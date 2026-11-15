JP Morgan y Morgan Stanley recortaron sus precios objetivo para Mercado Libre después del balance del tercer trimestre de 2026, que provocó una caída de 12,9% en la apertura siguiente a su publicación, según InvertirOnline (IOL).

El futuro de Mercado Libre según JP Morgan y Morgan Stanley

JP Morgan bajó el precio objetivo de Mercado Libre de u$s2.150 a u$s1.850 y mantuvo la recomendación "neutral". Morgan Stanley lo redujo de u$s2.450 a u$s2.350 y sostuvo su recomendación de "sobreponderar".

Los nuevos objetivos para diciembre de 2027 implican un potencial de suba de hasta 24%, para JP Morgan; y hasta 58%, para Morgan Stanley, respectivamente, desde los u$s1.490 actuales.

Morgan Stanley todavía ve una oportunidad en la recuperación de los márgenes. JP Morgan considera que el precio ya incorpora buena parte de la mejora que espera en las ganancias. IOL, en tanto, mantiene su recomendación de subponderar.

Y es que el balance reveló por qué cayó la acción. Los ingresos netos y financieros crecieron 45% interanual, a u$s10.750 millones, mientras que el resultado operativo cayó 6,5%, a u$s676 millones.

Por cada u$s100 de ingresos, Mercado Libre obtuvo u$s6,30 de ganancia operativa, frente a u$s9,80 un año antes y u$s6,70 en el trimestre previo. La compañía atribuyó la presión sobre el margen a la expansión de los envíos gratis, la apertura anticipada de centros logísticos y el mayor gasto en marketing de afiliados en Brasil.

JP Morgan y Morgan Stanley ajustan sus objetivos para Mercado Libre (generado con IA)

Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, considera en diálogo con iProUP que la acción "es una inversión interesante, pero más a mediano/largo plazo".

En su lectura del balance, "el foco principal está en la rentabilidad más que en el crecimiento". El desplome redujo el precio que el mercado paga por cada dólar de ganancia.

Según IOL, la relación precio/ganancia de los últimos doce meses pasó de 46,7 a 40,6 veces y el múltiplo sobre ganancias esperadas bajó de 31,5 a 27,5 veces. El margen de seguridad que ofrece esa caída depende de cuánto se recorten las ganancias proyectadas.

El equipo de Marcelo Santos, analista de acciones de tecnología y telecomunicaciones para América Latina de JP Morgan, redujo su estimación de ganancia ajustada por acción para 2027 de u$s49,89 a u$s47,77. El cierre de referencia equivale a 31,6 veces esa proyección y el precio objetivo, a casi 39 veces.

Por su parte, el equipo de Andrew R. Ruben, analista de acciones de Morgan Stanley, recortó su previsión de ganancia por acción para el mismo año de u$s60,20 a u$s51,78. A u$s1.510, el papel cotizaba a 29,2 veces esa estimación. Su objetivo de u$s2.350 equivale a unas 32 veces la ganancia que prevé para 2028, cuando espera que la recuperación del margen esté más avanzada.

El cambio de horizonte también incide en la comparación. JP Morgan recortó casi 14% su objetivo y conservó diciembre de 2027 como fecha de referencia. Morgan Stanley lo redujo 4,1% en términos nominales y pasó de diciembre de 2026 a diciembre de 2027. En el nuevo modelo de ese banco, la valuación para fines de 2026 quedó en torno a u$s2.019 por acción.

Para 2027, ambos bancos proyectan un resultado operativo cercano a u$s3.700 millones. JP Morgan lo recortó 5,2%, a u$s3.730 millones, y Morgan Stanley lo rebajó 16%, a u$s3.672 millones. La brecha se abre en los años siguientes.

Morgan Stanley espera un margen operativo de 8,3% en 2028 y de 12,5% a largo plazo. JP Morgan proyecta 7,6% para 2028 y rebajó de 12% a 11% su supuesto de largo plazo.

En el modelo de Morgan Stanley, una acción cerca de u$s1.500 es compatible con un margen operativo de 7% a 7,5% a perpetuidad si los ingresos crecen a un ritmo compuesto de 14% anual entre 2026 y 2036. La tesis para sobreponderar exige que la rentabilidad termine por encima de ese rango.

Las claves del próximo balance

Brasil concentra la discusión sobre cuánto puede recuperar el margen. El valor de los productos vendidos en la plataforma creció 36% interanual en moneda local, mientras que el margen de contribución directa bajó de 12% a 8%, según JP Morgan.

El banco advierte que, si TikTok Shop gana cuota con rapidez, Mercado Libre podría verse obligado a sostener las promociones y el gasto en afiliados. Morgan Stanley estimó que el costo por envío subió 9% interanual, a u$s3,58, y cree que una red logística más utilizada, una mayor contribución de la publicidad y la maduración del crédito pueden mejorar la rentabilidad. Para Ortiz, "los costos de envío se han vuelto un tema crucial en el marco de esta competencia".

La economista también señaló que Mercado Libre "tiene una ventaja que reside en su infraestructura comercial, financiera y logística". La publicidad, uno de los negocios que pueden aportar margen, creció 58% interanual en dólares. En Mercado Pago, el resultado depende de cuánto demoren en volverse rentables las nuevas tarjetas y de cómo se comporte la mora récord en Argentina.

La compañía informó que la cartera de tarjetas emitidas en Brasil entre 2021 y 2024 ya genera un margen financiero positivo después del costo del crédito, mientras que las emitidas en 2026 todavía generan pérdidas.

Ortiz advirtió sobre "la mora, que puede acelerarse con condiciones de tasa altas" y sostuvo que la empresa "necesita recuperarse hacia el rango entre 7-8% y esperar la maduración del negocio crediticio".

El próximo balance ofrecerá una primera prueba. JP Morgan espera que el margen operativo suba de 6,3% a 6,8% en el cuarto trimestre, a medida que se diluyan algunos gastos puntuales. Morgan Stanley prevé que siga en 6,3% y ubica el regreso al crecimiento interanual del resultado operativo en el primer trimestre de 2027. El costo por paquete y las comisiones que Mercado Libre cobra en Brasil darán dos señales sobre la oportunidad de compra.

Si la red gana volumen, baja el costo por envío y las comisiones se sostienen, la recuperación que proyecta Morgan Stanley empezará a verse en los resultados. Si para defender su cuota la empresa debe sostener los subsidios y ampliar los descuentos, ganará peso el escenario que llevó a JP Morgan a recortar su valuación.