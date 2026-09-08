Una encuesta de D'Alessio Irol/Berensztein presentada en la Convención Anual del IAEF muestra que el 66% de los morosos dejó de pagar por caída de ingresos y que la tarjeta de crédito encabeza las deudas impagas con el 59%.

En la provincia de Buenos Aires, la tasa de mora promedio llega al 20,17% y José C. Paz encabeza el ranking con 32,86%.

A la hora de puntualizar las razones por las cuales los endeudados sueltan esa responsabilidad, la caída de ingresos es la más aludida, y con una diferencia enorme sobre cualquier otro motivo.

El 66% de quienes registraron pagos atrasados dijo que perdió ingresos o sufrió una caída en su poder adquisitivo.

El segundo motivo aparece bastante más abajo, pero es igual de revelador e indica que el 58% mencionó aumentos en luz, cable o internet.

Después vienen los gastos de salud (27%), una emergencia o gasto inesperado (22%), el pago de alquiler o expensas (20%) y el pago de otra deuda (15%). La ayuda económica a familiares también alcanzó el 15%, y las reparaciones del auto o la casa el 14%.

En los últimos lugares quedaron los consumos que la intuición asociaría a un problema de sobreendeudamiento: la compra de electrodomésticos o muebles representó apenas el 2%, y la compra de un auto, el 1%.

Infografía: el mapa de la mora récord, en cifras (crédito Dalessio Irol/Berensztein)

Ese ordenamiento desarma una idea instalada. La mora argentina de 2026 no se explica por consumo irresponsable sino por ingresos que dejaron de cubrir gastos fijos.

La causa detrás de la mora: a quién le deben los argentinos

La tarjeta de crédito encabeza la lista, pero la mora se extiende mucho más allá del sistema financiero. El 59% de quienes tienen pagos atrasados mencionó la tarjeta de crédito bancaria o no bancaria entre sus deudas pendientes. La pregunta admitía más de una respuesta, por lo que los porcentajes indican presencia de cada tipo de compromiso dentro del grupo en mora.

El segundo lugar lo ocupan las facturas de luz, gas, agua, telefonía o internet con el 37%. Los préstamos, adelantos o descubiertos bancarios alcanzan el 33%.

Después aparece un dato que las estadísticas oficiales del BCRA no capturan: el 26% indicó atrasos con familiares, amigos o prestamistas particulares, obligaciones tomadas por completo fuera del sistema formal.

El 18% mencionó deudas con billeteras, aplicaciones o plataformas de préstamos. El 16% tenía pagos pendientes de alquiler, expensas o vivienda. Un 9% mencionó compromisos con un comercio donde compró algún producto.

En cuanto a la antigüedad, el 29% acumula una demora inferior a tres meses, el 27% entre seis y once meses y el 24% entre tres y seis meses.

Camila Sarmiento, economista enfocada en finanzas de los hogares, señala a iProUP qué implica esa dispersión de acreedores: "Cuando el 26% de los morosos le debe a un familiar o a un prestamista particular, estás viendo la parte de la crisis que ninguna política pública puede alcanzar."

"Los planes de refinanciación bancaria resuelven la deuda formal, pero la deuda intrafamiliar y la del prestamista del barrio quedan afuera de cualquier programa. Y esas son las que más rápido destruyen el tejido social de un hogar", agrega.

Deudas y sueldo: cuánto del ingreso se lleva la mora

Una proporción que hace matemáticamente imposible salir del problema con los ingresos actuales.

En el total de la muestra, el 37% respondió que destina entre el 41% y el 50% de sus ingresos al pago de deudas. El 25% asigna entre el 31% y el 40%. El 12% ubicó esa proporción entre el 21% y el 30%, y el 7% entre el 11% y el 20%.

Cuando se suman quienes destinan más del 40%, el resultado son cuatro de cada diez morosos, comprometiendo casi la mitad de lo que ganan solo en cancelar obligaciones.

El desglose por preferencia electoral que incluyó la encuesta muestra que el problema atraviesa el arco político. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 28% destina entre el 41% y el 50% de sus ingresos a deudas, el 20% entre el 31% y el 40%, y un 15% más del 50%. Entre los votantes de Fuerza Patria, el 39% se ubica en el rango de 41% a 50% y el 28% entre 31% y 40%.

Para dimensionar el problema, la recomendación estándar en finanzas personales es no comprometer más del 30% de los ingresos en obligaciones financieras. Cuatro de cada diez morosos argentinos están al menos diez puntos por encima de ese umbral.

