La cifra representa una posición corporativa muy superior a la que surge de la última certificación de reservas que respaldan a USDT

Tether se consolida como gran tenedor de Bitcoin, pero estas tenencias corporativas difieren de las reservas que respaldan USDT.

La cifra de los 150.000 BTC supera los 100.060 BTC de su última certificación, evidenciando una diferencia de 50.000 BTC.

Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, reveló que la compañía posee aproximadamente 150.000 bitcoins, valorados en unos u$s11.500 millones a los precios del mercado.

La cifra fue anunciada durante su presentación en el Plan â¿ Forum de Lugano, Suiza, y representa una posición corporativa muy superior a la que surge de la última certificación de reservas que respaldan a USDT.

Tether revela por primera vez de cuánto es su tenencia en Bitcoin

"Tenemos, más o menos, 150.000 bitcoins nosotros mismos", sostuvo Ardoino durante su keynote en Lugano.

El CEO de Tether precisó que esa posición vale alrededor de u$s11.500 millones, aunque no detalló dónde se encuentran almacenados los activos ni cuándo fueron adquiridos.

La declaración constituye la primera vez que el ejecutivo pone una cifra pública a la tenencia total de Bitcoin de la compañía. Hasta entonces, las estimaciones externas se basaban en los informes de reservas de USDT y en los datos de billeteras identificadas como controladas por Tether.

La certificación del tercer trimestre de Tether, elaborada por BDO y publicada el 30 de octubre, valora los BTC que respaldan USDT en u$s8.370 millones, a un precio de u$s83.621,23 por unidad. Ese monto implica una tenencia de aproximadamente 100.060 BTC.

Paolo Ardoino reveló cuántos bitcoins tiene Tether. (Imagen creada con IA)

La diferencia entre los 150.000 BTC anunciados por Ardoino y los 100.060 BTC que surgen del informe es de cerca de 50.000 BTC, valorados en unos u$s3.800 millones.

La explicación es que la certificación cubre únicamente los activos que respaldan la stablecoin, mientras que las tenencias corporativas de Tether, como inversiones propias, no necesariamente aparecen en ese documento.

Ardoino no especificó si los 50.000 BTC adicionales corresponden a inversiones corporativas, a participaciones en proyectos, a operaciones de minería o a otras unidades del grupo. La firma tampoco publicó un desglose de billeteras ni un cronograma de compras que permita verificar la cifra anunciada.

Cuánto creció la posición de Tether en Bitcoin este 2026

El informe del segundo trimestre mostraba unos u$s5.800 millones en Bitcoin, equivalentes a cerca de 98.930 BTC. Para el cierre del tercer trimestre, la posición de reservas había subido a u$s8.370 millones, impulsada por la valorización del activo y por una mayor tenencia.

Con la cifra revelada por Ardoino, Tether se consolida como uno de los mayores tenedores corporativos de Bitcoin del mundo. Su posición de 150.000 BTC equivale a alrededor de 0,71% de la oferta máxima de 21 millones de bitcoins.

La tenencia de Bitcoin funciona como una exposición adicional al activo más grande del mercado cripto, pero no debe confundirse con las reservas que respaldan USDT.

Las reservas de la stablecoin están compuestas principalmente por letras del Tesoro estadounidense, acuerdos de recompra, depósitos y otros activos líquidos, mientras que los bitcoins corporativos son una inversión de la compañía.

La distinción es relevante para los usuarios de USDT. Un aumento del precio de Bitcoin puede mejorar el balance corporativo de Tether, pero no modifica automáticamente el respaldo de cada USDT en circulación ni implica que los tenedores de la stablecoin tengan exposición directa a Bitcoin.