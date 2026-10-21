Dogecoin Labs reunirá tres productos del ecosistema para ampliar los usos cotidianos de la criptomoneda y sumar herramientas para usuarios y comercios

Busca transformar la gran popularidad de la criptomoneda en adopción real y actividad sostenida en el mercado.

Dirigida por Jordan Jefferson, integrará MyDoge, DogeOS y Such App para conectar usuarios y comercios.

Dogecoin Labs se lanza con Dogecoin Foundation para expandir el uso de DOGE en pagos y servicios cotidianos.

Dogecoin Labs es una nueva compañía creada junto a la Dogecoin Foundation para reunir proyectos del ecosistema y desarrollar aplicaciones que permitan utilizar DOGE en más operaciones cotidianas, desde pagos hasta servicios digitales.

La nueva organización reunirá la billetera MyDoge, la plataforma DogeOS y la aplicación de pagos Such App, con el objetivo de conectar a los usuarios de la criptomoneda con más servicios y comercios.

La compañía estará dirigida por Jordan Jefferson, fundador de MyDoge y DogeOS, y concentrará sus esfuerzos en áreas como:

pagos

comercio

finanzas descentralizadas

videojuegos

inteligencia artificial

aplicaciones

La iniciativa busca resolver una de las principales limitaciones del ecosistema: aunque Dogecoin cuenta con una comunidad numerosa y reconocimiento dentro del mercado cripto, la cantidad de aplicaciones y negocios que permiten utilizar la moneda todavía es reducida en relación con su alcance.

Qué productos ofrecerá Dogecoin Labs

La nueva organización integrará tres herramientas con funciones diferentes. MyDoge es una billetera para enviar, recibir y almacenar DOGE que, según sus responsables, superó los 500.000 usuarios sin recurrir a publicidad paga.

DogeOS, por su parte, es una plataforma que permite a los desarrolladores crear aplicaciones compatibles con herramientas del ecosistema Ethereum.

Su red de prueba pública permite experimentar con proyectos antes de su implementación definitiva. Sin embargo, varias aplicaciones todavía están en desarrollo.

El tercer producto es Such App, una herramienta para comerciantes que permite vender bienes y servicios a cambio de DOGE. Su versión beta incluye facturación y pagos presenciales mediante códigos QR.

La propuesta es conectar estas herramientas para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones, los usuarios acceder a ellas desde la billetera y los comercios aceptar pagos con la criptomoneda.

Sin embargo, la integración completa todavía debe avanzar y no se difundieron cifras sobre el volumen de operaciones comerciales generado por el sistema.

Qué rol tendrá la Dogecoin Foundation

La creación de Dogecoin Labs también establece una división de responsabilidades dentro del ecosistema.

Mientras la nueva compañía se enfocará en desarrollar productos y oportunidades comerciales, la Dogecoin Foundation continuará con el apoyo al código abierto, la representación de la comunidad y el desarrollo general del proyecto.

House of Doge, el brazo comercial vinculado con la fundación, aportará activos y equipos de desarrollo a la nueva organización a cambio de una participación accionaria. Además, la fundación designó a Dogecoin Labs como su socio comercial oficial.

Jordan Jefferson sostuvo que la iniciativa busca aprovechar la liquidez, el reconocimiento y la comunidad de DOGE para construir una economía con más servicios concretos.

El proyecto también retoma el lema de sus seguidores, "DOGE a u$s1", aunque ese objetivo representa una aspiración de la comunidad y no una garantía sobre el precio futuro del activo.

Por ahora, el desafío será transformar esa popularidad en actividad sostenida. La adopción por parte de desarrolladores, usuarios y comerciantes, junto con el uso efectivo de las aplicaciones, permitirá evaluar si Dogecoin Labs logra ampliar la utilidad de la criptomoneda más allá de la compraventa y las propinas digitales.