El 64% de los consultados dijo estar al día con todos sus pagos. El 15% tenía al menos un compromiso atrasado hace menos de 30 días y el 20% acumulaba una demora superior a los 30 días.

Ese último grupo equivale a uno de cada cinco encuestados en situación de mora según los estándares estadísticos del Banco Central. Sumando ambos rangos, el 35% registra algún nivel de atraso.

La brecha por nivel socioeconómico es la que ordena todo el análisis: mientras solo el 5% del nivel socioeconómico alto declaró atrasos de más de 30 días, en el nivel bajo esa cifra llega al 30%. Seis veces de diferencia entre un extremo y el otro.

Los datos oficiales dan el marco: la mora de las familias en entidades bancarias llegó al 12,8% en junio de 2026 según el BCRA, frente al 5,2% de un año antes. En total, casi 6 millones de usuarios de servicios financieros enfrentan problemas para ponerse al día.

El mapa de la mora: los distritos más endeudados

Los promedios nacionales esconden diferencias territoriales enormes, y el caso bonaerense lo demuestra con crudeza. Según el "Mapa de la deuda", relevamiento elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad junto a la Fundación Ebert, la tasa de morosidad promedio en la provincia de Buenos Aires se ubica en 20,17%, muy por encima del 12,8% nacional que mide el BCRA para el sistema bancario.

La diferencia se explica porque el indicador bonaerense incluye tanto bancos como fintechs, donde la mora es sustancialmente mayor. Los números absolutos dan la escala: $6,49 billones en deuda irregular y 1,84 millones de deudores morosos solo en territorio bonaerense.

Dentro de la provincia, la dispersión también es marcada. José C. Paz encabeza el ranking de distritos con mayor morosidad, con una tasa de 32,86% —más de doce puntos por encima del promedio provincial y casi tres veces el promedio nacional. La franja joven aparece como la más golpeada según el mismo relevamiento.

Hay además un frente de mora que ninguna estadística financiera captura. Según datos de Consorcio Abierto sobre una muestra de alrededor de 15.000 consorcios, el 16% de las unidades funcionales bonaerenses registra deuda de expensas, mientras en la Ciudad de Buenos Aires ese porcentaje llega al 15%.

El informe del Observatorio de Datos Estratégicos estima además que el 72,9% de los hogares inquilinos bonaerenses mantiene algún tipo de deuda y que el 48,5% destina la mitad o más de sus ingresos al alquiler, con un alquiler mediano de $600.000.

Salir de la mora: por qué cada vez cuesta más ponerse al día

Porque el 60% simplemente no tiene con qué. Consultados sobre los obstáculos para regularizar sus deudas atrasadas, el 60% respondió que sus ingresos no alcanzan. El 16% explicó que debe priorizar alimentos, vivienda, salud u otros gastos básicos. Y el 9% sostuvo que los intereses y recargos hicieron crecer demasiado el monto adeudado.

Ese último 9% describe el mecanismo que convierte una deuda manejable en una impagable: el interés compuesto sobre un saldo que no se puede amortizar.

Federico Anselmi, consultor en reestructuración de deudas de consumo, plantea el límite de las respuestas disponibles: "Los programas de refinanciación bancaria están diseñados para el deudor que tiene capacidad de pago pero un problema de plazo. Ese deudor existe y hay que atenderlo. Pero cuando el 60% dice que sus ingresos no alcanzan y el 16% que tiene que elegir entre pagar la cuota o comprar comida, estás frente a un problema de ingresos disfrazado de problema financiero."

Con este contexto acuciante, la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar morosidad y sobreendeudamiento familiar está convocada para el miércoles 9 de septiembre de 2026, articulada por un interbloque de fuerzas opositoras.

Los bloques que impulsan la convocatoria buscan declarar la emergencia por sobreendeudamiento familiar y proponen fijar topes a las tasas de interés y cargos punitorios, suspender ejecuciones o cobros coercitivos y frenar las normativas del BCRA sobre débito automático cruzado intercuentas.

Se presentaron cerca de cincuenta proyectos sobre el tema. La obtención del quórum sigue siendo la incógnita. En paralelo, al menos trece provincias lanzaron programas propios de alivio. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia refinancia mora temprana (hasta 90 días) con TNA del 39% para personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, y mora avanzada con TNA del 31% a plazos de hasta 72 meses. Para tarjetas de crédito ofrece hasta 60 cuotas al 41% anual.

Según información difundida por la entidad, el programa acumuló más de 100.000 operaciones de refinanciación por más de $390.000 millones, de las cuales el 96% correspondió a personas físicas.