerró el primer semestre de 2026 en aproximadamente u$s311.000 millones, con un crecimiento neto de u$s5.000 millones, aunque el segundo trimestre mostró una pausa y junio terminó con una reducción de u$s8.000 millones.

Al mismo tiempo, las transferencias on-chain superaron los u$s1 billón mensuales y acumularon u$s8,8 billones durante el semestre. USDC concentró el 65% del volumen de transferencias de stablecoins en junio pese a representar menos de una cuarta parte de la oferta total.

Esto significa que cada dólar de oferta de USDC circuló aproximadamente cinco veces más que cada dólar de USDT durante ese período. El informe interpreta esta diferencia como una señal de que USDT funciona más como reserva de valor y activo de cotización, mientras USDC tiene una utilización más intensa en liquidaciones on-chain e institucionales.

El dato más importante es que el uso de stablecoins comenzó a independizarse de la actividad de trading. El gasto realizado mediante tarjetas cripto pasó de u$s467 millones en enero a US$629 millones en junio, un aumento del 35% durante el semestre.

En total, las tarjetas procesaron unos u$s3.220 millones durante los primeros seis meses del año. En julio, el gasto alcanzó un nuevo máximo mensual de u$s692 millones. El crecimiento ocurrió mientras el volumen de operaciones de trading liquidadas con stablecoins cayó 3% durante el mismo período.

Para Binance Research, esta divergencia constituye una de las señales más claras de que las stablecoins están adquiriendo una función propia como medio de pago, más allá de su utilización dentro de los mercados de criptomonedas.

Binance Pay lleva las criptomonedas al consumo cotidiano

La expansión también alcanza los pagos directos con stablecoins, sin necesidad de pasar por una red de tarjetas. Según Binance Research, Binance Pay ya cuenta con más de 21 millones de comercios incorporados globalmente. El valor medio de una operación con stablecoins llegó a US$18 en junio de 2026, un 38% más que un año antes.

El crecimiento resulta significativo si se compara con enero de 2023, cuando el ticket medio era de apenas u$s1. El aumento sugiere que los pagos con stablecoins dejaron de estar limitados a pequeñas operaciones experimentales y comienzan a utilizarse para consumos cotidianos.

La eliminación de intermediarios y la posibilidad de realizar conversiones de moneda directamente sobre blockchain aparecen como dos de los factores que podrían acelerar esta tendencia.

El siguiente salto está relacionado con los agentes de inteligencia artificial, que necesitan mecanismos de pago capaces de ejecutar operaciones pequeñas y frecuentes de manera automática. El protocolo x402 registró un volumen real de liquidaciones de US$11 millones en junio, después de comenzar el año en u$s1 millón, y alcanzó u$s32 millones en julio.

El ticket medio de una operación x402 fue de apenas u$s0,29 en junio, algo que dificulta que los sistemas tradicionales de tarjetas puedan procesar económicamente cada transacción. Binance Research sostiene que las stablecoins resultan particularmente adecuadas para estos pagos porque permiten operaciones programables y de bajo costo.

El desafío ya no estaría tanto en la infraestructura de liquidación como en la confiabilidad y autonomía de los propios agentes de IA. Binance también lanzó en mayo Binance x402 para BNB Chain, una infraestructura orientada a pagos HTTP para APIs, herramientas digitales, servicios y flujos automatizados.

La inteligencia artificial entra en las operaciones financieras

La IA empieza a ocupar un papel diferente dentro de las exchanges porque ya no se limita a ofrecer asistentes conversacionales o herramientas de análisis.

Binance desarrolló un AI Agent Skills Hub que incorpora capacidades para operaciones de trading, gestión de portafolios, margen, valores tokenizados, préstamos respaldados por criptomonedas, pagos y otras funciones financieras.

El objetivo es permitir que agentes de inteligencia artificial puedan interactuar con herramientas financieras y ejecutar determinadas tareas de manera automatizada. La evolución coincide con una tendencia más amplia hacia sistemas capaces de analizar información, administrar activos y realizar transacciones con una intervención humana cada vez menor.

El modelo también modifica la relación entre el usuario y la plataforma porque una cuenta financiera puede convertirse en el centro de operaciones para múltiples actividades.

En lugar de ingresar a una aplicación para comprar Bitcoin, otra para adquirir acciones y una tercera para efectuar pagos, el usuario puede concentrar esas funciones en un mismo ecosistema. Binance Research considera que esa integración reduce la fricción operativa y aumenta los incentivos para mantener fondos dentro de una plataforma.

En este escenario, la competencia deja de estar determinada únicamente por las comisiones de trading y comienza a depender de la cantidad y calidad de servicios que puede ofrecer una cuenta. La liquidez, la seguridad, el cumplimiento regulatorio y la experiencia de usuario pasan a ser factores decisivos.

