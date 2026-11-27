El banco de inversión ve oportunidades en compañías del sector de activos virtuales para aprovechar oportunidades de suba de doble dígito

La reciente caída del 23% en estos activos abrió oportunidades de compra en plataformas con fuerte expansión e ingresos diversificados.

El informe destaca la recuperación de la operatoria minorista y modelos de negocio menos expuestos a la volatilidad cripto.

Goldman Sachs recomendó comprar acciones de Robinhood, Interactive Brokers y Figure con potenciales de suba de hasta el 69%.

En medio del castigo a las acciones de los brokers y los activos digitales, Wall Street revela las acciones cripto con potencia. En su último informe sobre el sector de esta semana, Goldman Sachs destacó a Robinhood, Interactive Brokers y Figure como sus tres preferencias, con objetivos a doce meses que implican subas potenciales de 69%, 36% y 34%, respectivamente

La selección reúne negocios distintos: intermediación de acciones, derivados y criptomonedas; servicios financieros globales; y crédito tokenizado.

Goldman privilegia el crecimiento estructural de las plataformas y una menor exposición directa a los precios cripto, en un contexto en el que la operatoria minorista de acciones comienza a recuperarse.

"En medio del ajuste que están sufriendo títulos de IA, Fintech y Cripto, estas compañías mantienen una buena perspectiva, y es por ello que desde Goldman las tienen como recomendadas", sostiene Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas.

Desde el 15 de octubre, las compañías analizadas por Goldman cayeron cerca de 23%, con un desempeño 16 puntos porcentuales inferior al S&P 500. El retroceso fue de 36% entre las firmas más vinculadas a activos digitales y de 19% entre los brokers con exposición a la operatoria minorista tradicional.

Para el banco, la diferencia tiene fundamentos: su indicador de volumen minorista de acciones aumentó 4% mensual en octubre y otro 14% en lo transcurrido de noviembre.

Acciones cripto destacadas por Goldman Sachs (generado con IA)

Aunque la actividad sigue por debajo del año anterior, identifica margen para una recuperación apoyada en la estacionalidad, el crecimiento de las cuentas y las grandes salidas a Bolsa.

¿Por qué Robinhood es la acción cripto con mayor potencial para Goldman Sachs?

Robinhood concentra el mayor potencial de suba entre las acciones cripto. Goldman mantuvo la recomendación de compra y fijó un objetivo de u$s114, frente a los u$s67,37 de referencia: un potencial de 69%.

"En el caso de HOOD, fundamenta su recomendación en el fuerte crecimiento de usuarios (+34% en suscriptores Gold) y diversificación de ingresos (cripto, suscripciones e intereses sobre cash) con hasta un 69% de upside estimado, pero también es muy sensible al ciclo cripto", explica Ortiz.

Goldman proyecta que los ingresos de Robinhood crecerán a una tasa anual compuesta de 24% entre 2026 y 2028, frente al 14% de sus comparables.

También espera un aumento acumulado de 44% del ingreso promedio por usuario, hasta u$s571, impulsado por la incorporación de operadores más activos y una mayor adopción de productos.

La diversificación incluye mercados de predicción, futuros perpetuos, servicios bancarios, tarjetas y administración patrimonial.

El banco calcula que los mercados de predicción representarán 12% de los ingresos de 2026 y 14% en 2027 y 2028. Considera que la relación de los clientes con varios productos de Robinhood puede favorecer su permanencia frente a una competencia creciente. De hecho, Kalshi y Polymarket negocian valoraciones récord.

¿Por qué Goldman Sachs recomienda comprar acciones de Interactive Brokers?"

En Interactive Brokers, Goldman destaca la expansión internacional y la rentabilidad. Recomienda comprar, con un objetivo de u$s104 frente a los u$s76,47 de referencia: un potencial de 36%, sin dividendos.

"Para IBKR, que mantiene márgenes altos de +78%, su crecimiento sostenido en cuentas acompaña esta recomendación, además de que internacionalmente mantiene una expansión que ayuda al crecimiento de cuentas y su modelo automatizado ayuda en el manejo de costos", señala la economista en declaraciones a este medio.

En el informe de esta semana, esos márgenes se expresan antes de impuestos: Goldman proyecta aproximadamente 77% para 2026 y 78% para 2027. Además, estima que las cuentas promedio crecerán a una tasa anual compuesta de 27% entre 2026 y 2028, frente al 8% de los comparables utilizados en esa medición.

Cerca de 85% de las cuentas nuevas provienen de fuera de Estados Unidos. Esa expansión, junto con el desarrollo de servicios para intermediarios, asesores y clientes institucionales, sustenta una proyección de crecimiento anual compuesto de ingresos de 16% entre 2026 y 2028. El banco también destaca su exposición directa muy limitada a los precios cripto.

Figure completa la selección con préstamos tokenizados. Goldman recomienda comprar y fija un objetivo de u$s35 frente a los u$s26,17 de referencia: un potencial de 34%.

