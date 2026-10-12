Goldman Sachs volvió a encontrar señales favorables en empresas vinculadas con las criptomonedas. Después de los recortes de estimaciones que dominaron el primer semestre, la recuperación de los precios del mercado cripto y del volumen de operaciones comienza a trasladarse a las ganancias esperadas.

En ese escenario, el banco mantiene su recomendación de compra sobre Coinbase y Robinhood, con potenciales de suba aproximados del 30% y 27%, respectivamente.

El cambio más concreto aparece en Coinbase: Goldman eleva su precio objetivo de u$s219 a u$s244 y aumenta sus proyecciones de ganancias para los próximos años. En Robinhood, sostiene un objetivo de u$s145, apoyado en la expansión de productos y en su exposición a criptomonedas más pequeñas, que protagonizaron una recuperación de la actividad superior a la de Bitcoin.

Los objetivos tienen un horizonte de doce meses y los potenciales están calculados sobre los precios del 7 de octubre utilizados en el informe.

Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, coincide con la visión constructiva sobre el sector. Su argumento combina la recuperación del trading con la expansión hacia servicios como custodia institucional, derivados y tokenización de activos, que consiste en representar instrumentos financieros mediante registros en blockchain.

"Con este contexto, se destaca este sistema como una posibilidad para el armado de posiciones de portafolio a mediano plazo", sostiene.

Sin embargo, distingue entre comprar acciones de compañías vinculadas con cripto y adquirir directamente Bitcoin o Ethereum. La primera alternativa suma exposición a negocios, costos y decisiones empresariales; la segunda concentra la apuesta en el precio de las criptomonedas.

Goldman introduce un matiz central para esa discusión: los volúmenes todavía están por debajo de los niveles del primer semestre de 2026 y de 2025, mientras que varias oportunidades vinculadas con blockchain e inteligencia artificial tienen una monetización inmediata limitada.

Las estimaciones empiezan a recuperarse

El informe identifica un punto de inflexión: este es el primer trimestre desde el cuarto trimestre de 2025 en el que las estimaciones del negocio cripto comienzan a mejorar. Durante el primer semestre, las proyecciones para 2026 habían acumulado recortes cercanos al 40%.

La recuperación se explica por una combinación de precios más altos y mayor negociación. Según los datos presentados por Goldman, la capitalización del mercado cripto aumentó 20% en agosto y 9% en septiembre, respecto del mes anterior. Los volúmenes operados crecieron 16% y 32%, respectivamente. Ese movimiento puede impulsar tanto las comisiones por operaciones como los ingresos asociados con activos en custodia y otros servicios.

Goldman eleva sus estimaciones de ingresos para el conjunto de brokers y empresas cripto cubiertos un 2% para 2026, 3% para 2027 y 4% para 2028, en promedio. También aumenta la mediana de sus proyecciones de ganancias ajustadas por acción un 5% para 2027 y 6% para 2028. Estos porcentajes reflejan revisiones frente a sus estimaciones anteriores: no son tasas de crecimiento interanual.

Ortiz interpreta que la transformación del negocio puede darle mayor profundidad a esa recuperación. Según explica, las plataformas avanzan hacia un modelo de intermediación financiera más amplio, con productos que exceden la compraventa de criptomonedas.

La apuesta cripto de Goldman Sachs en Wall Street

Entre los cambios que destaca la estratega aparecen la negociación durante las 24 horas, procesos de compensación más cortos y menores fricciones operativas mediante contratos inteligentes, programas que ejecutan instrucciones cuando se cumplen determinadas condiciones.

La coincidencia entre ambas fuentes está en la ampliación de las plataformas. El matiz pasa por los tiempos: Ortiz pone el foco en su potencial a mediano plazo, mientras que Goldman advierte que el desarrollo de nuevos productos todavía no garantiza un aporte relevante a las ganancias actuales.

Coinbase: mejores ganancias esperadas

Coinbase concentra una de las revisiones más relevantes del informe. Goldman mantiene la recomendación de compra y eleva su precio objetivo a u$s244, frente a los u$s188,22 utilizados como cotización de referencia (+30%).

El banco también mejora sus estimaciones de ganancias ajustadas por acción. Para 2026, la proyección pasa de u$s1,85 a u$s2,50, un aumento del 35%. Para 2027 sube de u$s5,55 a u$s6,12, cerca de un 10%, y para 2028 avanza de u$s7,79 a u$s8,47, aproximadamente un 9%.

La apuesta excede la recuperación de las operaciones al contado. Goldman destaca el crecimiento del negocio de derivados cripto, donde atribuye a Coinbase una ganancia de alrededor de 8 puntos porcentuales de participación de mercado desde el primer trimestre de 2024.

También valora la integración de Coinbase International Exchange con Deribit, por la posibilidad de mejorar la liquidez y fortalecer su competitividad frente a plataformas internacionales.

