El crecimiento explosivo de usuarios y volúmenes negociados impulsó cifras inéditas para ambas plataformas, a pesar del endurecimiento regulatorio global

El choque regulatorio en EE. UU. por su estatus legal podría llegar a la Corte Suprema. España ya las sancionó.

Su auge en volumen (u$s18.300M/mes) y millones de usuarios choca con demandas regulatorias en EE. UU. y Europa.

Polymarket y Kalshi buscan alcanzar u$s20.000 millones en valuación para sus mercados de predicción tras rondas de inversión.

Polymarket y Kalshi negocian rondas de inversión que podrían llevar su valuación a los u$s20.000 millones, consolidando al sector de mercados de predicción como una nueva infraestructura financiera global.

El crecimiento explosivo de usuarios y volúmenes negociados impulsa estas cifras, aunque el avance se da en paralelo a un endurecimiento regulatorio en los Estados Unidos.

Polymarket y Kalshi negocian valoración récord con acuerdos millonarios

En el primer trimestre de 2026, ambas plataformas iniciaron conversaciones con fondos de capital de riesgo y actores institucionales para duplicar su valuación en menos de un año.

Según datos de Crunchbase, Kalshi levantó u$s1.000 millones en diciembre de 2025 a una valuación de u$s11.000 millones, en una ronda liderada por Sequoia Capital y CapitalG, con la participación de Andreessen Horowitz y Paradigm.

Por su parte, Polymarket alcanzó los u$s9.000 millones en octubre de 2025, tras el compromiso del Intercontinental Exchange (ICE), matriz de la Bolsa de Nueva York, de invertir hasta u$s2.000 millones.

Ahora, ambas buscan rondas que las sitúen en torno a los u$s20.000 millones.

El negocio detrás de estas cifras es el crecimiento exponencial del volumen negociado. En febrero de 2026, el volumen mensual combinado de Polymarket y Kalshi superó los u$s18.300 millones, multiplicando por nueve la actividad registrada apenas seis meses antes.

Kalshi, regulada por la CFTC en Estados Unidos, se consolidó como líder en contratos deportivos, con ingresos anualizados cercanos a u$s1.500 millones y un récord de más de u$s1.000 millones negociados en un solo día durante la Super Bowl.

Polymarket, en cambio, capitalizó su perfil criptonativo y su liquidez en eventos políticos globales, alcanzando una base de más de 2,3 millones de usuarios.

La competencia entre ambas plataformas se transformó en una auténtica "carrera armamentista" por cuota de mercado, alianzas estratégicas y presencia cultural.

Kalshi se integró con Robinhood como canal principal de distribución, mientras Polymarket selló acuerdos con X (antes Twitter), la UFC y Dow Jones para ampliar su alcance. Esta rivalidad incluso se trasladó al marketing offline, con campañas en las calles de Nueva York y disputas simbólicas por la atención del público.

Mercados de predicción son seguidos de cerca por reguladores de todo el mundo

Sin embargo, el auge de las valoraciones coincide con un contexto regulatorio adverso. En septiembre de 2026, el estado de Nueva York presentó una demanda contra Polymarket por operar sin licencia, acusándola de funcionar como una plataforma de apuestas ilegales.

En agosto, un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos resolvió que los estados tienen derecho a regular los mercados de predicción como juegos de azar.

El fallo del Noveno Circuito, originado en Nevada, sostuvo que los contratos deportivos ofrecidos por Kalshi "tienen la esencia de las apuestas deportivas", independientemente de que la empresa los denomine swaps financieros, decisión que golpea directamente a Polymarket y Kalshi, que operaban bajo licencias federales de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)

El conflicto se intensificó porque otro tribunal, el Tercer Circuito, había fallado a favor de Kalshi en abril, al considerar que CFTC tenía jurisdicción exclusiva sobre sus contratos de eventos deportivos.

Esa resolución fue vista como un triunfo para la industria, pero el fallo contrario del Noveno Circuito generó un choque judicial que acerca el debate a una eventual revisión por parte de la Corte Suprema.

En paralelo, la CFTC y el Departamento de Justicia iniciaron demandas contra estados como Arizona, Connecticut e Illinois, que intentaron regular o prohibir estas plataformas, en un evento que marcó la primera vez que el gobierno federal litiga contra estados por mercados de predicción .

En Europa, las tensiones también se hicieron sentir. En mayo, el Ministerio de Consumo de España abrió un expediente sancionador contra Polymarket y Kalshi por operar sin licencia en el país.

La Dirección General de Ordenación del Juego ordenó el bloqueo cautelar de sus páginas web, al considerar que los mercados de predicción se enmarcan en actividades de juego de azar y requieren autorización administrativa específica.