Las exchanges también quieren vender acciones y productos tradicionales

La expansión hacia las finanzas tradicionales representa otra de las principales novedades de 2026. Los productos vinculados a mercados tradicionales ya se convirtieron en uno de los motores de crecimiento incremental para las exchanges, según Binance Research.

El volumen de perpetuos sobre activos tradicionales superó los u$s1,6 billones hasta julio y los productos vinculados con commodities, acciones y ETF impulsaron buena parte de la aceleración registrada durante el segundo trimestre.

En el caso de Binance, la participación dentro de los ETF TradFi-perpetuals pasó de 18% en marzo al 74% en julio. Los contratos permiten exposición permanente y liquidación en stablecoins, aunque no otorgan propiedad ni derechos de voto sobre el activo subyacente.

La oferta también avanzó hacia la compra directa de acciones. Durante los primeros 30 días del servicio, los usuarios de Binance adquirieron más de u$s1.000 millones en acciones y generaron casi u$s3.000 millones de volumen sobre más de 7.000 activos.

Más del 70% de los participantes pertenecía a mercados emergentes, un dato que vuelve a mostrar el vínculo entre el modelo de súper app y el acceso financiero. Binance Research estima, bajo un escenario base, que las exchanges de criptomonedas podrían canalizar hasta u$s2 billones de capital adicional hacia acciones y sumar cerca de 300 millones de nuevos inversores globales para 2031.

El fenómeno busca aprovechar una base de usuarios que ya tiene fondos dentro de una plataforma y ofrecerle nuevas alternativas de diversificación.

Acciones tokenizadas permiten operar fuera del horario tradicional

La tokenización de acciones agrega otra diferencia frente al sistema financiero convencional: la posibilidad de operar fuera del horario habitual de las bolsas. Binance Research señala que aproximadamente u$s1.500 millones de operaciones con bStocks se realizaron mientras el mercado de acciones estadounidense estaba cerrado.

Ese volumen representó el 62% de la actividad de julio, algo que demuestra que el acceso permanente no es solamente una característica tecnológica. Durante los siete fines de semana posteriores al lanzamiento, los precios de bStocks incorporaron una mediana de 92% de la brecha que posteriormente se produjo en la apertura del lunes.

Sin embargo, el propio informe advierte que estos mercados todavía enfrentan problemas de liquidez y riesgo de diferencia de precio respecto del activo subyacente. La tokenización, por lo tanto, amplía el horario de negociación, pero todavía no reemplaza la infraestructura de los mercados tradicionales.

La transformación también está ocurriendo en sentido inverso, ya que las bolsas tradicionales comenzaron a ampliar sus horarios para acercarse al modelo de disponibilidad permanente de las exchanges. Nasdaq recibió aprobación para operar 23 horas al día, cinco días por semana, con lanzamiento previsto para diciembre de 2026.

NYSE Arca obtuvo aprobación para un esquema de 22 horas, mientras que la Bolsa de Londres anunció un mercado nocturno separado para el primer semestre de 2027. La diferencia es que estas alternativas todavía mantienen interrupciones y no ofrecen negociación durante todo el fin de semana.

El modelo cripto continúa teniendo una ventaja estructural al combinar operación 24/7, liquidación con stablecoins y diferentes activos dentro de una misma cuenta.

Los bancos también ingresan al ecosistema de activos digitales

El avance de las finanzas tradicionales no se limita a las exchanges, porque bancos, administradores de activos y redes de pagos también comenzaron a construir infraestructura alrededor de los activos digitales.

Visa llevó su sistema de liquidación con stablecoins a una tasa anualizada de aproximadamente u$s7.000 millones durante el segundo trimestre, un 50% más que en el trimestre anterior.

La compañía amplió además el soporte a nueve blockchains y su asociación con Bridge ya estaba operativa en 18 países. Mastercard eligió una estrategia diferente y acordó adquirir la infraestructura de pagos con stablecoins BVNK por u$s1.500 millones más hasta u$s300 millones adicionales sujetos a determinadas condiciones.

El movimiento muestra que las stablecoins dejaron de ser una herramienta exclusiva de compañías cripto y comenzaron a integrarse en la infraestructura de los grandes sistemas de pagos.

El dinero institucional también comienza a adoptar diferentes formatos tokenizados. Binance Research identifica tres grandes modelos: stablecoins emitidas fuera del sistema bancario, depósitos bancarios tokenizados y fondos tokenizados de bonos del Tesoro o del mercado monetario.

Estos últimos superaron los u$s15.000 millones de valor acumulado a comienzos de agosto, frente a unos u$s7.000 millones al inicio de 2026. Su atractivo está en combinar rendimiento de activos de corto plazo con disponibilidad para utilizar esos fondos como garantía, mecanismo de liquidación o herramienta de administración de tesorería. Bancos como JPMorgan y Citi también avanzaron con sistemas de depósitos tokenizados destinados a clientes institucionales.