Otro sostén es la expansión de sus servicios de infraestructura. Las actividades agrupadas como suscripciones y servicios, entre ellas stablecoins, custodia, staking y servicios para clientes institucionales, representaron aproximadamente 40% de los ingresos de 2025.

A eso se suma la incorporación de mercados de predicción, negociación de acciones, banca y gestión patrimonial. Goldman considera que Coinbase puede ofrecer esos productos a una base de aproximadamente 7,5 millones de usuarios activos mensuales.

Ortiz también destaca a Coinbase. En su lectura, la disciplina de costos, la innovación en activos digitales y una valuación atractiva respaldan la posibilidad de incorporar la compañía a una cartera de mediano plazo.

La economista menciona una cotización de u$s172 como referencia en su análisis. Sobre ese valor, alcanzar el objetivo de u$s244 implicaría una suba cercana al 42%.

Y es que según el banco, Coinbase cotiza a unas 25,5 veces las ganancias ajustadas proyectadas para los trimestres quinto a octavo, cerca del percentil 5 de su rango de los últimos cinco años. El múltiplo se ubica entre los niveles históricamente más bajos de la compañía, aunque su atractivo depende de que las ganancias previstas se materialicen.

Robinhood: diversificación y exposición al inversor minorista

Para Robinhood, Goldman mantiene la recomendación de compra y el objetivo de u$s145. Frente a los u$s114,11 tomados como referencia, el potencial aproximado es del 27%. Uno de los argumentos centrales es su exposición a los inversores minoristas y a las criptomonedas de menor capitalización.

El informe señala que, en el mes posterior a la propuesta regulatoria de la SEC que analiza Goldman, el volumen total de operaciones cripto creció 84%. Dentro de ese movimiento, la negociación de los activos ubicados entre los puestos 11 y 25 por capitalización aumentó 138%, frente al 53% de Bitcoin.

La actividad de los exchanges descentralizados también mostró mayor dinamismo: creció 107%, frente al 81% de las plataformas centralizadas.

Goldman observa que el negocio cripto de la aplicación Robinhood tiene una correlación histórica especialmente elevada con la negociación de activos más pequeños. Por eso, considera que la compañía está bien posicionada para captar ese repunte.

Ortiz coincide en destacar a HOOD y pone el acento en la tokenización de activos, las herramientas de inteligencia artificial para trading y los productos que amplían su negocio más allá de las operaciones cripto al contado.

Esa lectura dialoga con la diversificación que identifica Goldman. El banco estima que los mercados de predicción representarán 12% de los ingresos de Robinhood en 2026 y destaca el desarrollo de Rothera, el exchange de ese segmento creado mediante una empresa conjunta.

La compañía también amplía su oferta hacia futuros perpetuos, productos bancarios, tarjetas y gestión patrimonial. Goldman espera que esa diversificación ayude a elevar el ingreso promedio por usuario.

Cómo invertir en Coinbase y Robin Hood desde Argentina

La recomendación de Ortiz parte de definir qué se quiere capturar: el crecimiento de las plataformas financieras, una exposición empresarial más sensible a Bitcoin o el movimiento directo de las criptomonedas.

Dentro de las alternativas que menciona para el inversor local aparecen los CEDEAR de Coinbase, Robinhood y Strategy. Pero los negocios que hay detrás de esas acciones son diferentes.

Coinbase y Robinhood permiten participar de compañías que generan ingresos mediante operaciones y servicios financieros. En Strategy, identificada con el ticker MSTR, la tesis está mucho más ligada a su modelo de tesorería en Bitcoin y a la elevada exposición a esa criptomoneda.

Ortiz también menciona a Riot, cuyo desempeño depende del ciclo de la minería, el costo de la energía, las inversiones de capital y la eficiencia operativa. Tanto Strategy como Riot pueden amplificar los movimientos de Bitcoin, aunque sus resultados también responden a factores propios de cada empresa.

Para una exposición más directa al precio de las criptomonedas, la economista también señala los CEDEAR de fondos cotizados (ETF) al contado IBIT y ETHA para seguir Bitcoin y Ethereum mediante vehículos bursátiles, sin incorporar el negocio operativo de un exchange o una minera.

La elección del instrumento también cambia los riesgos. En los CEDEAR, Ortiz destaca la incidencia del dólar contado con liquidación, la liquidez y la diferencia entre los precios de compra y venta. Por eso, una mejora de la acción en el exterior puede tener una traducción distinta en su rendimiento en pesos.

"Estos activos poseen una volatilidad intrínseca alta, con lo cual es algo que va para inversores más avanzados", advierte. Si la prioridad es la exposición directa, Ortiz plantea la compra de BTC y ETH. Esa vía concentra la apuesta en las criptomonedas, aunque exige resolver la custodia, y considerar los riesgos operativos y las obligaciones fiscales.

Su escenario favorable contempla que Bitcoin vuelva a la zona de u$s90.000. Se trata de una expectativa de la economista, cuyo rendimiento potencial depende del precio de entrada y de que ese escenario se concrete.