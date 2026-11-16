Los fondos cotizados de criptomonedas (EFT) están registrando fuertes salidas de capital justo cuando Bitcoin pierde los u$s70.000 y Ethereum cae por debajo de los u$s2.000. En el mercado local, los instrumentos de Blackrock se pueden operar a través de CEDEAR: IBIT (Bitcoin) y ETHA (Ethereum).

"Si comparamos los gráficos de Bitcoin en Exchange y del CEDEAR de IBIT en BYMA veremos que -excepto por los gaps de apertura fruto del hecho que uno cotiza 24/7 y el otro días y horas hábiles bursátiles-, el movimiento bajista es exactamente el mismo", indica a iProUP el experto en mercado de capitales y cripto Iván Bolé. Sin embargo, IBIT cayó 3,84% el viernes cuando Bitcoin se derrumbó 3,44%.

Qué está pasando con Bitcoin en los mercados

Desde el 4 de noviembre, fecha en la cual fracasó el rebote alcista a u$s81.000, Bitcoin viene cayendo sin pausa y este jueves de forma brutal. "¿Por qué ocurre eso?", se pregunta Bolé, y responde que hay varios factores:

El primero y más sensible de todos es que el mercado bajista no demuestra haber terminado

El siguiente es que la incapacidad de los compradores de proyectar el precio más allá de u$s87.400 fue determinante

Luego de una corrección leve y lateral entre u$s87.000 y u$s81.000, terminó perdiendo niveles críticos

En Bitcoin y en todos los activos financieros en general, cuando algo no se consigue en un rebote y pasa el tiempo, manda la tendencia general, que este caso aún es bajista

"Luego le tocó el turno a otro nivel de soporte: u$s75.000. Era una chance de retomar la ya cansina senda alcista. Se perdió el nivel y se abrió un abismo: Bitcoin cayó con fuerza, rozando los u$s67.500", explica Bolé.

Enfatiza que "eso no sorprendió a los analistas técnicos que, usando la herramienta de volumen advirtieron lo obvio: entre u$s77.300 y u$s64.000 prácticamente no hay operaciones, y eso, en general, es como sacar el ticket del tren rápido a Roma. Caes a 300km/h".

La caída de Bitcoin, Etherum y las liquidaciones

El viernes Bitcoin cayó por debajo de los u$s70.000 por primera vez desde agosto. Durante la jornada llegó a tocar niveles cercanos a los u$s67.900 y se movía alrededor de los u$s69.000. El fin de semana hasta tocó los u$s62.000.

Bitcoin cae y los ETF registran fuertes retiros (generado con IA)

Ethereum también perdió un nivel psicológico importante: perforó los u$s2.000 y llegó a cotizar cerca de los u$s1.900.

La caída estuvo acompañada por una ola de liquidaciones de posiciones apalancadas. En las últimas 24 horas se liquidaron más de u$s1.300 millones en contratos de futuros de criptomonedas, de los cuales alrededor de u$s677 millones correspondieron a posiciones vinculadas con Bitcoin.

¿Qué significa esto? Muchos operadores habían apostado a que Bitcoin subiría, utilizando dinero prestado o apalancamiento. Cuando el precio cayó y sus garantías dejaron de ser suficientes, las plataformas cerraron automáticamente esas posiciones, obligándolos a asumir pérdidas.

Ese proceso puede acelerar las bajas: las liquidaciones generan nuevas ventas y presionan todavía más los precios.

¿Conviene comprar CEDEAR de ETF de Bitcoin tras la caída de precio?

Bolé considera que el precio de Bitcoin impacta de lleno en el CEDEAR del ETF que puede comprarse en pesos. "Uno se basa en el otro, apenas morigerado por la evolución del tipo de cambio", señala.

Ante la pregunta sobre si conviene comprar ahora y si Bitcoin está barato, el experto afirma que "la respuesta es bien compleja y personal. Pero se puede decir que debajo de u$s70.000, y aunque siga cayendo a u$s60.000 o u$s50.000, Bitcoin y los CEDEAR de ETF están 'en descuento'".

"Visto en el largo plazo, la recuperación puede llegar a ser tan brusca y violenta, que las compras entre u$s70.000 y u$s60.000, e incluso a u$s50.000, van a diluirse bastante", afirma.Bolé.

Por otro lado, matiza, "Bitcoin cae, pero no caerá para siempre. Al menos, nada indica un agotamiento, quiebre o factor de riesgo crítico en la criptomoneda. Es una fase, tal vez en su acto final, en un mercado bajista".

"No hay garantías de cuando ni cuan alto va a subir, pero hay altísimas probabilidades de que, en 2027, más temprano que tarde, veamos el cambio de tendencia y un día como el 12/11 (o los días bajistas por venir) queden en el completo pasado olvidado", remarca.

Hasta dónde pueden caer las cripto y los CEDEAR de ETF

Según Bolé, "con el actual perfil del precio y considerando el perfil de volumen, todo indicaría que u$s64.000-u$s65.000 son el 'nuevo u$s75.000'. Allí puede encontrar soporte y cabría observar la conducta del mercado antes de apurarse a sacar conclusiones".

"Lo cierto es que la pérdida de ese nivel abriría el paso a caídas más pronunciadas, e incluso nuevos mínimos entre u$s48.000-u$s53.000, o algo más arriba como u$s57.000, si los compradores aparecen antes", considera.

Añade que "lo mismo puede decirse de Ethereum y de su CEDEAR de ETHA. Con un añadido. Ethereum es un activo de infraestructura, algo distinto de Bitcoin, con su propia realidad y complejidad. Y sin embargo, es 'hija' de Bitcoin. Sin Bitcoin no hay mercado cripto, no hay perspectivas ni hay futuro. Cuando Bitcoin cae, Ethereum cae, y cae con ganas", describe Bolé.

"Por ahora sesgo bajista y mucha precaución. Los traders deben estar 'con la guardia alta' en noviembre. Así como pasa el invierno, pasa el mercado bajista. Ahora toca aguantar y esperar, pero las oportunidades de compra, de a poco se hacen evidentes", añade Bolé.

Flujo de ETF de Bitcoin: saldos y salidas acumuladas en 2026

Uno de los datos más relevantes de la jornada es que los ETF spot de Bitcoin que cotizan en Estados Unidos acumulan ahora un saldo negativo de u$s1.560 millones en lo que va del año.

El cambio fue muy brusco. Al 29 de octubre, estos instrumentos todavía registraban entradas netas por unos u$s1.010 millones. Pero las fuertes salidas posteriores dieron vuelta el balance. Según los datos de SoSoValue analizados por CoinDesk:

En la semana que terminó el jueves 12 de noviembre salieron u$s643,6 millones

La semana anterior habían salido u$s1.280 millones

En la semana previa a esa, los retiros habían sido de u$s202,6 millones

En cinco jornadas, los ETF de Bitcoin perdieron alrededor de u$s2.000 millones, según otro relevamiento

Es un cambio significativo respecto de 2024 y 2025, cuando estos fondos habían conseguido captar u$s35.240 millones y u$s21.370 millones, respectivamente.

El dato importa porque los ETF spot permiten que fondos de inversión, instituciones y particulares tengan exposición a Bitcoin a través de instrumentos que cotizan en los mercados tradicionales, sin necesidad de comprar y custodiar directamente la criptomoneda.

Por eso, sus movimientos son observados como un indicador de la demanda institucional. Cuando los inversores retiran dinero de estos fondos, se debilita una de las principales fuentes de demanda que había impulsado al mercado.