El analista sostuvo que, tras la ruptura de una cuña descendente, los precios suelen recuperarse de manera progresiva y no mediante un salto abrupto

Estratega de HSBC y otros expertos prevén una recuperación gradual del metal, descartando subas explosivas ante la reducción del déficit de oferta global.

El soporte clave para la plata se ubica cerca de los u$s48 por onza, tras una trayectoria técnica de 50 años que excluye un regreso a los u$s40 bajos.

El analista Peter Brandt anticipa que el precio de la plata está cerca de formar su piso definitivo, apoyado en el patrón técnico de cuña descendente.

Peter Brandt, el veterano operador y fundador de Factor LLC, considera que la plata estaría cerca de formar su mínimo definitivo, aunque advierte que una eventual recuperación del metal sería gradual y no un rebote explosivo.

Su análisis se basa en un patrón técnico de "cuña descendente" visible en los gráficos diarios y en los semanales de los futuros de plata en el Comex.

Peter Brandt cree que la plata está cerca de tocar fondo y anticipa qué precio podría alcanzar

Brandt ubica el soporte de largo plazo de la plata, con una trayectoria de 50 años, en torno a los u$s56 por onza en los futuros del Comex.

En su escenario, el mínimo final de la cuña podría formarse apenas por debajo de ese nivel, cerca de la línea inferior del patrón, que proyecta en aproximadamente u$s48.

La clave de su tesis es que la plata todavía no tocó esa frontera inferior. Por eso, Brandt no confirma que el proceso de formación de piso haya terminado, aunque admite que el metal podría estar cerca de completarlo.

El analista sostuvo que, tras la ruptura de una cuña descendente, los precios suelen recuperarse de manera progresiva y no mediante un salto abrupto.

Un patrón técnico anticipa el posible piso de la plata y Peter Brandt explicó qué puede pasar

Esa lectura se apoya en la tradición del análisis técnico asociada a autores como Schabacker, Edwards y Magee, quienes describieron ese comportamiento en formaciones de este tipo.

Brandt descarta, además, un regreso de la plata a la franja de los u$s40 bajos. Su escenario contempla una salida lenta de la formación, con avances, retrocesos y un proceso de consolidación antes de una tendencia alcista más clara.

La plata tocó un mínimo de 2026 a fines de octubre y luego rebotó parcialmente, en un contexto de mayor volatilidad en los metales preciosos.

Brandt atribuyó parte de la caída a la venta de inversores que habían comprado por encima de u$s90 y u$s100 por onza y que ahora abandonaban sus posiciones, un comportamiento que, según él, suele marcar el inicio de los pisos de mercado.

El operador también cuestionó la idea de la escasez de plata física. Sostuvo que la plata al contado llegó a operar con un pequeño descuento frente a los futuros del Comex, un dato que, en su visión, debilita la teoría de que los contratos financieros estén reprimiendo artificialmente el precio del metal físico.

Qué otros analistas ven señales claras de rebote para el precio de la plata

Además de Brandt, varios analistas y estrategas ven señales de un rebote cercano en la plata, aunque la mayoría lo plantea como una recuperación gradual y condicionada, no como un regreso inmediato a los máximos del año.

El consenso emergente apunta a que el metal quedó sobrevendido tras la caída y que un dólar más débil y menores rendimientos reales podrían sostener el avance.

Los estrategas de OCBC, Sim Moh Siong y Christopher Wong, detallaron que la plata ya superó al oro en la recuperación reciente, con una suba cercana a 5% impulsada por:

La debilidad del dólar

La baja de rendimientos

El cierre de posiciones cortas

Para ellos, el rebote está justificado por la mayor sensibilidad de la plata a las condiciones monetarias globales. La entidad avisó, sin embargo, que la demanda industrial podría moderar el ritmo de las ganancias, con resistencias en torno a u$s54,10 y u$s55,20, niveles que la plata debería superar para confirmar una extensión más sólida del rebote.

En tanto, HSBC mantiene una visión levemente positiva sobre la plata y considera que el precio actual está cerca de niveles justificados por sus fundamentos. El banco estimó que la plata conserva potencial de suba, aunque anticipa que las ganancias serán limitadas.

La razón principal es que el déficit del mercado se reduciría de 140 millones de onzas en 2025 a apenas 5 millones de onzas en 2026, según el modelo de oferta y demanda del banco.

Por eso, HSBC no espera un rally abrupto ni un regreso cercano a los u$s100 por onza, sino avances más moderados hacia 2027.