El banco cripto quedará limitado a emitir y custodiar la stablecoin USD1, sin poder tomar depósitos ni otorgar créditos como una entidad tradicional

La aprobación reavivó críticas por conflictos de interés (Senadora Warren) y podría acelerar la adopción de stablecoins en Argentina.

USD1, con más de u$s4.000 millones en circulación, será emitida y custodiada por la entidad cripto, previa aprobación final de la OCC.

La Oficina del Contralor de EE. UU. dio permiso preliminar a World Liberty Trust Company (familia Trump) para gestionar la stablecoin USD1.

La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos otorgó una autorización preliminar y condicionada para que World Liberty Trust Company, el banco fiduciario impulsado por World Liberty Financial, la firma cripto de la familia de Donald Trump, administre la stablecoin USD1 y ofrezca custodia de activos digitales a clientes institucionales.

La aprobación todavía no habilita a la entidad a operar: antes debe cumplir una serie de condiciones económicas y de control interno que fija el propio regulador.

Qué podrá hacer el banco cripto de la familia Trump

El banco cripto de la familia Trump quedará autorizado a emitir y rescatar USD1 para clientes institucionales de todo Estados Unidos, además de administrar las reservas que respaldan a la stablecoin.

Hoy esas funciones están en manos de BitGo Bank & Trust, que actúa como emisor y custodio exclusivo del token. Una vez que World Liberty Trust Company reciba el permiso definitivo, la compañía prevé trasladar las reservas y los pasivos vinculados a USD1 desde BitGo hacia la nueva entidad.

USD1 busca mantener una paridad de uno a uno con el dólar y, según la propia empresa, está respaldada por efectivo, fondos del mercado monetario que invierten en bonos del Tesoro estadounidense y otros activos equivalentes.

Su circulación supera los u$s4.000 millones, un volumen que la ubica entre las stablecoins más grandes del mundo. El banco también podrá convertir otras stablecoins aprobadas en USD1, pero solo para clientes de custodia y sin habilitar un exchange abierto al público.

Qué actividades tendrá prohibidas el banco cripto

La licencia corresponde a un banco fiduciario de propósito limitado, lo que le impone actividades prohibidas puntuales: no podrá recibir depósitos bancarios tradicionales ni otorgar préstamos, y USD1 no contará con el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

Tampoco podrá emitir, custodiar u operar con WLFI, el token de gobernanza de World Liberty Financial. Cualquier cambio relevante en ese esquema deberá notificarse a la OCC con 60 días de anticipación como mínimo.

Los pasos que faltan para que abra sus puertas

Antes de operar, restan varios pasos:

El banco deberá aprobar un examen previo a la apertura

Demostrar controles internos sólidos contra el lavado de dinero

Reunir un capital mínimo de u$s20 millones , del cual al menos la mitad, o u$s10 millones si esa cifra resulta mayor, deberá mantenerse en activos líquidos

, del cual al menos la mitad, o u$s10 millones si esa cifra resulta mayor, deberá mantenerse en activos líquidos Contratar un auditor externo

Presentar la arquitectura de sus sistemas informáticos

Lograr la conformidad de la OCC para sus directivos

World Liberty tiene 12 meses para reunir el capital y 18 para abrir el banco; si no cumple esos plazos, el permiso vencerá.

La polémica en Washington y su peso para el mercado que usan los argentinos

La aprobación reavivó la polémica sobre los conflictos de interés del presidente estadounidense con sus negocios cripto.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, principal referente opositora en el Comité Bancario del Senado, calificó la decisión como "el acto de autonegociación más descarado que vio nuestro sistema financiero" y anunció junto a otros legisladores un proyecto de ley para impedir que un presidente sea dueño o controle un banco mientras ejerce el cargo.

La discusión no es un dato menor para la Argentina, donde las stablecoins dolarizadas ya funcionan como principal herramienta de ahorro para millones de usuarios que no acceden al mercado de cambios oficial.

Si World Liberty concreta la apertura del banco, USD1 sumará una infraestructura regulada de emisión y custodia bajo supervisión federal, un dato que puede acelerar su adopción entre exchanges y billeteras que ya operan en el país.

El propio Congreso estadounidense todavía debate la Clarity Act, la ley marco para criptoactivos, cuyo tratamiento se demoró en parte por las objeciones de legisladores demócratas a los negocios cripto de la familia presidencial.