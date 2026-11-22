La caída de Bitcoin por debajo de u$s60.000 y Ethereum detrás de u$s1.700 empieza a revelar un problema que va más allá de la corrección de precios. Los inversores institucionales están retirando dinero de los fondos cotizados (ETF), las posiciones en futuros se reducen y un indicador clave de liquidez muestra que parte del capital estaría huyendo del ecosistema de las criptomonedas.

Esa es la principal advertencia del Citi, que revisó a la baja sus proyecciones para Bitcoin y Ethereum ante el deterioro de las condiciones financieras internacionales.

En su informe Digital Asset Monthly, fechado el 19 de noviembre de 2026, el banco estadounidense sostiene que el mercado cripto "abandonó la etapa de relativa estabilidad que había caracterizado las semanas anteriores y entró en una nueva fase de debilidad".

Por qué está bajando Bitcoin

Bitcoin acumuló seis semanas consecutivas de caídas, perforó su promedio móvil de 200 días y perdió más de una cuarta parte de su valor en lo que va del año. Ethereum, por su parte, registra un retroceso cercano al 40% durante 2026.

Sin embargo, para los analistas Alex Saunders y Vinh Vo, de Citi Research, la evolución de los precios representa solamente una parte del problema. La señal más preocupante aparece en la liquidez disponible para sostener una recuperación: mientras los ETF registran salidas de capital, la oferta de las principales stablecoins se contrae de manera persistente.

El banco identificó que la capitalización conjunta de los dólares cripto USDT, USDC y DAI disminuyó aproximadamente un 6% desde su máximo de finales de septiembre. Además, acumula siete semanas consecutivas de baja y alcanzó su menor nivel en más de un año.

Bitcoin y Ethereum pierden liquidez y Citi advierte sobre una fuga de capitales (generado con IA)

El dato resulta especialmente relevante porque las stablecoins, criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable respecto del dólar, funcionan como una de las principales fuentes de liquidez del mercado.

Así, cuando un inversor vende Bitcoin y mantiene sus fondos en USDT o USDC, ese capital permanece disponible para una eventual recompra. En cambio, cuando disminuye la oferta de estos instrumentos, puede ser una señal de que el dinero está saliendo del ecosistema.

Citi interpreta que la contracción sostenida de las principales stablecoins es consistente con una salida neta de capital, en lugar de una simple acumulación de liquidez a la espera de mejores precios. Se trata de una conclusión basada en el comportamiento de tres activos y no de una medición directa de todos los movimientos de dinero del mercado, pero representa un cambio significativo frente a la estabilidad que el banco había observado el mes anterior.

La diferencia es importante para las perspectivas de Bitcoin. Una caída impulsada por liquidaciones de posiciones apalancadas puede encontrar un piso cuando termina la presión vendedora. Sin embargo, una recuperación sostenida necesita compradores y liquidez. Si una parte del capital abandona el mercado, la capacidad de financiar un nuevo movimiento alcista se debilita.

A esa señal se suma el comportamiento de los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Según Citi, estos instrumentos registraron salidas netas cercanas a u$s 3.000 millones durante las cuatro semanas analizadas. El deterioro fue suficiente para que el balance acumulado de flujos de 2026 regresara a terreno negativo, después de haber mostrado una recuperación moderada durante el mes anterior.

Las entradas acumuladas desde el lanzamiento de los ETF disminuyeron desde aproximadamente u$s59.000 millones hasta u$s56.000 millones. Aunque el balance histórico continúa siendo ampliamente positivo, la tendencia reciente muestra que una de las principales fuentes de demanda institucional perdió impulso.

Por qué Ethereum está peor que Bitcoin

Los ETF vinculados a esta criptomoneda acumularon siete semanas consecutivas de salidas de capital y registraron rescates netos por aproximadamente u$s 4.500 millones desde el episodio de liquidaciones de octubre de 2025. En el balance de 2026, las salidas rondan los u$s 2.000 millones.

Durante las últimas cuatro semanas consideradas en el informe, los días con retiros de dinero de los ETF de Ethereum superaron aproximadamente por tres a uno a las jornadas con entradas. Para Citi, la persistencia de ese comportamiento refleja un deterioro más prolongado de la demanda institucional.

El cambio también aparece en el mercado de derivados. El banco detectó que los administradores de activos y los intermediarios financieros redujeron sus posiciones compradoras en futuros de Bitcoin negociados en CME. Al mismo tiempo, los fondos apalancados recortaron posiciones bajistas y el interés abierto disminuyó, una combinación que apunta a una reducción generalizada de la exposición al riesgo.

En Ethereum, los administradores de activos pasaron a mantener posiciones netas vendedoras, mientras que otros participantes también redujeron su exposición. Citi interpreta estos movimientos como un proceso de desapalancamiento, más que como la construcción de nuevas apuestas direccionales.

Este fenómeno puede tener una consecuencia favorable: al disminuir el apalancamiento, también se reduce la exposición del mercado a nuevas liquidaciones forzadas. Sin embargo, cerrar posiciones no equivale necesariamente a recuperar la demanda. Para que los precios vuelvan a subir de manera sostenida, los inversores necesitan regresar al mercado.

El deterioro de la liquidez ocurre, además, en un contexto internacional menos favorable para los activos de riesgo. Citi advierte que el fortalecimiento del dólar, el aumento de los rendimientos reales de los bonos estadounidenses y el repunte de la volatilidad bursátil están condicionando el comportamiento de las criptomonedas.

