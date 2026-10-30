Mientras el mercado cripto se derrumbó 5% tras conocerse el golpe a Binance, el mayor hackeo de la historia, una divisa digital se separó del resto.

HYPE, el activo de Hyperliquid, cotizaba a u$s94,72 el 29 de octubre, con una suba del 17,04% en 24 horas según CoinMarketCap. Ocurre después de que Intercontinental Exchange, la compañía dueña de la Bolsa de Nueva York, anunciara un acuerdo para llevar los futuros perpetuos construidos sobre esa red al mercado estadounidense.

El contraste con la jornada anterior es llamativo. El 28 de octubre, tras la decisión de la Reserva Federal, HYPE fue el único token grande que cerró en rojo, con una baja del 0,91%.

Pero vamos a los detalles. El acuerdo es más concreto de lo que suele ser un anuncio de intenciones, aunque todavía le falta la parte decisiva.

ICE y Trade[XYZ] firmaron un acuerdo definitivo para trasladar los mercados perpetuos de esta última al territorio estadounidense. ICE sería el operador exclusivo de esos mercados regulados y planea construir una estructura de mercado y de clearing nueva y dedicada al segmento minorista. Hyperliquid provee la infraestructura subyacente y Trade[XYZ] diseña e implementa los productos.

Los contratos previstos referencian acciones, índices de acciones, commodities y divisas, con acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, y apuntan a un público que busca exposición a criptomonedas, monedas y otros activos del mundo real.

Binance congeló fondos tras movimientos sospechosos y prometió cubrir las pérdidas

El acceso de los clientes pasaría por comisionistas de futuros que se incorporen como miembros de la plataforma, con verificación de identidad y controles contra el lavado de dinero. La distribución a través del joint venture que ICE mantiene con OKX (en el que invirtió a una valuación de u$s25.000 millones en marzo de 2026) está sujeta a las aprobaciones pendientes de ese vehículo como broker-dealer y comisionista de futuros registrado en Estados Unidos.

Nada de esto está aprobado y el precio ya lo pagó

El anuncio requiere aprobaciones regulatorias que la operación todavía no tiene, incluidas las que habilitan específicamente el comercio apalancado.Vale la pena recordar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos aprobó en mayo de 2026 el primer contrato perpetuo de Bitcoin, presentado por Kalshi, pero aclaró que los perpetuos vinculados a otras clases de activos requieren revisión caso por caso. La aprobación, por lo tanto, no está garantizada.

Tampoco hay fecha de lanzamiento, ni base de clientes objetivo, ni cronograma, ni monto de inversión informado.

Dicho de otro modo, el mercado pagó un 17% por la firma de un acuerdo cuyo producto no existe todavía y cuya aprobación es incierta. Que la contraparte sea la dueña de la Bolsa de Nueva York explica el entusiasmo, pero no cambia el estado del trámite.

Lo que sí aporta señales de respaldo es quién está del otro lado. Stanley Druckenmiller, inversor de Wall Street, es accionista de Trade[XYZ] y escribió en X que está entusiasmado y que espera usar sus productos, un posteo que Elon Musk compartió con un comentario de una sola palabra. Y el 19 de agosto, Donald Trump afirmó que el presidente de la CFTC, Michael Selig, trabaja para llevar Hyperliquid a Estados Unidos de manera plenamente legal y en cumplimiento.

"El mercado no compró un producto, compró una validación. Que la dueña de la Bolsa de Nueva York firme un acuerdo definitivo con una infraestructura descentralizada es un hecho enorme en términos simbólicos, pero entre la firma y el primer contrato operado hay un proceso regulatorio que puede llevar trimestres. Yo miraría el calendario de la CFTC antes que el gráfico", resume a iProUP Pedro Martínez, analista cripto.

Hay una ironía en este anuncio. CME Group está litigando contra la política de la CFTC sobre futuros perpetuos. Su argumento central es que, al no tener fecha de vencimiento, esos contratos son swaps y no futuros, lo que los pondría bajo un régimen regulatorio distinto.

El 19 de octubre de 2026, la propia CFTC sostuvo en una presentación judicial que CME no tiene legitimación para impugnar la política porque no demostró un perjuicio competitivo, y la acusó de mantener posiciones inconsistentes en la corte y en sus llamadas de resultados, al haberles dicho a sus inversores que no veía demanda de perpetuos.

Diez días después, ICE, el principal competidor de CME, firmó un acuerdo definitivo para ofrecerlos.

Para el analista financiero Federico López, "si el mercado de perpetuos crece durante el litigio y CME finalmente prevalece, desarmarlo sería mucho más difícil."

