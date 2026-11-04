Los ingresos crecieron 45% y superaron lo esperado, pero la ganancia por acción quedó debajo del consenso y el margen operativo cedió.

La baja en el margen operativo al 6,3% refleja mayores costos en logística y marketing, factor que preocupa a analistas pese al alza en los usuarios.

La empresa de Marcos Galperin facturó u$s10.750 millones, un crecimiento interanual del 45%, impulsada por el desempeño comercial en Brasil y Argentina.

Las acciones de Mercado Libre cayeron cerca de un 7% en Wall Street tras reportar una ganancia neta de u$s448 millones, por debajo de lo esperado.

Mercado Libre presentó un trimestre de fuerte crecimiento y, otra vez, el mercado lo castigó. Tras el balance del tercer cuarto de 2026, las acciones de MELI cayeron cerca de 7% en el after market de Wall Street, un patrón que ya se vió en el trimestre anterior. Según Investing.com, la baja llegó a 7,8%, aunque durante la rueda los papeles habían subido más de 4%.

La compañía de Marcos Galperin facturó u$s10.750 millones, 45% más que un año atrás, y superó apenas los u$s10.690 millones que proyectaba el consenso.

El problema estuvo más abajo: la ganancia neta fue de u$s448 millones, contra u$s473 millones esperados por los analistas, y la ganancia por acción, de u$s8,83, quedó por debajo de los u$s9,34 previstos.

Por qué cayó la acción de Mercado Libre si el balance fue bueno

La vara estaba alta: la proyección de JPMorgan para Mercado Libre en 2026 apuntaba a u$s2.800 por acción a fin de año, así que cualquier presión sobre la rentabilidad se castiga rápido.

Y esa presión apareció: el margen operativo fue de 6,3%, 40 puntos básicos menos que en el segundo trimestre y 350 por debajo del de hace un año. El resultado operativo, de u$s676 millones, cayó 6% interanual.

La empresa lo atribuyó a más envíos gratis, nueva capacidad de fulfillment y mayor gasto en marketing en Brasil. El efecto neto de los envíos restó 60 puntos básicos al margen, mientras que las ventas y el marketing subieron 40 puntos básicos, hasta 11,6% de los ingresos, por el programa de afiliados.

La capacidad de fulfillment creció casi 20% frente al trimestre previo, el doble que un año atrás, en la carrera logística en la que Mercado Libre busca ser el mayor courier de la región con aviones y camionetas.

La carta a los accionistas agrega que el margen neto de envíos cayó unos 200 puntos básicos sobre el GMV (valor bruto de mercaderías) desde el primer trimestre de 2025, el precio que la compañía asume por el hábito de compra que busca construir. Más abajo, la ganancia neta subió 6% (desde u$s421 millones) por una menor carga impositiva y pérdidas cambiarias menores.

Commerce: Brasil lidera, México se frena y la Argentina acelera

Commerce facturó u$s6.141 millones, 47% más en dólares, con un GMV de casi u$s23.000 millones. Los artículos vendidos subieron 36%, hasta 867 millones, y se sumaron 17 millones de compradores.

En la Argentina, el GMV creció 40% en moneda constante y los artículos vendidos, 19%, con consumo débil; en septiembre, Meli+ extendió el envío gratis de artículos de menor precio a toda la red gestionada, junto con la promoción en la que Mercado Libre regala un mes de Meli+ y baja a $15.000 los envíos gratis.

Brasil volvió a ser el motor: el GMV creció 36% en moneda constante y los artículos vendidos, 45%, el quinto trimestre seguido por encima de 40%.

México, en cambio, mostró un GMV de 21% por la reforma impositiva y un consumo más flojo, aunque la empresa dice que ganó participación.

Por segmento, la Argentina aportó la mayor contribución directa (antes de gastos indirectos), con u$s613 millones, contra u$s479 millones de Brasil y u$s346 millones de México.

La publicidad también aportó: Mercado Ads creció 58% en dólares y la compañía sumará a Netflix a su oferta de televisión conectada desde 2027.

Mercado Pago: crédito en alza y mora bajo la lupa

El negocio fintech es el que más se mira, en parte porque en la Argentina Mercado Pago enfrenta una morosidad récord que preocupa a Wall Street.

Este trimestre facturó u$s4.609 millones (+42% en dólares), llegó a 93 millones de usuarios activos mensuales, 29% más, y procesó u$s109.000 millones en pagos, 53% más. Los activos bajo administración crecieron 67%, hasta unos u$s25.100 millones.

La cartera de crédito creció 62%, hasta u$s17.884 millones, con la tarjeta en 47% del total. Esa mezcla explica que el margen de interés neto después de pérdidas (NIMAL) bajara a 20,1%, un punto menos que hace un año. La mora de 15 a 90 días se mantuvo en 7,0%, cerca de mínimos históricos, pese a la debilidad del sistema en la Argentina y Brasil.

En la Argentina, casi 80% de la población adulta ya es usuaria activa de Mercado Pago, un dato que pesa en la carrera por la licencia bancaria: según el BCRA, Mercado Pago ya tiene todo para ser banco.

Flujo de caja, deuda y qué espera Wall Street hacia adelante

Para el ahorrista local el golpe no es menor: MELI es uno de los CEDEAR más elegidos y a comienzos de año los expertos decían que era el momento de invertir en el CEDEAR de Mercado Libre.

El flujo de caja libre ajustado fue de u$s285 millones, tras u$s503 millones de inversiones de capital, y después de destinar u$s2.100 millones a ampliar la cartera de crédito, parcialmente compensados por u$s1.500 millones de fondeo fintech.

En septiembre, la compañía colocó u$s1.000 millones en su segunda emisión con grado de inversión. La deuda neta llegó a u$s8.028 millones, 2,04 veces el EBITDA ajustado si se incluye la deuda fintech.

El CFO de Mercado Libre, Martín de los Santos, sostuvo que "Nuestras inversiones están funcionando", y la carta a los accionistas afirma que el beneficio llegará gradualmente a los márgenes, a medida que esas inversiones maduren. Para Wall Street, la discusión es de plazos: quiere ver que el crecimiento de 45% se convierta en márgenes más estables.