"FIGR, si bien está en un estado inicial, la propuesta de lending sobre blockchain mantiene un alto componente innovador que podría ayudar a crecer en volúmenes y margen con un upside estimado de 34%, una opción para los que prefieran entrar en un negocio que le falta consolidación, pero mantiene un potencial de escalado de volúmenes", afirma Ortiz.

Su producto central son las líneas de crédito respaldadas por el valor de una vivienda, conocidas como HELOC. Goldman considera que están bien posicionadas en un entorno de tasas altas, que vuelve menos atractiva la refinanciación de hipotecas. Destaca un crecimiento superior al 100% interanual en el volumen de su plataforma de préstamos al consumidor.

El banco proyecta una expansión anual compuesta de ingresos de 30% entre 2026 y 2028, apoyada en nuevos socios originadores, categorías de crédito y la adquisición de Kiavi. También valora la migración hacia un modelo de intermediación que requiere menos uso del balance propio.

¿Qué potencial le ve Goldman Sachs a las acciones de Coinbase?

La preferencia por esas tres compañías convive con recomendaciones favorables para otras firmas. Goldman conserva su calificación sobre acciones cripto de Coinbase, aunque recorta el objetivo de u$s210 a u$s181. Frente a los u$s108,78 del 23 de noviembre, el potencial que consigna es de 66%.

"COIN por otra parte, al ser altamente cíclico respecto de las cripto, captura toda la volatilidad, aun así, tiene perspectivas bastante interesantes en términos de la captura de volúmenes en trading cripto y custodia, se estima un upside de 66% acompañado también por las perspectivas de su transformación hacia una estructura financiera integral (posee un 10,7% de participación del volumen de trading cripto)", analiza Ortiz.

Al comparar las compañías, la especialista destacó: "En este grupo, IBKR, COIN y HOOD sobresalen debido no solo a su consistencia en el giro de negocio, sino también por su perspectiva de crecimiento, particularmente HOOD y COIN poseen el componente de ingresos del mercado de predicciones que posee también un muy buen potencial"

En el caso de Robinhood sus ingresos proyectados por predicciones alcanzarían los u$s1.700 millones en 2028 superior a sus ingresos de 1.600 millones proyectados en cripto).

La exposición al ciclo cripto es un riesgo. Los volúmenes negociados aumentan 7% frente al trimestre anterior en lo transcurrido del cuarto trimestre, pero cayeron 13% mensual en octubre y permanecen prácticamente estancados en noviembre. Goldman advierte que la caída de la capitalización puede anticipar nuevas bajas de actividad y presionar los ingresos de las plataformas.

Dentro del segmento de stablecoins, Ortiz observa: "CRCL, tiene sentido como una inversión más defensiva dentro del ámbito cripto debido al trasfondo de su modelo con USDC, aunque esto también lo hace sensible a las tasas. Su potencial se sostiene por el crecimiento de circulación de USDC en el sistema y la expansión de sus tokens Arc".

Goldman mantiene una recomendación neutral sobre Circle y reduce su objetivo de u$s81 a u$s69. Reconoce que las tasas altas por más tiempo favorecen los ingresos por reservas, pero recorta sus proyecciones de capitalización promedio de USDC en 1% para 2026, 8% para 2027 y 9% para 2028. Aunque identifica nuevos usos para las stablecoins, considera que su evolución sigue vinculada con el mercado cripto.

Sobre otra de las plataformas, Ortiz señala: "GEMI de los gemelos Winklevoss posee potencial, aunque con riesgo debido a su escala más limitada". Goldman mantiene una recomendación de venta sobre Gemini y baja el objetivo de u$s3,75 a u$s3,25.

Por fuera de las compañías evaluadas por el gigante de Wall Street, Ortiz incorpora dos alternativas a su análisis. "Si a este ramillete sumamos MSTR, tenemos tesorería cripto a gran escala y sería incluso una mejor opción a GEMI para sumar a una cartera, apostando al apalancamiento con BTC", sostuvo en referencia al símbolo bursátil MSTR.

"Otra de las opciones que se podrían incorporar en el análisis, es NBIS, con su fuerte componente de infraestructura de centros de datos, que está íntimamente ligada al desarrollo de la IA y ha venido sosteniendo un crecimiento interanual de +571%", agrega.

Matiza que "aunque también requiere de mucha inversión para poderse sostener y lograr una mayor capacidad instalada y operativa, posee un potencial de crecimiento de +60% aproximadamente, otra excelente inversión para considerar en el marco de la carrera de la IA".

En las tres favoritas de Goldman, la recuperación dependerá de que el crecimiento de clientes, productos y volúmenes se traduzca en resultados. El banco advierte que una menor participación minorista o recortes de tasas más rápidos podrían afectar a los brokers; en Figure, también señala riesgos de crédito, financiamiento y demanda de compradores de préstamos.