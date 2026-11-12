Al mercado cripto le está saltando el alerta de su reserva de nafta. La oferta total de stablecoins cayó u$s14.200 millones en 30 días y se convirtió en la retracción más rápida desde junio de 2022.

Según Glassnode, que releva una canasta fija de 11 tokens, los tres días de mayores rescates netos del período superaron los u$s1.400 millones cada una:

29 de octubre : día del hackeo a Binance por u$s6.300 M, el robo más fuerte de la historia del sector

: día del por u$s6.300 M, el robo más fuerte de la historia del sector 3 de noviembre : víspera de las elecciones legislativas en EE.UU. que dio el control de ambas cámaras a los demócratas

: víspera de las que dio el control de ambas cámaras a los demócratas 7 de noviembre: rueda posterior al dato de empleo que triplicó las expectativas y convirtió la suba de tasas de diciembre en un escenario casi seguro

Pasando en limpio, los rescates no fueron un goteo constante sino tres olas vinculadas a eventos concretos, en las que una parte de los tenedores optó por convertir sus dólares digitales en dólares bancarios.

Desde el pico de u$s316.000 millones del 17 de mayo, la oferta bajó bajó u$s15.000 millones solo en los últimos 30 días. Para detectar un retroceso más veloz hay que regresar a junio de 2022, cuando el colapso de Terra provocó una contracción cercana a los u$s30.000 M.

Por qué las stablecoins pierden atractivo ante la suba de tasas

Durante la primera semana de noviembre, la oferta total volvió a derrumbarse hasta los u$s292.310 M, el mayor retroceso semanal de 2026. USDT, de Tether, perdió u$s3.100 M; mientras UÅDC de Circle, cedió u$s1.310 M. Ambas concentraron el 66% de la contracción.

La explicación es sencilla: un tenedor de USDT o USDC, que concentran el 96% del mercado, no cobra nada por mantenerlos. Mientras las tasas estadounidenses permanecían bajas, el costo era invisible.

Las stablecoins pierden atractivo frente al dólar bancario (generado con IA

El economista Juan Pablo Pereyra asegura: "Con el bono del Tesoro a dos años rindiendo cerca del 4,7% y una Fed que descuenta una suba para diciembre, cada u$s10.000 estacionados en una stablecoin resignan alrededor de u$s470 por año. Para una tesorería corporativa o fondo que maneja cientos de millones, ese costo de oportunidad es una razón suficiente para rescatar".

Tether declara u$s132.400 M en letras del Tesoro, una cartera que genera en torno a u$s6.000 M anuales que no se trasladan a tenedores. Circle reportó que su ingreso por reservas cayó 8% en el tercer trimestre.

La Ley GENIUS no habilita a los emisores regulados a pagar interés: el diseño que hace seguras a las stablecoins es el mismo que las condena a perder contra el bono del Tesoro cuando las tasas suben.

Fuera de las líderes, también retrocedieron los dólares cripto de World Liberty Financial (USD1), BlackRock (BUIDL) y PayPal (PYUSD). Ocho de los diez tokens más grandes terminaron en rojo.

Pero hay dos excepciones: USDe, de Ethena, sumó u$s400 M y RLUSD, de Ripple, agregó u$s270 M. El caso de USDe es el más elocuente, porque es un dólar sintético diseñado para devolverle rendimiento al tenedor que lo deposita.

Tether rescató u$s3.100 millones

Según Pablo Ardoino, CEO de Tether, la responsabilidad "es asegurar que USDT siga siendo confiable cuando la gente más lo necesita". Pero del lado de la empresa, la foto es otra.

Un relevamiento de Protos estima que Tether acumula unos u$s4.804 millones en acciones de 13 compañías cotizadas en EEUU, portafolio construido con las ganancias que generan esas letras del Tesoro. Las posiciones más grandes son la tesorería de Bitcoin Twenty One Capital (u$s1.367 M) y la plataforma de video Rumble (u$s1.328 M).

La tercera es Adecoagro, una de las mayores compañías agroindustriales de Argentina, en la que Tether posee una participación cercana a u$s965 M. En la lista aparece otra compatriota: la empresa de nanosatélites Satellogic.

El cálculo no equivale a efectivo disponible, pero la dirección es inequívoca: mientras su stablecoin se achica, el emisor convierte sus ganancias en activos reales fuera del ecosistema cripto.

La relación entre esta contracción y el precio de Bitcoin es menos lineal de lo que parece. Una stablecoin que se usa para comprar BTC y que el vendedor luego rescata reduce la oferta sin que haya salido dinero del precio del activo.

Contracción y acumulación pueden convivir, y de hecho los datos de Glassnode muestran que las billeteras con entre 100 y 10.000 BTC están sumando activos mientras el resto de los segmentos distribuye, con las ofertas de compra en el mercado al contado superando a las de venta tras la limpieza del apalancamiento.

Pero hay otro matiz. Bitcoin tiende a formar pisos locales antes de que la oferta de USDT vuelva a crecer. "El día que la emisión de stablecoins retome el crecimiento será el primer indicio verificable de dinero nuevo entrando al mercado", asegura el analista cripto Rodrigo Mansilla.

"Hasta entonces, cada rebote seguirá dependiendo de cierres forzados de posiciones vendidas", añade.

Qué cambia para el argentino con USDT

Según el análisis de a16z Crypto, el 94% del volumen de operaciones cripto en pesos argentinos corresponde a stablecoins y el país es el segundo mercado cripto de América Latina según Chainalysis.

La contracción impulsada por el costo de oportunidad de la tasa estadounidense es un factor que al ahorrista local le resulta casi irrelevante, ya que compara contar una moneda que se devalúa.

Seguramente sí lo alarmará que USDT haya operado levemente por debajo de u$s1. Pero esto evidencia que los rescates se están procesando con normalidad y es exactamente la prueba de que el sistema funciona.

La infraestructura de las stablecoins está pasando su primera prueba de estrés por tasas altas sin ninguna quiebra de por medio sin sobresaltos. Lo que se achica no es la confianza en el instrumento sino el incentivo a estacionar dinero que podría estar rindiendo en otro lado.

Cuando esa cuenta se invierta, la oferta volverá a crecer. Y ese día, no antes, el mercado cripto va a tener combustible de nuevo.