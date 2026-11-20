La empresa busca sostener el precio de STRC y reducir sus compromisos por dividendos. Además, explora alternativas para financiar su apuesta por BTC

La firma busca diversificar su financiación y mantener atractivo el mercado STRC para su apuesta por Bitcoin.

La compañía de Michael Saylor financia estas recompras vendiendo acciones comunes MSTR para acumular más Bitcoin.

Strategy recompra sus acciones preferentes STRC por debajo de u$s100 para mejorar liquidez y reducir dividendos futuros.

Strategy, la compañía de Michael Saylor, continuará con la recompra de sus acciones preferentes STRC cuando coticen por debajo de u$s100, luego de una jornada en la que el instrumento negoció más de u$s600 millones.

La medida busca mejorar su liquidez y reducir los compromisos futuros por dividendos, en un momento en que la firma busca nuevas alternativas para financiar su estrategia de acumulación de Bitcoin.

STRC registró un volumen de operaciones cercano a los 6,5 millones de acciones. Tras esa jornada, Saylor reafirmó que la empresa mantendrá las recompras cuando el precio del instrumento se ubique por debajo de su valor nominal de u$s100.

El ejecutivo sostuvo que estas operaciones pueden facilitar la negociación de las acciones preferentes y reducir los dividendos que Strategy debe afrontar.

Sin embargo, el volumen operado no significa que toda esa actividad haya correspondido a compras realizadas por la propia compañía.

Strategy utiliza sus acciones para financiar las recompras

La estrategia de la firma de Saylor tiene un costo. Por ejemplo, a principios de noviembre, Strategy destinó u$s228 millones a recomprar 2,28 millones de acciones STRC. Cerca de 90% de esos fondos provinieron de la venta de acciones comunes MSTR.

En ese mismo período, la compañía obtuvo u$s244,7 millones mediante la colocación de acciones comunes. Además de financiar las recompras de STRC, utilizó parte de ese dinero para comprar 485 Bitcoin por u$s33,4 millones y asignó otros u$s5 millones a un fondo de efectivo separado.

La política se da en un contexto en el que Strategy busca diversificar sus fuentes de financiamiento. Saylor planteó que la compañía podría conseguir entre u$s10.000 millones y u$s30.000 millones mediante la emisión de acciones preferentes, a las que denomina crédito digital.

La propuesta no representa una emisión confirmada ni un objetivo de recaudación con fecha definida. Se trata de una capacidad potencial que, según el ejecutivo, permitiría obtener capital sin depender de una suba de Bitcoin ni de emitir nuevas acciones comunes.

El costo de sostener el financiamiento de Strategy

Al 13 de noviembre, Strategy acumulaba 850.364 Bitcoin y tenía cerca de u$s13.000 millones en acciones preferentes. Dentro de esa estructura, STRC representaba unos u$s8.000 millones de valor de mercado y ofrecía un rendimiento cercano al 12%.

Estos instrumentos tienen prioridad de cobro frente a los inversores comunes, por lo que sus dividendos representan una obligación que la compañía debe atender antes de distribuir retornos a los tenedores de MSTR.

Para diciembre, Strategy mantuvo en 12% la tasa anualizada de dividendos de STRC. Al cierre del 18 de noviembre, ese porcentaje equivalía a un rendimiento aproximado del 12,5% sobre el precio de mercado.

El desafío para Saylor será sostener este esquema sin aumentar demasiado las obligaciones financieras de la compañía.

Las recompras pueden reducir el monto de dividendos futuros, pero su financiamiento mediante nuevas acciones comunes o la venta de Bitcoin también tiene consecuencias para los accionistas.

Strategy busca así mantener atractivo su mercado de acciones preferentes y, al mismo tiempo, ampliar las herramientas para financiar su apuesta por Bitcoin.