Carolina Gama, country manager de Bitget, analiza cómo Los ETF de BTC acumulan salidas por u$s1.120 millones y van por su cuarta semana de reembolsos

El endurecimiento monetario de la Fed y la corrección tecnológica de Wall Street acentúan la volatilidad del bitcoin.

Los ETF de bitcoin al contado en EE. UU. acumulan US$ 1.120 millones en salidas netas esta semana, su 4ta. consecutiva.

El bitcoin cotiza en US$ 61.500, afectado por la aversión al riesgo global y la liquidación de US$ 700M.

El Bitcoin (BTC) opera en torno a u$s61.500 este viernes 20 de noviembre, con un retroceso del 0,5%, en niveles similares a los de inicios de julio.

La caída refleja la fuerte aversión al riesgo en los mercados globales. Las bolsas estadounidenses retrocedieron más de un 2% ayer, y el S&P 500 acumuló su sexta sesión consecutiva de pérdidas.

La venta generalizada de acciones vinculadas a la inteligencia artificial no se detuvo ni siquiera con el debut de Anthropic en el Nasdaq. La liquidación de cerca de u$s700 millones en posiciones apalancadas en el mercado cripto, en su mayoría apuestas al alza, amplificó el movimiento.

Los ETF de bitcoin al contado en EE. UU. acumulan salidas netas de u$s1.120 millones esta semana hasta el jueves y se encaminan a su cuarta semana consecutiva de reembolsos.

Si el ritmo se mantiene, esta será la tercera semana seguida con salidas superiores a u$s1.000 millones.

Vemos en este flujo el principal punto de atención del momento. La salida persistente de recursos institucionales mantiene la presión vendedora sobre el BTC y aumenta el riesgo de una corrección más profunda, con la zona de los u$s60.000 como la referencia más relevante en el corto plazo.

El contexto macroeconómico sigue siendo desfavorable. Los contratos de futuros ya dan por segura una subida de las tasas de interés en EE. UU. en la reunión de la FED del 9 de diciembre.

La mayor parte de las apuestas apunta a un aumento de 0,25 puntos porcentuales. Sin embargo, tras señales duras de algunos miembros de la Fed, la probabilidad de una subida mayor, de 0,5 puntos, pasó de cerca de 3% a 10%.

El dólar opera cerca de su máximo en 19 meses, y el rendimiento del Treasury a 10 años se mantiene por encima de 5%.

Este escenario encarece el capital y pesa sobre los activos de riesgo. Mientras la perspectiva de endurecimiento monetario y la corrección de las acciones tecnológicas dominen el escenario, el Bitcoin debería seguir volátil y sensible al ánimo de Wall Street.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina