Una combinacion de factores presionó con fuerza a los papeles del unicornio regional del ecommerce en la bolsa neoyorquina. Los detalles

El desplome del Nasdaq Composite, impulsado por dudas sobre inversión en IA, profundizó la liquidación de activos tecnológicos.

Pese al 45% de aumento en ingresos, los márgenes operativos de MELI se contrajeron al 6,3% por mayores costos logísticos y de marketing.

Las acciones de Mercado Libre (MELI) cayeron más del 12% en Wall Street por balance trimestral y ganancias por debajo de lo esperado.

Un balance trimestral que quedó por debajo de las expectativas de ganancias, la contracción de los márgenes operativos por mayores costos de logística y marketing, y un fuerte desplome de las acciones tecnológicas en los Estados Unidos fueron los factores que presionaron a las acciones de Mercado Libre en Wall Street este jueves 5 de noviembre.

Pese a que la compañía mostró un crecimiento de ingresos de 45%, los inversores pusieron el foco en la pérdida de rentabilidad y en la falta de señales concretas sobre cuándo se recuperarán los márgenes.

A ese escenario se sumó la preocupación por el futuro de las inversiones en inteligencia artificial (IA), que profundizó la salida de capitales de los activos tecnológicos.

Los papeles de la compañía llegaron a caer más de 12% durante la rueda y tocaron niveles cercanos a los u$s1.493, en una reacción negativa a los resultados del tercer trimestre y al deterioro del clima financiero internacional.

La presión combinó tres elementos: un beneficio por acción inferior al esperado, una nueva contracción de los márgenes operativos y un desplome generalizado de las acciones tecnológicas, especialmente las vinculadas con los semiconductores y la infraestructura de inteligencia artificial.

Balance de MercadoLibre: los ingresos crecieron, pero las ganancias decepcionaron

El principal detonante de la caída fue el balance del tercer trimestre de 2026, presentado por la compañía el miércoles después del cierre de los mercados.

MercadoLibre informó ingresos netos e ingresos financieros por u$s10.750 millones, un incremento interanual de 45%, que superó las previsiones de los analistas.

Sin embargo, la ganancia por acción fue de u$s8,83, por debajo de los u$s9,27 que esperaba Wall Street.

La ganancia neta alcanzó los u$s448 millones, un avance interanual de 6%, pero también quedó por debajo de los u$s476 millones proyectados por los analistas relevados por LSEG.

La diferencia entre el crecimiento de la facturación y el resultado final encendió señales de alerta sobre la rentabilidad del negocio.

Los costos de logística y marketing presionaron los márgenes

La mayor preocupación estuvo en la evolución de los márgenes operativos, que volvieron a deteriorarse pese al crecimiento de las ventas.

El indicador se ubicó en el 6,3%, frente al 9,8% registrado durante el mismo período del año anterior.

La compañía explicó que la expansión de su infraestructura logística, los mayores costos de envíos gratuitos y el incremento de la inversión en marketing afectaron la rentabilidad.

En particular, amplió cerca de un 20% su capacidad de almacenamiento y distribución durante el trimestre para prepararse para la temporada de promociones y las fiestas de fin de año.

También elevó el gasto en marketing hasta el 11,6% de los ingresos netos, en parte para impulsar su programa de afiliados en Brasil.

La estrategia comercial busca aumentar la frecuencia de compra, captar nuevos consumidores y fortalecer la posición de Mercado Libre frente a sus competidores.

Sin embargo, el mercado cuestionó cuánto tiempo necesitará la empresa para transformar esas inversiones en una mejora de sus resultados.

El aumento de los costos de envío representó un impacto negativo de alrededor de 60 puntos básicos sobre el margen operativo.

La compañía también redujo los umbrales para acceder a envíos gratuitos en determinados mercados, una decisión que puede favorecer las ventas, pero que implica absorber una parte mayor del costo logístico.

Como contrapartida, informó que el costo por envío cayó 5% interanual y 14% frente a los niveles previos al cambio de umbrales.

Pese a esas mejoras de eficiencia, los inversores priorizaron el deterioro de la rentabilidad y la ausencia de un plazo preciso para su recuperación.

Mercado Pago creció, pero el negocio crediticio también enfrenta desafíos

Los resultados de Mercado Pago mostraron una expansión significativa de la actividad, aunque también dejaron interrogantes sobre el ritmo futuro del negocio financiero.

La cantidad de usuarios activos mensuales de la plataforma aumentó 29% interanual y el volumen total de pagos avanzó 53%.

Además, la cartera de crédito creció 62%, hasta alcanzar aproximadamente u$s17.900 millones.

La compañía, sin embargo, señaló que adoptó una postura más cautelosa para otorgar préstamos en Brasil y Argentina debido a las condiciones del mercado crediticio.

Esa prudencia busca contener los riesgos de mora en un contexto de expansión acelerada de la financiación al consumo.

Para los inversores, el desafío será sostener el crecimiento de la fintech sin comprometer la calidad de su cartera ni sumar nuevas presiones sobre los márgenes.

El desplome del Nasdaq profundizó las pérdidas de MercadoLibre

El balance negativo no fue el único factor que presionó a MELI durante la jornada. El contexto internacional también jugó en contra, con una fuerte liquidación de acciones tecnológicas en Wall Street.

El Nasdaq Composite llegó a retroceder alrededor de 5,2%, mientras que el S&P 500 perdió cerca de 3,4% y el Dow Jones cayó 2,2%, según los datos difundidos durante la rueda.

La venta masiva estuvo encabezada por las compañías de semiconductores, cuyo índice sectorial llegó a desplomarse 11%.

El mal desempeño de Qualcomm, después de presentar perspectivas de ventas de chips para teléfonos inteligentes inferiores a las esperadas, reforzó la cautela sobre el sector tecnológico.

A esa tendencia se sumaron las dudas sobre el ritmo de inversión en IA y la infraestructura necesaria para sostener su expansión.

El resultado de las elecciones legislativas estadounidenses también alimentó la incertidumbre, debido a que algunos candidatos que consiguieron bancas habían cuestionado la construcción de nuevos centros de datos.

Los inversores comenzaron a evaluar si un Congreso con mayor presencia demócrata podría introducir obstáculos regulatorios o políticos a determinados proyectos tecnológicos.

Esa posibilidad golpeó especialmente a las empresas vinculadas con semiconductores, centros de datos y servicios de computación en la nube.

En ese escenario, MercadoLibre quedó expuesta a una combinación de factores propios y externos: un balance que decepcionó en rentabilidad y una jornada de fuerte aversión al riesgo en el sector tecnológico.

Analistas revisaron sus precios objetivo para las acciones de MELI

La reacción negativa también se trasladó a las proyecciones de los bancos y las firmas de inversión que siguen a la compañía.

Después de conocerse el balance, varias entidades redujeron sus precios objetivo, aunque mantuvieron recomendaciones favorables sobre la acción.

BTIG bajó su estimación de u$s2.150 a u$s2.050, mientras que Cantor Fitzgerald la recortó de u$s2.200 a u$s2.000.

Raymond James también redujo su objetivo a u$s2.000, desde los u$s2.100 anteriores. Scotiabank lo ajustó de u$s2.800 a u$s2.300 y StoneX lo llevó de u$s2.380 a u$s2.260.

Los cambios reflejaron una revisión de las expectativas de rentabilidad en el corto plazo, aunque los analistas siguieron destacando el potencial de crecimiento del comercio electrónico y los servicios financieros en América Latina.

El interrogante que queda para el mercado es cuándo las inversiones en logística, envíos y captación de clientes comenzarán a traducirse en una mejora sostenida de los márgenes.

MercadoLibre sostiene que la ampliación de su capacidad operativa permitirá acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar su desempeño en los próximos trimestres.

Sin embargo, los inversores esperan señales más claras de que el aumento de escala podrá convivir con una rentabilidad mayor. La próxima temporada de compras y promociones será una prueba importante para medir la eficiencia de la infraestructura ampliada.

Mientras tanto, la evolución del mercado tecnológico estadounidense seguirá condicionando el comportamiento de sus acciones en Wall Street.