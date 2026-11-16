El protocolo cripto aumentó sus ingresos 21,7% entre julio y septiembre. También creció el volumen de operaciones y el interés abierto.

Las acciones se consolidaron como el activo principal en los mercados independientes, desplazando a las materias primas y atrayendo nuevas inversiones.

La plataforma DeFi registró un récord de u$s16.760 millones en interés abierto y un promedio de 65.161 traders activos diarios entre julio y septiembre.

Hyperliquid alcanzó u$s190,87 millones en ingresos durante el tercer trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 21,7% respecto al periodo anterior.

Hyperliquid, el protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) especializado en el trading de derivados, generó u$s190,87 millones en ingresos durante el tercer trimestre de 2026, un 21,7% más que en el período anterior.

Entre julio y septiembre, la plataforma alcanzó un promedio de 65.161 traders activos por día y un récord de u$s16.760 millones en interés abierto.

Los datos surgen del último informe trimestral de Hyperliquid Research Collective (HRC), que también destaca el crecimiento de los mercados de acciones y los avances del ecosistema.

Sin embargo, los ingresos todavía se ubicaron 36,5% por debajo de los registrados en el mismo período de 2025.

Hyperliquid aumentó sus ingresos y el volumen de operaciones

Del total de ingresos, u$s17,26 millones provinieron de las reservas de USDC, que comenzaron a generar ingresos el 27 de agosto. Si se excluye ese monto, los ingresos por trading y actividad de la red fueron de u$s173,61 millones, un 10,7% más que en el segundo trimestre.

La actividad de los usuarios también creció. La cantidad promedio de traders activos por día aumentó un 20% frente al trimestre anterior, mientras que el volumen total de operaciones llegó a u$s730.600 millones, un 9,3% más.

Otro indicador que marcó un récord fue el interés abierto, que mide el valor de los contratos de derivados que siguen activos y no fueron cerrados. Al finalizar septiembre, alcanzó los u$s 16.760 millones, tras crecer 79,9% en tres meses.

Las acciones ganan terreno en los mercados de Hyperliquid

El informe también destacó el crecimiento de los mercados HIP-3, que permiten a equipos independientes crear sus propios espacios de negociación sobre la infraestructura de Hyperliquid.

Durante el tercer trimestre, estos mercados registraron operaciones por u$s262.000 millones, un 23% más que en el período anterior. El volumen representó el 35,9% de todas las operaciones con derivados de la plataforma.

Dentro de este segmento, las acciones desplazaron a las materias primas como principal activo negociado. Representaron el 58,8% del volumen total, con operaciones por u$s153.800 millones, 2,6 veces más que en el trimestre anterior.

En cambio, el volumen de materias primas cayó 47,7%, hasta los u$s45.600 millones.

Recompras de HYPE y expansión del ecosistema

Entre julio y septiembre, el Assistance Fund destinó u$s148,68 millones a recomprar 2,04 millones de tokens HYPE, a un precio promedio de u$s72,93. El gasto aumentó 5,7% frente al trimestre anterior, aunque la cantidad de tokens adquiridos cayó 26,4%.

Sunny Shi, inversor de Syncracy Capital, destacó las recompras como una herramienta para financiar el crecimiento del proyecto. También resaltó el papel de equipos independientes, como Trade[XYZ] y Kinetiq, que desarrollan productos sobre la infraestructura de Hyperliquid.

Por otra parte, la oferta de stablecoins en HyperEVM creció 27,2%, hasta los u$s7.100 millones. Sin embargo, el valor total bloqueado (TVL) cayó un 17,4%, hasta los u$s1.190 millones.

Hyperliquid también busca ampliar su presencia en los Estados Unidos. Su fundador, Jeff Yan, propuso un modelo regulatorio en el que los requisitos se apliquen a los operadores de los mercados y no a la blockchain.

Además, Intercontinental Exchange (ICE), empresa matriz de la Bolsa de Nueva York, acordó con Trade[XYZ] desarrollar un mercado regulado de futuros perpetuos sobre Hyperliquid.