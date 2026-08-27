El fuerte rebote de Bitcoin volvió a encender el interés por las acciones vinculadas con las criptomonedas. Sin embargo, detrás de la recuperación de los precios permanece una señal de cautela: el volumen negociado en las plataformas continúa muy por debajo de sus máximos.

En ese escenario, Goldman Sachs mantuvo su recomendación de compra para Coinbase y Robinhood, dos de las principales puertas de entrada reguladas al ecosistema cripto en Estados Unidos.

El banco fijó precios objetivo de u$s196 para Coinbase y u$s124 para Robinhood, pese a reconocer que la actividad atraviesa una contracción más extensa que las cinco caídas anteriores. Esto supone una suba de 8% y 15%, respectivamente, desde precios actuales.

La apuesta se sostiene sobre dos argumentos. Por un lado, el gigante de Wall Street espera que la suba de Bitcoin termine atrayendo nuevamente a los inversores y reactive los ingresos por transacciones.

Por otro, considera que ambas compañías están reduciendo su dependencia de la compraventa tradicional de criptomonedas mediante su expansión hacia negocios como los derivados, las acciones tokenizadas y los mercados de predicción.

La visión de los analistas locales introduce, sin embargo, un matiz importante: las perspectivas de largo plazo pueden ser positivas, pero eso no necesariamente convierte a los precios actuales en un buen punto de entrada después de un rally tan acelerado.

Por qué Bitcoin sube, pero el volumen todavía no

Los volúmenes de negociación de criptomonedas retrocedieron 30% en julio y otro 21% durante agosto, según las cifras recogidas por Goldman Sachs. La actividad se ubica aproximadamente 75% por debajo de su máximo reciente, una caída que afecta directamente a las plataformas que cobran comisiones por cada operación.

El deterioro del volumen contrasta con el comportamiento de las cotizaciones. Bitcoin llegó a recuperar alrededor de 26% en una semana y alcanzó un máximo intradiario próximo a u$s81.000, antes de retroceder hacia la zona de u$s78.000 y u$s79.000 por una toma de ganancias.

La capitalización total del mercado cripto, mientras tanto, rebotó cerca de 21%, hasta aproximadamente u$s2,8 billones. Para Goldman, si esa valuación logra sostenerse, el volumen puede comenzar a reaccionar con cierto retraso.

"Lo que está viendo Goldman es que, pese a que el volumen spot viene cayendo, el rebote de Bitcoin hasta la zona de u$s81.000 contagió a las acciones cripto, pero de forma desigual", explica a iProUP Emanuel Juárez, analista técnico financiero.

Según detalló, Robinhood llegó a avanzar cerca de 14% en una de las ruedas más fuertes, Coinbase alrededor de 8% y Strategy, antes conocida como Strategy, antes conocida como MicroStrategy, algo más de 6%, mientras las compañías mineras también acompañaron el movimiento.

Para Juárez, la tesis de Goldman se apoya en que, si la capitalización del mercado permanece cerca de u$s2,8 billones, la actividad podría comenzar a recuperarse. Una mejora del volumen se traduciría en mayores comisiones y mejores ingresos para plataformas como Coinbase y Robinhood.

Robinhood y Coinbase: las elegidas de Goldman Sachs tras repunte de Bitcoin (generado con IA)

La secuencia es así: la suba de los precios devuelve visibilidad al mercado, atrae nuevamente a inversores minoristas e institucionales y, finalmente, incrementa la cantidad de operaciones. La incógnita es si ese proceso se confirmará o si la recuperación quedará limitada a una reacción de precios.

La reacción de las acciones cripto ante el rally de Bitcoin

El rebote de Bitcoin tuvo un impacto todavía mayor sobre algunas de las acciones más expuestas al ecosistema. Según Paula Chaves, analista de mercados de Greyhound Trading, durante el rally Strategy avanzó entre 33% y 34%, Coinbase cerca de 30% y Circle aproximadamente 25%. Marathon también reaccionó con fuerza, mientras Robinhood mostró un desempeño positivo, aunque inferior al de Bitcoin en el período considerado.

"Esto demuestra que las acciones con mayor exposición al precio de Bitcoin o al volumen de negociación pueden amplificar el movimiento del activo subyacente", explica Chaves.

Ese apalancamiento operativo y financiero funciona en las dos direcciones. Cuando Bitcoin sube y aumenta el apetito por riesgo, las acciones pueden superarlo. Pero una corrección del activo también puede provocar retrocesos más pronunciados en las empresas que dependen directamente de su precio, del volumen o de la rentabilidad de la minería.

Por ese motivo, Chaves advierte que un buen desempeño reciente no implica necesariamente que todavía exista una oportunidad atractiva de entrada. Tanto Strategy como Coinbase se aproximaron a zonas técnicas semanales relevantes y mantienen una estructura parecida a la de Bitcoin.

"Mientras no rompan claramente esos niveles estructurales semanales, no podemos confirmar que estén entrando en una fase mucho más atractiva de largo plazo", señala la experta.

La analista considera que todavía pueden necesitar una corrección y la construcción de una nueva estructura antes de comenzar un movimiento más sólido. El escenario técnico más favorable sería una ruptura semanal seguida por un retroceso ordenado, conocido como pullback, que confirme la zona superada y permita definir con mayor precisión el nivel de riesgo.

El secreto de Robinhood para ser la favorita

Entre las compañías analizadas, Robinhood es la que reúne el mayor consenso relativo entre los especialistas consultados.

Desde la mirada fundamental, Goldman destaca su expansión hacia los mercados de predicción, las acciones tokenizadas y otros productos financieros.

