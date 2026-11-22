Una posición apalancada en HYPE quedó bajo presión y su titular transfirió u$s7 millones para elevar el margen y evitar la liquidación

Si Hyperliquid liquida la posición, podría generar presión vendedora en 1,38 millones de tokens HYPE en el mercado.

La operación defiende una apuesta de u$s80M en el token HYPE, cuyo precio cayó a u$s55,74 desde u$s87,94 en noviembre.

Una ballena de Hyperliquid inyectó u$s7 millones en su posición compradora de HYPE para evitar una liquidación forzosa.

Una ballena de Hyperliquid tuvo que reforzar con u$s7 millones una posición compradora en HYPE valuada en unos u$s80 millones, con el objetivo de evitar que la plataforma ejecute una liquidación forzosa.

Los aportes, realizados entre el 20 y el 21 de noviembre, elevaron el umbral de liquidación hasta u$s52,94, aunque no eliminaron la vulnerabilidad de una apuesta presionada por la caída del token.

La operación expone la tensión que enfrenta uno de los mayores titulares de posiciones largas en HYPE: sostener una exposición millonaria exige cada vez más capital mientras el mercado se mueve en dirección contraria.

¿Cómo utilizó la ballena los u$s7 millones para evitar la liquidación?

Los fondos llegaron a la cuenta mediante seis transferencias en USDC realizadas entre el 20 y el 21 de noviembre, en una estrategia de aportes escalonados para mantener abierta la operación.

El primer envío fue de u$s2 millones y estuvo seguido por otros cinco depósitos individuales de u$s1 millón, hasta completar los u$s7 millones incorporados durante ese período.

El dinero se destinó a reforzar el margen de una posición compradora (long) que reúne 1.380.042 tokens HYPE y opera con un apalancamiento de cinco veces.

La entrada promedio de esa apuesta se ubica en u$s38,68 y su valor de mercado ronda los u$s80 millones, una exposición considerable frente a la volatilidad que atraviesa el activo.

Con las nuevas garantías, el nivel de liquidación pasó a u$s52,94, lo que le dio al titular más margen antes de una ejecución automática, aunque no eliminó el riesgo.

¿Cuánto puede perder la ballena si continúa cayendo HYPE?

La necesidad de recurrir a nuevos aportes se explica por el recorrido reciente del token, que comenzó noviembre cerca de u$s87,94 y llegó a cotizar en u$s55,74 el día 21.

Ese retroceso presionó la operación y redujo las ganancias acumuladas por el inversor, cuyo máximo histórico dentro de la cartera se registró el 23 de septiembre.

En aquella fecha, el beneficio acumulado alcanzó aproximadamente u$s68,26 millones, pero los registros posteriores muestran que descendió hasta unos u$s17,66 millones, una diferencia cercana a u$s50,6 millones.

Aunque el resultado continúa siendo positivo, esa cifra refleja ganancias que dejaron de estar acumuladas y no debe confundirse con una pérdida efectivamente realizada por el titular.

Otro dato que dimensiona la tensión es que la cuenta ya no tiene saldo disponible para retirar, porque los fondos permanecen comprometidos como respaldo de la operación abierta.

¿Qué puede ocurrir si Hyperliquid ejecuta la liquidación de HYPE?

La estrategia depende ahora de que el precio no alcance ese nivel, porque una nueva caída podría activar el mecanismo automático que cierra posiciones cuando las garantías dejan de resultar suficientes.

Si eso sucede, la plataforma deberá gestionar una exposición superior a 1,38 millones de tokens, cuyo volumen podría incrementar la presión vendedora sobre HYPE en determinadas condiciones de liquidez.

El tamaño de la apuesta explica por qué otros operadores siguen de cerca su evolución, aunque el valor total de la posición no significa que todos los tokens se venderán inmediatamente en el mercado.

El cierre puede gestionarse mediante mecanismos propios de la plataforma, por lo que su impacto efectivo dependerá de cómo se ejecute la operación y de la profundidad disponible en el libro de órdenes.

A esta presión se suma el contexto regulatorio: la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong incluyó recientemente a Hyperliquid en su lista de plataformas sospechosas vinculadas con activos virtuales.

Por ahora, el inversor eligió defender su apuesta con capital adicional en lugar de reducirla, pero la continuidad de esa estrategia dependerá de la cotización de HYPE y de los recursos que todavía pueda aportar.