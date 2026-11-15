La tecnología para pagar el café con dólares digitales ya está instalada en terminales que operan en el país. El cliente puede hacerlo desde su billetera y los fondos se canalizan a través del proveedor de pagos del comercio, que no tiene que administrar activos digitales. Pero lo que falta no es el aparato, es el permiso.

Las terminales pueden aceptar stablecoins compatibles a través de una aplicación, sin hardware adicional, y los fondos se canalizan por el proveedor de pagos habitual del comercio, de modo que el negocio sigue operando con su esquema de cobro de siempre y el pago en dólares digitales entra como una forma más.

Leonardo Caicedo es Sales Manager South Cone de Ingenico, una empresa que tiene la tecnología necesaria para ofrecer la funcionalidad y fabrica los dispositivos de cobro.

El ejecutivo plantea el enfoque de la compañía en estos términos: "La masificación del acceso requiere conectar las formas en que las personas tienen y utilizan su dinero con las necesidades reales de los comercios".

Agrega la condición que a su criterio define si esto escala: "Las stablecoins pueden ampliar esas posibilidades si se integran a una experiencia de pago confiable, con reglas claras y una operación sencilla".

Sobre el papel que se asigna la empresa en ese proceso, el ejecutivo precisa: "Nuestro rol es habilitar esa conexión junto con nuestros socios, para incorporar una nueva alternativa de pago resulte práctico tanto para quien compra como para quien cobra".

Pagos con dólar cripto: tecnología lista y cepo vigente (generado con IA)

La compañía enmarca esa convergencia en un concepto que llama economía del flujo, un comercio en el que personas, negocios y proveedores pueden conectar distintas formas de mover valor mediante experiencias fluidas y seguras.

Y distingue dos usos de las stablecoins que conviene no confundir. Uno es transferir valor entre países, donde funcionan como puente entre monedas y proveedores financieros. El otro es la conexión con herramientas de aceptación que permiten pagar bienes y servicios, que es el terreno donde se juega este desarrollo.

El Banco Central puso una fecha

La condición regulatoria que la industria menciona como pendiente no es un vacío a resolver, es una decisión tomada.

Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras del BCRA, informó que el organismo no va a promover la integración de criptoactivos en los canales bancarios y de pago durante los próximos dos años, con el argumento de que las condiciones económicas no lo justifican en este momento.

Más importante todavía, el "cepo cripto" para las entidades financieras, vigente desde 2022, se mantiene en pie durante esa pausa. No se trata de una autorización gradual ni de un cronograma para levantar restricciones.

Cualquier revisión queda atada a las condiciones económicas, sin indicadores ni umbrales definidos. El propio funcionario planteó que el tema puede debatirse durante un eventual segundo mandato de Javier Milei, lo que no constituye un compromiso de cambio.

La consecuencia práctica es bastante concreta. El dispositivo puede aceptar el pago, pero el banco del comercio no puede ofrecer el servicio. Y como los fondos se canalizan a través del proveedor de pagos del negocio, el cuello de botella está exactamente ahí.

La prohibición alcanza a las entidades financieras reguladas por el Banco Central, no a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), que tienen su propio régimen de registro ante la Comisión Nacional de Valores desde la Ley 27.739. Y el sector bancario no está quieto.

Según el relevamiento sobre el tema, grupos bancarios argentinos exploran un proyecto de stablecoin a través de entidades independientes, con usos propuestos que incluyen dinero programable, gestión de tesorería, pagos disparados por eventos en cadena y crédito con garantía, aunque sin participantes identificados, sin fecha de lanzamiento y sin definición sobre su encuadre regulatorio.

Por qué el crecimiento en Argentina de dólar cripto es el más bajo de la región"

Este es el número que el relato de adopción usa como prueba y que, puesto en contexto regional, dice algo bastante distinto.

El dato que circula es cierto. La cantidad de billeteras atribuidas a Argentina con al menos u$s10.000 en stablecoins creció 82% desde julio de 2024, según el informe de adopción cripto 2026 de Chainalysis. Es un salto considerable y refleja una base de tenedores que se consolida.

El problema aparece al compararlo. En el mismo período, ese indicador creció 347% en Brasil y 91% en México. Argentina quedó última entre los tres mercados grandes de la región en el crecimiento de grandes tenedores de dólares digitales.

Y el patrón se repite en la actividad total. Según Chainalysis, entre julio de 2025 y junio de 2026:

Argentina registró u$s88.500 M entre julio de 2025 y junio de 2026, con un alza del 15,3% interanual

Brasil movió u$s252.500 M, aunque con una contracción del 1,6%, y México u$s77.600 M con un crecimiento del 25,5%, casi el doble del argentino

Dicho de otro modo, Argentina conserva el relato de adopción más potente de la región y muestra el crecimiento más flojo de los tres grandes. Mantiene el segundo puesto por volumen acumulado, pero México crece más rápido y Brasil multiplicó por más de cuatro veces el ritmo argentino en tenedores grandes.

Sirven para dimensionar una base de usuarios, no para estimar un mercado de pagos. En el plano regional, Chainalysis ubica a las stablecoins en el 32,1% del valor transfronterizo, el 22,1% de la actividad entre pares doméstica y el 17,6% de los saldos en billeteras personales.

El desafío argentino usa stablecoins justamente para no gastarlas

Acá aparece la objeción de fondo, que es de comportamiento y no de tecnología ni de regulación.

Según el análisis de a16z Crypto publicado el 30 de agosto de 2026 con datos de Artemis, el 94% del volumen de operaciones cripto denominado en pesos argentinos corresponde a stablecoins, la proporción más alta entre las monedas fiat relevantes de ese relevamiento. El ahorrista local no compra dólares digitales para pagar. Los compra para tener dólares.

Esa distinción es el obstáculo más grande y es anterior a la regulación: pedirle a alguien que pague el supermercado con los USDT que compró para resguardarse de la devaluación es pedirle que haga exactamente lo contrario de aquello para lo que los compró.

El perfil para el que sí tiene sentido inmediato es el que cobra en dólar cripto desde el exterior, un universo que crece con el trabajo remoto y los pagos de plataformas internacionales. Para esa persona, gastar directamente lo que recibe elimina una conversión, un spread y una demora. Ahí el desarrollo resuelve un problema real.

Qué le falta resolver al comercio antes de aceptar un pago así

La parte práctica, para el dueño de un negocio que evalúa el tema. El propio planteo de la industria enumera los puntos pendientes y son cinco:

Regulación

Responsabilidades

Conversión a moneda local

Seguridad

Custodia

A eso se suma lo que, según el sector, resulta decisivo desde la vereda del comercio, que es contar con reglas claras sobre cómo se acredita el pago, en qué moneda recibe los fondos y qué ocurre ante errores o incidentes.

Ese último punto es el que más conviene subrayar y el que menos se discute. En una operación con tarjeta hay un esquema de contracargos, plazos de reclamo y un responsable identificado en cada eslabón de la cadena.

En un pago con stablecoins la transacción en cadena es irreversible y quién responde ante un error depende por completo del contrato con el proveedor de pagos. Antes de habilitar esa forma de cobro, el comerciante debería saber con precisión a quién le reclama si algo sale mal.

El balance del momento es que el sector resolvió la parte difícil en términos técnicos y quedó esperando la parte lenta. La terminal puede cobrar, el comercio puede recibir pesos y el cliente puede pagar desde su billetera. Lo que no está habilitado es el canal bancario que lo conecta todo, y esa habilitación tiene una decisión en contra con fecha de revisión en dos años.