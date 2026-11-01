Las críticas de Trump a las criptomonedas contrastan con los ingresos de su familia y reabren el debate sobre sus vínculos comerciales con Binance

El debate sobre los intereses privados de Trump se reaviva: el 63% de estadounidenses considera inapropiados los beneficios cripto familiares.

Los ingresos familiares en 2025 incluyen u$s636M por el token TRUMP y u$s515M de World Liberty Financial, cofundada por el presidente.

Donald Trump criticó la seguridad de las criptomonedas, pese a que su familia declaró ingresos por más de u$s1.400 millones en negocios cripto.

Donald Trump volvió a cuestionar la seguridad de las criptomonedas tras ser consultado por el millonario robo reportado en Binance, pero sus declaraciones contrastaron con los negocios cripto de su entorno familiar.

La divulgación financiera del presidente estadounidense expuso el peso económico que alcanzaron esas actividades y reavivó el debate sobre sus intereses privados mientras ocupa la Casa Blanca.

Cuánto dinero ingresó por los negocios cripto de la familia Trump

El registro patrimonial correspondiente a 2025 ubicó por encima de u$s1.400 millones los ingresos cripto del entorno familiar, una cifra que dimensiona el alcance comercial de esas iniciativas durante ese ejercicio.

El documento identifica dos partidas principales, aunque no presenta un desglose completo de todas las fuentes que integran el total ni permite reconstruir cada operación que generó esos recursos declarados.

La porción individual más elevada corresponde a u$s636 millones por un acuerdo de licencia del token TRUMP, una memecoin que utiliza el nombre y la imagen pública del presidente estadounidense.

También aparecen al menos u$s515 millones por ventas de tokens de World Liberty Financial, empresa que Trump cofundó con sus hijos y que desarrolla negocios en el mercado de activos digitales.

Los montos son ingresos declarados y no ganancias netas. Sin conocer costos, obligaciones, impuestos, distribución de fondos y otros compromisos, no puede calcularse cuánto dinero quedó efectivamente en manos de la familia.

Qué respondió Trump cuando le preguntaron por el robo en Binance

Los periodistas consultaron al presidente estadounidense por el robo de alrededor de u$s6.300 millones reportado en Binance y le preguntaron sobre la seguridad de las operaciones con criptomonedas.

Trump no dio precisiones sobre el incidente y, en cambio, centró su respuesta en las diferencias entre el dinero digital y los medios de pago tradicionales, al cuestionar que los usuarios no puedan ver físicamente sus fondos

"Estos son diferentes. La gente ya nunca ve el dinero. Por eso siempre he sentido que era un poco peligroso", afirmó Trump al explicar sus reparos sobre las criptomonedas.

Cuando le preguntaron por las pérdidas ocasionadas por el episodio, el mandatario respondió brevemente "Ya veremos", sin ofrecer mayores precisiones sobre las consecuencias del robo.

Qué vínculo existe entre los negocios de Trump y Binance

World Liberty Financial emite USD1, un token diseñado para conservar un valor equivalente a un dólar, que establece otro vínculo comercial entre la compañía familiar y el exchange Binance.

La mayor parte de USD1 se mantenía en Binance, según la información disponible, lo que convirtió al exchange en una plataforma central para la tenencia de ese activo digital de la firma.

Esa presencia no significa que USD1 haya sido sustraído ni que sus reservas hayan sufrido pérdidas, ya que no se informó una afectación directa del token durante el incidente de seguridad.

La relación adquiere relevancia porque Binance no solo aparece vinculado al episodio que motivó las declaraciones de Trump, sino que también ocupa un lugar importante en la operatoria de uno de los negocios digitales de su familia.

Qué antecedentes tiene Trump sobre Bitcoin y las criptomonedas

Las críticas de Trump al dinero digital comenzaron antes de su regreso a la Casa Blanca y quedaron registradas en distintas declaraciones públicas sobre Bitcoin y otras criptomonedas a lo largo de varios años.

En julio de 2019, sostuvo que las criptomonedas no eran dinero y las describió como "basadas en aire", mientras que en junio de 2021 afirmó ante Fox Business que Bitcoin "parece una estafa".

En diciembre de ese mismo año, Trump volvió a cuestionar estos activos y los definió como "algo muy peligroso", en una nueva declaración crítica hacia el sector de las criptomonedas.

En octubre de 2025, el presidente concedió un indulto a Changpeng Zhao, fundador de Binance, y la Casa Blanca defendió la medida con cuestionamientos al procesamiento previo del empresario.

Desde el Gobierno sostuvieron que el caso de Zhao respondía a un "deseo de castigar a la industria de las criptomonedas", mientras que la coincidencia con los negocios familiares alimentó nuevos cuestionamientos públicos.

Qué se sabe sobre el ataque a Binance y el impacto para los usuarios

Binance aseguró que sus usuarios no perderían dinero, aunque no precisó cómo cubriría eventuales daños ni informó qué método permitió el ataque o cuál es el estado de la investigación.

El debate sobre los negocios cripto del presidente también llegó a la opinión pública, ya que una encuesta de Reuters/Ipsos publicada en agosto mostró un fuerte rechazo entre los consultados.

El 63% de los estadounidenses que participaron del sondeo consideró inapropiados los beneficios cripto de Trump, en un resultado que refleja el cuestionamiento público sobre sus actividades comerciales y sus intereses privados.

Las declaraciones se produjeron cuatro días antes de las elecciones de mitad de mandato previstas para el martes, en un contexto de atención política sobre los negocios digitales del entorno presidencial.