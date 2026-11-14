Una auditoría de KPMG respaldó las reservas del token de Tether, mientras la compañía busca competir con el mayor fondo de oro de EE.UU.

Tether Gold obtuvo un respaldo clave para sus planes de expansión, después de que una auditoría de KPMG comprobara que sus reservas de oro prácticamente igualaban los tokens XAUâ® emitidos al cierre de 2025.

El resultado fortalece la transparencia del activo, aunque todavía existen diferencias importantes frente a SPDR Gold Shares (GLD), el mayor fondo cotizado de oro de Estados Unidos, tanto en tamaño como en acceso.

Qué encontró KPMG en las reservas de Tether Gold

Al 31 de diciembre de 2025, KPMG contabilizó 520.089,35 onzas de oro en las reservas vinculadas directamente a Tether Gold, valuadas en u$s2.250 millones, según los estados financieros revisados.

En esa misma fecha, la compañía había emitido 520.089,30 tokens XAUâ®, cada uno asociado a una onza de oro, por lo que la diferencia entre ambos registros fue de apenas 0,05 onzas.

KPMG presentó una evaluación favorable de los estados financieros de TG Commodities, entidad responsable de emitir el token, e indicó que las barras de oro fueron contabilizadas individualmente durante la revisión.

El dictamen respalda los registros correspondientes a ese período, pero no certifica automáticamente las reservas acumuladas después del 31 de diciembre de 2025, una distinción importante para interpretar las cifras posteriores.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, expresó su expectativa y afirmó: "Creo firmemente que XAUâ® está en camino de convertirse en el primer competidor real del mercado de ETF de oro".

Sin embargo, la validación de las reservas representa solo una parte del desafío, porque XAUâ® también necesita superar diferencias de escala, distribución y condiciones de acceso frente a productos tradicionales consolidados.

Qué distancia separa a XAUâ® del mayor ETF de oro

La brecha de tamaño es considerable, ya que SPDR Gold Shares administra u$s134.290 millones, mientras que XAUâ® alcanza aproximadamente u$s3.440 millones, según las cifras utilizadas en la comparación.

De ese modo, GLD es unas 39 veces más grande que el token, aunque los valores publicados no necesariamente corresponden a mediciones realizadas durante una misma fecha de referencia del mercado.

La diferencia también aparece en las condiciones de acceso, porque los inversores estadounidenses pueden comprar participaciones de GLD mediante una cuenta de corretaje, como ocurre con otros instrumentos bursátiles tradicionales.

En cambio, las condiciones de Tether restringen la compra directa de XAUâ® por parte de personas estadounidenses y contemplan excepciones limitadas para determinadas entidades o participantes que cumplen requisitos específicos.

Además, la adquisición directa comienza en 50 tokens, equivalentes a unos u$s208.000 según el precio utilizado en la comparación, un mínimo elevado para buena parte de los pequeños inversores.

Así, aunque ambos instrumentos ofrecen exposición al oro, GLD puede comprarse desde una cuenta bursátil, mientras que XAUâ® exige un desembolso inicial mayor y enfrenta restricciones adicionales para determinados compradores.

La auditoría de KPMG no modifica esas condiciones comerciales ni regulatorias, por lo que confirmar el respaldo del token no elimina las barreras que limitan su llegada a nuevos inversores.

Cuánto cuesta invertir en Tether Gold frente a GLD

Las comisiones también diferencian a ambos productos, aunque sus modelos de cobro no son equivalentes y requieren evaluar cuánto tiempo se mantiene la inversión y cuántas operaciones realiza cada usuario.

GLD aplica una tarifa anual de 0,40%, mientras que Tether cobra 0,25% al comprar XAUâ® y otro 0,25% cuando el usuario solicita canjear los tokens, sin cobrar una comisión anual.

La diferencia está en el momento del cobro, porque el fondo tradicional aplica una tarifa por mantener la exposición, mientras que Tether concentra sus cargos en la entrada y la salida.

La comparación incluye también a GLDM, otro fondo de oro de State Street, que cobra una comisión anual de 0,10%, inferior a la tarifa de GLD y a cada cargo individual de Tether.

Por ese motivo, XAUâ® no puede considerarse siempre la alternativa más económica, ya que evita una comisión anual, pero mantiene cargos por compra y canje que pueden pesar según la frecuencia de uso.

Qué parte de las reservas de Tether Gold quedó fuera de la auditoría

La revisión de KPMG cubrió los estados financieros cerrados el 31 de diciembre de 2025, por lo que no incorporó automáticamente los aumentos de reservas informados durante los meses posteriores por Tether.

La compañía comunicó que, al 30 de septiembre de 2026, las reservas de oro vinculadas a XAUâ® alcanzaban u$s3.440 millones, un valor superior al registrado al cierre del año anterior.

En un anuncio de noviembre, Tether indicó que las onzas físicas habían aumentado 59% desde diciembre de 2025 y que el valor de mercado de las reservas había crecido 53%.

Ese avance posterior no está incluido en la auditoría integral, ya que las reservas más recientes se revisan mediante pruebas trimestrales por muestreo, según informó la propia compañía en sus comunicaciones.

En consecuencia, las cifras de septiembre muestran la evolución del respaldo declarado por Tether, pero no forman parte del volumen certificado por KPMG, cuyo dictamen solo cubre el cierre de 2025.

La auditoría aporta evidencia sobre el respaldo de XAUâ® en una fecha determinada y mejora la transparencia de Tether Gold, aunque competir con GLD también exigirá ampliar distribución y facilitar el acceso.