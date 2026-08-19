La nueva aplicación de la procesadora de pagos permite implementar todas las funciones desde un solo lugar. Detalles de su plan de expansión

Los comercios podrán gestionar sus finanzas con soporte humano personalizado y recibir una terminal Clover bonificada en un plazo máximo de 48 horas.

La plataforma permite realizar el onboarding digital en 5 minutos, otorgando una CVU gratuita y facilitando cobros mediante QR, tarjetas y sistema PIX.

Fiserv lanzó Clover App en Argentina, una solución tecnológica que centraliza la gestión de ventas, cobros y movimientos financieros en un solo lugar.

Fiserv Argentina, firma de tecnología financiera y procesamiento de pagos, acaba de lanzar Clover App, una nueva aplicación que tiene por objetivo ayudar a comercios a gestionar cobros, ventas y movimientos desde un solo lugar.

"Tenemos la mejor terminal del mercado y el desafío era que ese ecosistema ganado en el mercado le permitiera a un comercio centralizar todos su información con una app móvil, simple y ágil", explica Sebastián Calens, VP de Product and Acquiring en Fiserv.

El directivo precisó que Clover App permite agilizar el onboarding digital y hasta brinda la posibilidad de empezar a cobrar en cuestión de minutos a cualquier comercio.

"Queríamos simplificarle la visión del comercio para que también pudierar comparar fácilmente todos su números. Con Clover App, los comercios pueden prevenir rápidamente cuánto van a cobrar más allá de los aranceles", destacó.

Calens resaltó que minutos después del registro cualquier comercio ya cuenta con una CVU (Clave Virtual Uniforme) gratuita otorgada por Fiserv.

"No obstante, como no tenemos otra dependencia con otro negocio o banco, le damos la posibilidad al comercio, si así lo desea, de seguir utilizando la cuenta que posee en la actualidad"

Cúales son otros diferenciales de Clover App

Calens precisó que uno de los motivos por los cuáles decidieron crear la nueva app es porque observaban que la velocidad de la comunicación con los comercios no era tan rápida como la esperada.

"Con Clover App los comercios pueden recibir fondos y retirarlos fácilmente. Decidimos lanzar esta app por varios motivos. En principio, para darle más a los comercios la posibilidad de acceder a una cuenta virtual en la que puedan ver el dinero junto a una terminal Clover bonificada", precisó.

Otros de los ojetivos es brindarle mayor claridad y control a los comercios. "Queríamos que los usuarios pudieran entender fácilmente cuánto dinero ingresa, cuánto se descuenta, qué monto se acredita y la posibilidad de organizar toda la información de una forma más simple", agregó.

Según el directivo, la app también se diferencia por brindar un soporte cercano: "Si querés hablar con un humano lo vas a poder hacer, más allá del chatbot que estará disponible; queremos dar a los usuarios la posibilidad de contar con ayuda tangible, para resolver cualquier tipo de problema que pueda llegar a afectar a una venta".

Verónica Alvarez, directora de producto de Clover App, precisó que se trata de "una aplicación pensada íntegramente el comercio".

"Brinda la posibilidad de cobrar con QR, QR tarjeta y hasta PIX de forma nativa, entre otros diferenciales. También permite gestionar fácilmente y, de ese modo, cualquier comercio puede crear gracias al ecosistema Clover.

La directiva precisó que no demora más de 5 minutos el paso a paso para descargar la aplicación, registrarse y ya estar habilitado para recibir dinero en la cuenta CVU y precisó que el arribo de la terminal bonificada puede demorar, como máximo, 48 horas.

Calens agregó que el objetivo de Fiserv es expandir el uso de Clover App en el corto plazo y reveló que antes de fines de 2026 estará funcionando también en Uruguay.

(NOTA EN DESARROLLO)