Jeffrey C. Sprecher, presidente y director ejecutivo de ICE, dijo que ve estos mercados "como un complemento de nuestros mercados de futuros, no como un reemplazo". Es prácticamente la misma formulación que CME usó ante sus inversores (que los perpetuos no son sustitutos de sus propios futuros) y que la CFTC le reprochó en el expediente.

Dos competidores, el mismo argumento, usos opuestos. Para CME, decir que no son sustitutos debilitó su demanda. Para ICE, decirlo protege su negocio institucional de 99%.

La validación más fuerte no es el precio sino la competencia

Si se quiere medir si esto es una moda o un cambio estructural, el indicador más confiable no es el token sino cuántos actores institucionales están construyendo sobre la misma infraestructura.

Los principales jugadores que ya operan sobre Hyperliquid incluyen:

Payward, la matriz de Kraken, planea ofrecer perpetuos vinculados a Hyperliquid a operadores estadounidenses a través de una estructura que involucra a Bitnomial

Ripple Prime incorporó recientemente perpetuos de finanzas tradicionales vía Trade[XYZ] sobre Hyperliquid , dando a sus clientes institucionales acceso a acciones, commodities e índices

, dando a sus clientes institucionales acceso a acciones, commodities e índices Hyperliquid es, según DefiLlama, el mayor exchange descentralizado de futuros perpetuos

Trade[XYZ] sostiene que sus mercados sobre esa red superaron los u$s650.000 millones de volumen en menos de un año. Puesta al lado de la capitalización actual de HYPE, de u$s24.024 millones, la relación da una idea de la escala que ya mueve la plataforma, aunque conviene aclarar que esa cifra corresponde al volumen de Trade[XYZ] y no al total de Hyperliquid.

La compañía ya tiene antecedentes de productos que replican activos tradicionales. En marzo lanzó un contrato perpetuo licenciado al S&P 500, con datos de S&P Dow Jones Indices, que puede operarse cuando las bolsas estadounidenses están cerradas. También ofrece perpetuos pre-IPO, que siguen el precio esperado de acciones antes de que las compañías coticen y dan exposición al precio sin propiedad del activo subyacente.

Un dato de contexto que conviene no confundir. Las objeciones al vehículo de acciones tokenizadas de ICE y OKX subieron a 38 compañías, desde las 26 reportadas el 27 de octubre, con el agregado de Walmart, Eli Lilly, Carnival, Arcos Dorados y Cigna en la notificación del 28. Esas objeciones son por las acciones tokenizadas y no por los perpetuos de Trade[XYZ], pero afectan al mismo joint venture que se prevé como canal de distribución.

Qué puede pasar con el precio en las próximas semanas

Los niveles técnicos relevantes son pocos y están muy cerca, lo que hace que el escenario se defina rápido. Los niveles clave a vigilar son:

El máximo histórico de u$s97,98 , del 23 de septiembre de 2026, está a 3,4% del precio actual

, del 23 de septiembre de 2026, está a 3,4% del precio actual Inmediatamente por encima aparece la referencia psicológica de los u$s100 , que el token nunca alcanzó

, que el token nunca alcanzó Hacia abajo, el nivel que el activo recuperó en esta suba es la zona de u$s80, donde cotizaba el 28 de octubre antes del anuncio

"Técnicamente está en el peor lugar posible, pegado a un máximo histórico con un volumen que se disparó por una noticia", sentencia López.

El experto cree que "si rompe los 98 y confirma arriba de 100 con volumen sostenido, el camino queda despejado porque no hay oferta histórica por encima, nadie compró más caro."

"El riesgo real no es técnico, es de calendario regulatorio. Este token ahora cotiza contra una expectativa de aprobación de la CFTC que no tiene fecha. Cada semana sin novedades es presión bajista, porque el que entró por la noticia necesita que la noticia avance. Y si el organismo pide revisión caso por caso para cada clase de activo, eso son meses. Yo pondría la alerta en cualquier comunicado de la CFTC antes que en el gráfico", sostiene Martínez.

Para el lector argentino hay una paradoja que vale cerrar. Los futuros perpetuos se operan desde hace años en plataformas internacionales, y el trader local los usa habitualmente en Binance, Bybit y la propia OKX, que es justamente el canal previsto para distribuir el producto regulado.

Lo que ICE quiere construir con aprobación de la CFTC es, en esencia, lo que acá ya se usa sin ninguna supervisión local. La diferencia no está en el instrumento sino en quién custodia el dinero y a quién se le reclama si algo sale mal.