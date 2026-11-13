Las participaciones abarcan rubros como minería de oro, minería de Bitcoin, satélites, infraestructura de cómputo para IA y desarrollo de stablecoins

Tether se consolidó como prestamista de oro físico con u$s1.400M a Gold.com; posee 148 toneladas en bóvedas.

La emisora de USDT concentra u$s3.660M en Twenty One Capital, Rumble y Adecoagro.

Tether invierte u$s4.800M en 13 empresas bursátiles de EE.UU. y es actor clave en el mercado de oro físico.

Tether, la emisora del stablecoin USDT, acumula una exposición financiera aproximada de u$s4.800 millones en 13 empresas que cotizan en los mercados bursátiles de Estados Unidos.

La cifra surge de un análisis de Protos sobre presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), como parte de su valorización en el mercado de las participaciones y no necesariamente el costo original de las inversiones.

La cartera bursátil de Tether ya vale u$s4.800 millones y revela dónde apuesta su fortuna

El portafolio está fuertemente concentrado en tres compañías: Twenty One Capital, Rumble y Adecoagro. Juntas representan unos u$s3.660 millones, equivalentes a cerca del 76% del total de la exposición bursátil de Tether.

La mayor posición corresponde a Twenty One Capital, una empresa estadounidense de reservas de Bitcoin, con una participación valorada en unos u$s1.367 millones. Le sigue

Rumble , la plataforma de video, con unos u$s1.328 millones

, la plataforma de video, con unos Adecoagro, la compañía agroindustrial, con unos u$s966 millones

Además de las tres posiciones principales, Tether mantiene inversiones en:

Elemental Royalty

Bitdeer

Gold.com

Versamet Royalties

Metalla Royalty & Streaming

Gold Royalty

Stablecoin Development Corp

Antalpha Platform

Las participaciones abarcan sectores como minería de oro, minería de Bitcoin, satélites, infraestructura de cómputo para inteligencia artificial y desarrollo de stablecoins.

Elemental Royalty representa unos u$s342 millones, Bitdeer unos u$s249 millones y Gold.com unos u$s148 millones. También figuran Versamet Royalties con u$s128 millones, Metalla Royalty con u$s115 millones y Gold Royalty con u$s106 millones.

Las posiciones restantes son más pequeñas:

Satellogic , la compañía unicornio argentina, con u$s39,65 millones

, la compañía unicornio argentina, con Stablecoin Development Corp , con u$s4,9 millones

, con Aurelion , con u$s4,4 millones

, con Antalpha Platform, con u$s3,1 millones

El portafolio muestra que Tether no se limita al ecosistema cripto, sino que diversifica su exposición hacia activos físicos, tecnología y servicios financieros.

La participación de Tether en Rumble incluye warrants y alcanza un interés económico de 50,3%, aunque sus derechos de voto permanecen limitados por contrato a menos de 9,9%. Eso significa que Tether tiene una exposición económica relevante, pero no ejerce control operativo sobre la compañía.

La relación entre ambas empresas va más allá de la inversión. Tether firmó una asociación publicitaria de dos años por u$s50 millones con Rumble, que representó 14% de los ingresos de la compañía en el segundo trimestre de 2026.

La emisora de USDT también construyó una red de inversiones en metales preciosos como con Elemental Royalty, Gold.com, Versamet Royalties, Metalla Royalty & Streaming y Gold Royalty, además de participaciones en Aurelion y Antalpha, compañías vinculadas a Tether Gold (XAUt).

Tether acumula u$s4.800 millones en acciones de 13 empresas y una es argentina. (Imagen creada con IA)

Gold.com reportó u$s1.200 millones de ingresos en el ejercicio fiscal 2026 por negocios con Tether, y la emisora de USDT representó más de 25% de sus ingresos en un trimestre reciente.

Las compañías también comercian metales preciosos entre sí y Gold.com presta servicios de almacenamiento y logística a Tether.

Tether se vuelve uno de los principales prestamistas de oro físico en el mundo

En base a esto último, Tether se convirtió en un actor inesperado dentro del mercado global de metales preciosos al financiar u$s1.400 millones en oro a modo de préstamo para el mayorista estadounidense Gold.com.

La operación, revelada en documentos regulatorios ante la SEC, consolida a la emisora de USDT como uno de los principales prestamistas de lingotes físicos, en un negocio históricamente dominado por bancos especializados.

El acuerdo se instrumentó bajo un esquema de arrendamiento financiero de lingotes físicos, algo que implica que Gold.com utiliza el metal en sus operaciones habituales y luego lo devuelve a Tether.

A fines de junio, el compromiso representaba la mayor parte de los u$s1.688 millones en anticipos por arriendo de oro registrados por el distribuidor estadounidense.

La alianza se retrotrae hasta febrero, cuando Tether desembolsó u$s150 millones para adquirir 3,37 millones de acciones de Gold.com, equivalente a una participación de 13%.

Tether posee, entre otros activos, 148 toneladas de oro almacenadas en bóvedas suizas, algo que la ubica entre los 30 mayores tenedores privados del mundo.