El índice dólar alcanzó su nivel más elevado en un año, mientras que el rendimiento real de los bonos del Tesoro estadounidense a cinco años aumentó aproximadamente 33 puntos básicos en apenas dos semanas. Al mismo tiempo, la volatilidad realizada a un mes del S&P 500 se duplicó con creces durante el último mes.

La política monetaria de la Reserva Federal también contribuye a ese escenario. En su reunión del 28 de octubre, el organismo mantuvo las tasas de interés entre 3,75% y 4%, aunque dos funcionarios votaron a favor de incrementarlas. La persistencia de las presiones inflacionarias y la posibilidad de nuevas subas de tasas representan obstáculos adicionales para los activos más sensibles a las condiciones financieras.

En ese contexto, Citi identifica un cambio relevante en la relación de Bitcoin con otros mercados. La correlación de la criptomoneda con el S&P 500 durante los últimos tres meses superó su correlación con el oro, invirtiendo la situación observada en el informe anterior.

Esto sugiere que, al menos en el corto plazo, las acciones estadounidenses ejercen una influencia más importante sobre Bitcoin que los activos tradicionalmente asociados con la preservación de valor. Una corrección bursátil o un nuevo endurecimiento de las condiciones financieras podría trasladarse al mercado cripto, incluso sin acontecimientos negativos específicos del sector.

Cuál es la relación entre Wall Street y cripto

El banco también destaca que la caída de las criptomonedas fue considerablemente mayor que la registrada por el S&P 500. Por lo tanto, aunque ambos mercados muestran una relación más estrecha, Bitcoin continúa exhibiendo movimientos de precios de mayor magnitud.

El impacto de estas condiciones llevó a Citi a modificar sus proyecciones. La entidad redujo su objetivo de precio para Bitcoin desde u$s 113.416 hasta u$s 99.532, un recorte del 12,2%. Para Ethereum, disminuyó su estimación desde u$s 3.028 hasta u$s 2.838, lo que representa una reducción del 6,3%.

Las revisiones responden principalmente al deterioro esperado de los flujos de capital. Citi pasó de contemplar un escenario favorable para las entradas de dinero en el corto plazo a adoptar una perspectiva neutral, después de que Bitcoin perforara su promedio móvil de 200 días. Según el banco, históricamente los flujos posteriores hacia los ETF tienden a ser menores cuando la criptomoneda cotiza por debajo de esa referencia técnica.

Pese al ajuste, las nuevas proyecciones todavía contemplan un margen importante de recuperación. Al momento del informe, Bitcoin cotizaba alrededor de u$s65.000 y Ethereum cerca de u$s1.800 (actualmente, en u$s58.000 y u$s1.600). Tomando esos valores aproximados como referencia, los objetivos de Citi implicaban un potencial de rebote cercano al 53% para Bitcoin y al 58% para Ethereum.

La aparente contradicción refleja la diferencia entre las perspectivas de corto y largo plazo. Mientras que el Citi observa condiciones desfavorables para una recuperación inmediata, mantiene una visión constructiva sobre el desarrollo de los activos digitales, respaldada por la adopción institucional y la posibilidad de alcanzar una mayor claridad regulatoria en Estados Unidos.

No obstante, advierte que los cambios políticos posteriores a las elecciones legislativas estadounidenses podrían agregar incertidumbre al proceso regulatorio. A ello se suman los riesgos derivados de una inflación persistente y tasas de interés más elevadas.

El informe también analiza si las recientes liquidaciones podrían anticipar una recuperación. A partir de cuatro episodios históricos seleccionados, encuentra que Bitcoin tendió a registrar rebotes importantes durante los dos meses posteriores a grandes procesos de ventas forzadas.

Sin embargo, identifica una excepción significativa: después de las liquidaciones de octubre de 2025, la criptomoneda no consiguió sostener una recuperación y permaneció bajo presión durante los meses siguientes. Además, el tamaño reducido de la muestra impide considerar ese comportamiento como una garantía de nuevos avances.

En otras palabras, la eliminación de posiciones apalancadas puede reducir la presión vendedora y facilitar un rebote, pero no resuelve por sí sola la falta de demanda.

Otro indicador refuerza la cautela. El valor total bloqueado en protocolos de finanzas descentralizadas disminuyó tanto en dólares como en unidades de Ethereum. Esto significa que la contracción de la actividad no puede explicarse únicamente por la depreciación de ETH, sino que también refleja una reducción de los activos comprometidos en esos protocolos.

Aun así, Citi no considera que el deterioro de los precios implique necesariamente un retroceso estructural de toda la industria. La participación de los exchanges descentralizados continúa creciendo y su volumen alcanzó aproximadamente el 25% del negociado al contado en plataformas centralizadas, una relación récord. Además, la cantidad de billeteras con menos de un Bitcoin permanece cerca de máximos históricos.

Esas tendencias muestran que la infraestructura y determinadas formas de participación en el mercado continúan desarrollándose, incluso mientras la demanda de inversión atraviesa una etapa de debilidad.

De cara a los próximos meses, el principal interrogante es qué señales permitirían distinguir un rebote transitorio de una recuperación sostenible. A partir de los indicadores utilizados por Citi, el regreso consistente de entradas netas a los ETF, una estabilización de la oferta de stablecoins y la recuperación del promedio móvil de 200 días de Bitcoin serían elementos relevantes para evaluar un cambio de tendencia.