El cofundador de Binance le pidió a Musk que frenara las burlas durante la crisis y recordó los vínculos financieros de la firma con SpaceX

El conflicto tiene un antecedente en 2021, cuando Musk calificó de "sospechosa" la suspensión de retiros de Dogecoin.

El cofundador recordó que Binance tenía una participación en SpaceX valuada en más de u$s1.000 millones.

Changpeng Zhao cruzó a Elon Musk por sus publicaciones sobre Binance y le pidió que frenara las burlas durante el ciberataque.

La crisis de Binance dejó de ser exclusivamente un problema operativo cuando Changpeng Zhao cuestionó públicamente a Elon Musk por unas publicaciones que interpretó como burlas contra el exchange durante la emergencia.

El cofundador apeló al vínculo comercial entre ambos para pedir respaldo, mientras la compañía intentaba contener las consecuencias del ciberataque ocurrido el jueves 29 de octubre y atender las demandas de sus clientes.

Por qué Zhao le reclamó apoyo público a Elon Musk

El episodio tuvo un impacto estimado en u$s6.300 millones y obligó a Binance a suspender depósitos y retiros, además de inmovilizar cerca de u$s3.000 millones en activos criptográficos.

El conflicto comenzó cuando Elon Musk compartió una serie de emojis en redes sociales, sin explicar su significado, y Zhao entendió que estaban dirigidos contra Binance justo durante la crisis que atravesaba el exchange.

En vez de limitarse a cuestionar esas publicaciones, el exdirector del exchange apeló al respeto personal y a los intereses empresariales que todavía conectan a ambos empresarios de alto perfil.

Zhao respondió con un mensaje que combinó reconocimiento y reproche, y pidió que el dueño de Tesla y SpaceX cambiara su actitud mientras la plataforma enfrentaba el incidente de seguridad.

"Elon, tengo mucho respeto por ti, pero es un mal momento para burlarse. Por favor, detente", escribió Changpeng Zhao en su respuesta pública.

El cofundador también dijo que agradecería recibir apoyo durante la crisis y recordó que Binance tenía una participación en SpaceX valuada en más de u$s1.000 millones, según su planteo.

Cuánto invirtió Binance en las compañías de Elon Musk

La cifra requiere distinguirse de otra operación vinculada con Musk: Binance aportó u$s500 millones a la compra de Twitter que encabezó el empresario, mediante una transacción independiente y anterior.

Ese desembolso correspondió a la adquisición de la red social y no debe confundirse con la participación en SpaceX que Zhao mencionó durante el cruce público en sus redes sociales.

Son compañías y operaciones distintas, por lo que los montos no permiten establecer cuánto control o influencia tiene Binance sobre SpaceX ni equiparar ambas inversiones entre sí como si fueran equivalentes.

Zhao recurrió al vínculo con la compañía aeroespacial para recordar que había intereses comerciales compartidos, aunque esa relación no evitó el desacuerdo público en plena emergencia del exchange ni moderó el cruce.

Cuál fue el primer cruce público entre Zhao y Musk

El enfrentamiento actual tampoco es el primer desacuerdo entre ambos: en noviembre de 2021, Binance suspendió los retiros de Dogecoin por un fallo detectado en su cartera digital, según informó la plataforma.

Elon Musk cuestionó públicamente la decisión y calificó la interrupción como "sospechosa", en una crítica que apuntó al funcionamiento del exchange y generó una respuesta directa de su entonces director ejecutivo.

Changpeng Zhao contestó con una comparación que involucró a Tesla: recordó que la automotriz había retirado casi 12.000 vehículos en Estados Unidos por problemas de software y hardware en sus unidades.

El cruce dejó expuestas las diferencias entre ambos empresarios sobre la gestión de incidentes tecnológicos, aunque aquella disputa se originó en una falla operativa y no en un ataque informático.

El nuevo enfrentamiento, surgido tras el ciberataque a Binance, recuperó aquella tensión previa y volvió a poner a ambos empresarios en el centro de una discusión pública sobre la seguridad de los exchanges.