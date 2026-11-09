Un informe de SBS Research sostiene que los papeles sufren una baja de márgenes transitoria y destaca a Mercado Pago y el crédito

SBS interpreta la menor rentabilidad de Mercado Libre como estrategia de expansión de su ecosistema de pagos y créditos, no como falla.

La acción MELI cayó 12% a u$s1.530,28 en Nasdaq tras un balance donde los ingresos subieron 45% pero los márgenes se achicaron.

SBS Research recomienda comprar acciones de Mercado Libre y proyecta un alza del 74% a u$s2.670 para 2027, viendo oportunidad tras su caída.

Las acciones de Mercado Libre podrían subir 74% hasta los u$s2.670 hacia fines de 2027, según SBS Research. Por eso, la consultora recomienda comprar tras el desplome que sufrió el papel en Wall Street por su último balance.

El golpe fue duro: la acción de MELI se hundió 12% en el Nasdaq el jueves 5 de noviembre y cerró en u$s1.530,28. Sin embargo, para José Ignacio Thome, analista senior de Equity de la Sociedad de Bolsa SBS y autor del informe de noviembre de 2026, esa caída es una oportunidad.

"Así, en este escenario base, la acción cuenta con un upside del 74% hasta los u$s2.670 hacia YE2027", detalla Thome. En otras palabras, quien haya puesto u$s1.000 al cierre del jueves tendría unos u$s1.745 si llega a esa meta, antes de comisiones e impuestos.

Por qué cayeron las acciones de Mercado Libre

El balance de Mercado Libre del tercer trimestre dejó una paradoja que el mercado no perdonó: la empresa vende cada vez más, pero gana menos por cada dólar.

Los ingresos treparon 45% interanual a u$s10.750 millones, mientras el margen operativo se achicó a 6,3%, contra 9,8% un año antes, según la carta a los accionistas de la compañía.

El resto del cuadro acompaña:

Resultado operativo: u$s676 millones, 6,6% menos que un año atrás

que un año atrás Ganancia neta: u$s448 millones, por debajo de los u$s476 millones que esperaba el mercado

Publicidad: 11,6% de los ingresos, por el programa de afiliados en Brasil

Detrás aparecen más envíos gratis, costos logísticos en alza y tickets más bajos. Para colmo, el reporte coincidió con una 'rueda negra' para las tecnológicas.

Qué ve SBS para recomendar comprar Mercado Libre

La recomendación de compra de SBS sobre Mercado Libre parte de otra lectura: la caída de la rentabilidad es una decisión estratégica y no una falla del negocio.

Según Thome, la compañía "volvió a priorizar el desarrollo a escala de su ecosistema de compras y pagos por sobre la rentabilidad de corto plazo".

Y confía en que el sacrificio sea pasajero. "Mantenemos la visión de que la compresión de márgenes debería ceder de forma gradual y no lineal", agrega, a medida que maduren la red logística y las carteras de crédito.

El informe destaca cuatro motores:

Mercado Pago: suma 92,9 millones de usuarios activos mensuales, 29% más interanual

interanual Crédito: la cartera creció 62%, a u$s17.884 millones

Argentina: el volumen de mercadería vendida subió 40% interanual en moneda constante

Fin de año: SBS anticipa "un muy buen 4T26 para el negocio" gracias a la estacionalidad

Los riesgos para el CEDEAR de Mercado Libre

Para el ahorrista argentino, el CEDEAR de Mercado Libre permite comprar el papel en pesos, con un ratio de 120 certificados por acción. Eso sí, el propio Thome avisa que la acción "enfrenta de corto plazo vientos de frente".

Los nubarrones que marca SBS:

Tasas internacionales todavía elevadas

Posibles turbulencias económicas en Brasil

Dificultades en la actividad y el crédito en Argentina

Los agentes de IA de otras empresas, que podrían frenar los ingresos de Mercado Ads

Además, no es el primer golpe del año. En mayo, tras el primer trimestre, el papel ya había caído con fuerza cuando el margen operativo se redujo a 6,9%.

Así y todo, SBS es más optimista que Wall Street: tras el balance, varios bancos estadounidenses recortaron sus precios meta a una franja de u$s2.000 a u$s2.300, aunque mantuvieron una mirada favorable.