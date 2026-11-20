Brad Garlinghouse compara la salida a bolsa de Anthropic con el debut de SpaceX en junio, cuando el mercado repuntó tras semanas de fuertes ventas

Pronostica un rebote del mercado cripto tras la IPO de Anthropic, similar a la recuperación post-debut de SpaceX.

El directivo sostiene que grandes IPOs como la de Anthropic desvían liquidez de activos como Bitcoin y XRP.

Brad Garlinghouse (CEO de Ripple) atribuye la caída del mercado cripto a la salida a bolsa de Anthropic.

El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, sostiene que la salida a bolsa de Anthropic le quitó liquidez al mercado cripto y anticipa un rebote de Bitcoin y XRP una vez que la operación quede atrás, tal como ocurrió después del debut de SpaceX.

El directivo lo planteó en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC este jueves 19 de noviembre. Según su visión, la caída de las criptomonedas no responde a un problema del sector, sino a inversores que vendieron activos líquidos para comprar acciones de la desarrolladora de Claude.

Por qué el CEO de Ripple vincula la salida a bolsa de Anthropic con la caída cripto

Las grandes salidas a bolsa compiten por el mismo dinero que va a los activos de riesgo. Ese es el centro del argumento de Garlinghouse, al frente de Ripple, la empresa de pagos vinculada a XRP.

Para el ejecutivo, el antecedente directo es la salida a bolsa de SpaceX en junio de 2026. En aquel momento, explicó, los inversores sacaron liquidez de cripto, "incluido Bitcoin, incluido XRP", para entrar en la compañía de Elon Musk.

"Exactamente lo mismo pasó en la previa de la salida a bolsa de Anthropic", resumió. Y proyectó: "Lo que vimos después de la salida a bolsa de SpaceX fue un repunte en los mercados cripto, creo que van a ver que eso pase acá también".

La firma de inteligencia artificial eligió el Nasdaq con el ticker ANT. Por monto recaudado, la colocación quedó por encima de la de SpaceX y pasó a ser la mayor de la historia, de acuerdo con Reuters. Garlinghouse anticipó que la operación será "extremadamente bien recibida".

Qué espera Garlinghouse para Bitcoin y XRP

La tesis del CEO de Ripple es que la presión vendedora es temporal y que, cuando termine el reacomodamiento de carteras, parte de esa liquidez volverá a las criptomonedas.

En otra entrevista, con Bloomberg durante el Singapore Fintech Festival, sumó dos ideas:

Las criptomonedas funcionan como activos de riesgo y atraen a inversores que buscan ese perfil

y atraen a inversores que buscan ese perfil Su rendimiento se va a diferenciar cada vez más según los usos concretos y la demanda real de los clientes

En la charla con CNBC sobre el mercado cripto, además, proyectó que las transacciones basadas en blockchain serán parte de la infraestructura financiera durante la próxima década.

Qué otras explicaciones hay para la caída del mercado cripto

La lectura de Garlinghouse no es la única, y no hay datos de flujos que prueben qué motivó la venta de cada inversor.

Zach Pandl, de la gestora Grayscale, pone el foco en la conversión de stablecoins a monedas tradicionales y en la debilidad de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.

Matt Hougan, director de Inversiones de Bitwise, apunta a la inflación, a las expectativas de tasas y a las liquidaciones de posiciones apalancadas. "Los mercados ya descontaron subas de tasas agresivas y se eliminó mucho apalancamiento", señaló en un memo a inversores.

La clave será ver si la liquidez regresa cuando el mercado digiera el debut bursátil de Anthropic o si pesan más la inflación y las tasas en Estados Unidos.