Bernstein estimó que los ingresos de Robinhood vinculados con mercados predictivos pueden crecer desde u$s150 millones en 2025 hasta u$s586 millones en 2026, impulsados parcialmente por la actividad relacionada con el Mundial de fútbol.

La compañía también lanzó Robinhood Chain, una red de segunda capa sobre Ethereum diseñada para alojar acciones tokenizadas y otros instrumentos. Estos productos permiten ampliar los horarios de negociación, aunque no necesariamente conceden los mismos derechos económicos, políticos y de propiedad que una acción tradicional.

"Robinhood es la historia más equilibrada por diversificación; Coinbase es una exposición más pura al mercado cripto", resume Juárez. En cambio, recomendó mayor cautela sobre Strategy y las mineras, debido a que ya acumularon fuertes avances y dependen en mayor medida del impulso de Bitcoin.

Chaves también observa en Robinhood la configuración técnica más clara del grupo. "Sus estructuras son mucho más limpias que las de Strategy, Coinbase, Circle y Marathon. Sería interesante esperar un pullback ordenado, en lugar de perseguir el precio después del rally", explica.

Así, Robinhood combina dos elementos: una diversificación de ingresos superior a la de varias compañías puramente cripto y una estructura técnica que, según Chaves, ofrece una relación más equilibrada entre riesgo y oportunidad. Esto no elimina la posibilidad de una corrección, pero la diferencia de empresas cuyo comportamiento replica de manera más directa al de Bitcoin.

¿Conviene comprar Coinbase tras el rebote de Bitcoin?

Coinbase continúa siendo una de las compañías más completas del ecosistema desde el punto de vista fundamental. Su negocio ya no depende únicamente de las comisiones del mercado spot: también avanza sobre derivados, suscripciones, servicios institucionales, mercados de predicción y activos tokenizados.

Uno de sus negocios de mayor crecimiento es precisamente el de los mercados de predicción. De acuerdo con las cifras citadas en el análisis, esta actividad habría alcanzado u$s100 millones de ingresos anualizados menos de dos meses después de su lanzamiento, impulsada principalmente por contratos relacionados con acontecimientos deportivos.

Esta transformación respalda la tesis de Goldman, ya que permite que Coinbase genere ingresos incluso cuando disminuye la negociación directa de criptomonedas.

No obstante, Chaves diferencia la calidad de la empresa del momento de entrada. Después de una suba cercana al 30%, considera que quienes ya estén posicionados pueden asegurar una parte de las ganancias y conservar una exposición menor, a la espera de que la acción confirme una estructura más favorable.

Strategy presenta un riesgo todavía mayor. Su avance de entre 33% y 34% durante el rally y su elevada sensibilidad al precio de Bitcoin vuelven más razonable, según la analista, una toma parcial de beneficios antes que una entrada agresiva tras una suba vertical.

Circle y las mineras tienen más riesgo

Circle también acompañó con fuerza la recuperación. Su tesis estructural está vinculada al crecimiento de las stablecoins y a la adopción de USDC, pero la compañía mantiene una sensibilidad particular frente a las tasas de interés, el rendimiento de sus reservas y la competencia dentro del sector.

Chaves considera que su estructura técnica se parece a la de Coinbase y Marathon: reaccionó con fuerza, pero todavía no ofrece una configuración suficientemente clara como para perseguir el precio.

En el caso de Marathon, el riesgo es doble. Además de depender de la evolución de Bitcoin, su negocio está condicionado por los costos energéticos, la dificultad de la red, el endeudamiento y la capacidad de ejecutar su estrategia minera. Esa combinación puede amplificar las ganancias durante una fase alcista, pero también profundizar las pérdidas cuando cambia el mercado.

Juárez coincide en la necesidad de mantener selectividad. "Exposición sí, pero con gestión de riesgo", sintetiza. También señala que Strategy comienza a mostrar una configuración que puede generar movimientos relevantes, aunque su dependencia del impulso de Bitcoin exige mayor cautela.

La liquidez y la regulación influyen en los precios

El último salto de Bitcoin coincidió con una mejora en las condiciones financieras de Estados Unidos. El Tesoro estadounidense amplió sus operaciones de recompra de bonos de largo plazo, una decisión que contribuyó a reducir los rendimientos y respaldó a los activos de riesgo.

Cuando bajan las tasas de los bonos del Tesoro, disminuye el costo de oportunidad de mantener activos que no pagan intereses, como Bitcoin. Además, una mayor liquidez suele favorecer las inversiones más sensibles al apetito por riesgo, incluidas las criptomonedas y las acciones tecnológicas.

Chaves advierte, sin embargo, que no debe confundirse una percepción de mayor liquidez con una expansión monetaria permanente. La magnitud, el mecanismo y la ejecución de las recompras serán determinantes para establecer si realmente pueden sostener la recuperación.

"Las noticias pueden generar movimientos fuertes en el corto plazo, pero todavía no sustituyen la confirmación técnica", sostiene.

La regulación estadounidense aparece como el otro gran catalizador. Entre los inversores institucionales relevados por Goldman Sachs, el 35% identificó la incertidumbre normativa como el principal obstáculo para ingresar al mercado, mientras que el 32% consideró que una mayor claridad sería el factor más importante para acelerar la adopción.

La Ley CLARITY busca establecer criterios para determinar qué activos digitales deben quedar bajo la supervisión de la SEC y cuáles corresponden a la CFTC. Una definición más clara podría reducir el riesgo legal, facilitar el lanzamiento de productos y habilitar una mayor participación institucional.