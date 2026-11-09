La entidad también ajustó a la baja su proyección para diciembre de 2026 en respuesta a una estrategia más restrictiva de la Reserva Federal de EE.UU.

En Argentina, invertir en oro es posible vía Cedears (GLD desde $7.700) o criptomonedas como Pax Gold (PAXG).

La Reserva Federal de EE. UU. impulsa la revisión por una política monetaria más restrictiva y tasas de interés más altas.

Goldman Sachs recortó su previsión del precio del oro para 2027, de u$s5.400 a u$s4.800 por onza, una baja del 11,1%.

Goldman Sachs, uno de los bancos más importantes del mundo, recortó su previsión para el precio del oro en 2027 y redujo su objetivo de cierre de ese año de u$s5.400 a u$s 4.800 por onza, una baja de 11,1%.

La entidad también ajustó a la baja su proyección para diciembre de 2026, de u$s4.650 a u$s4.150 por onza, en respuesta a una estrategia más restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El nuevo escenario de Goldman Sachs para el oro en 2027

Los estrategas liderados por Lina Thomas revisaron sus estimaciones tras evaluar el impacto de una política monetaria más restrictiva de la Fed. El banco consideró que tasas más altas y un dólar más firme reducen el atractivo relativo del oro frente a activos que generan rendimientos.

La rebaja para 2027 implica que Goldman ya no espera que el metal alcance los u$s5.400 por onza que proyectaba anteriormente. Aun así, mantiene una visión alcista de mediano plazo y estima que el oro podría subir cerca de 15% hasta el cierre de 2027.

El principal factor detrás de la revisión es la postura más dura de la Fed. Goldman destacó que una política monetaria más restrictiva eleva los rendimientos reales, encarece el financiamiento y presiona a los inversores a reducir posiciones en activos sin rendimiento, como el oro.

El banco advirtió que una suba adicional de las tasas en marzo y un nivel terminal más elevado podrían frenar aún más la recuperación del metal. En ese escenario, Goldman estimó que el oro cerraría 2027 en u$s4.660 por onza, por debajo de su escenario base de u$s4.800.

Goldman Sachs bajó su objetivo para el oro de u$s5.400 a u$s4.800. (Imagen creada con IA)

Pese al recorte, Goldman mantiene que los bancos centrales siguen siendo un soporte estructural para el oro. Las compras oficiales de reservas continúan siendo el principal motor de demanda y podrían compensar parte de la debilidad de los inversores privados.

El banco considera que la demanda institucional otorga un piso al mercado, aunque no alcanza para sostener el ritmo de suba que había proyectado antes. La combinación de compras de bancos centrales y una política monetaria más restrictiva define un escenario de avance más lento, pero no de reversión de la tendencia de fondo.

Goldman Sachs identificó dos riesgos adicionales para el precio del metal:

Un aumento de los precios del petróleo podría presionar el oro a través de ventas sistemáticas

Una caída abrupta de las acciones podría provocar llamadas de margen y ventas forzadas de activos líquidos, incluido el oro

El banco también consideró que una corrección bursátil podría generar ventas de corto plazo en el metal, aunque ese movimiento no necesariamente alteraría la tendencia estructural. La clave será observar la evolución de las tasas reales, el dólar y la demanda de los bancos centrales en los próximos meses.

Cómo comprar oro en Argentina en 2026

En la Argentina, invertir en oro ya no se limita a la compra física de lingotes o monedas. Aunque esta modalidad sigue vigente -y puede realizarse en joyerías especializadas o bancos como el Ciudad y el Piano-, presenta algunas desventajas como:

Indivisibilidad de las piezas

Riesgos de seguridad personal

Falsificaciones

Logística de venta

Además, un lingote de apenas 1 gramo puede costar más de $146.000, cifra que exige un capital considerable y precauciones adicionales para su almacenamiento.

Aún así, la digitalización financiera abrió nuevas puertas para los ahorristas locales. Desde fines de 2024, es posible invertir en oro a través de Cedears, instrumentos bursátiles que representan acciones o fondos del exterior y que cotizan en pesos en el mercado argentino.

El Cedear más popular es el GLD, que replica el rendimiento del fondo SPDR Gold Shares, respaldado por oro físico almacenado en bóvedas de Londres, Zúrich y Nueva York.

Con una inversión mínima de aproximadamente $7.700, cualquier persona con una cuenta en un agente de Bolsa autorizado puede acceder a este activo tradicional sin necesidad de tocar el metal. Pueden comprarse unidades de este instrumento en plataformas como Ualá , Balanz o la propia Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA).

Otra alternativa emergente es el uso de criptomonedas respaldadas por oro, como Pax Gold (PAXG). Este criptoactivo, regulado en los Estados Unidos y auditado periódicamente, permite comprar fracciones de oro digital desde plataformas como:

Rava Búrsatil

IOL Cripto

Lemon

Su principal ventaja es la operatividad 24/7, sin horarios bursátiles ni mínimos de ingreso, lo que lo convierte en una opción flexible para quienes buscan liquidez inmediata y exposición al oro sin intermediarios físicos.

También se puede invertir en acciones de compañías mineras de oro, como Barrick Gold o Harmony Gold, disponibles en la Bolsa local a través de Cedears. Estas empresas ofrecen exposición indirecta al precio del oro, además de la posibilidad de obtener dividendos.

En tanto, para quienes prefieren una gestión profesional, existen portafolios temáticos como "Bañados en Oro", que agrupan activos vinculados al metal precioso y son administrados por expertos financieros.