En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno bajó 3,95%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Las cotizaciones en Argentina del Bitcoin superan los $117 millones; stablecoins y otras criptomonedas muestran precios actualizados.

El mercado de criptomonedas totalizó u$s2,32 billones, con Bitcoin dominando el 59,62% y una baja del -2,93% general.

Bitcoin bajó a u$s68.635,11 este viernes 13 de noviembre, con una caída de 3,95% en las últimas 24 horas.

Este viernes, Bitcoin alcanzó los u$s68.635,11 tras un descenso de 3,95% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s1,38 billones, de acuerdo con Binance.

El ecosistema de criptomonedas alcanza una capitalización total de u$s2,32 billones este viernes 13 de noviembre, según datos de CoinMarketCap.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del -2,93% en las últimas 24 horas. Bitcoin alcanza un 59,62% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 10,19%, y las demás criptomonedas un 30,19%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 13 de noviembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s68.635,11 (-3,95%)

Ethereum: u$s1.929,40 (-3,70%)

BNB: u$s632,45 (-3,07%)

Ripple: u$s1,02 (-0,65%)

Solana: u$s79,69 (-1,99%)

Cardano: u$s0,17 (0,93%)

Polkadot: u$s0,83 (0,40%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,48%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al viernes 13 de noviembre:

B itcoin: $117,36 millones

Ethereum: $3,24 millones

BNB: $1,06 millones

Ripple: $1.706,97

Solana: $133.698,40

Cardano: $287,26

Polkadot: $1.390,76

Dogecoin: $109,10

Polygon: $145,96

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este viernes 13 de noviembre son las siguientes:

USDT: $1.671,70

DAI: $1.678,85

USDC: $1.672,10

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que cambió el curso del sistema financiero. Su principal propósito es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos sin necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin se basa en un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, pero tiene el inconveniente de un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro. Su oferta limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores buscando resguardar su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta retos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que buscan resolver estos problemas.

Bitcoin también ha estado en el centro de la controversia debido a su uso en actividades ilegales, así como por las fluctuaciones de su valor. Sin embargo, sigue siendo la criptomoneda más conocida y valiosa, con un gran impacto en el sistema financiero mundial.