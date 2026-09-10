La creencia extendida de que generar interacciones masivas o debates encendidos en redes sociales se traduce de inmediato en un flujo constante de dólares acaba de chocar de frente contra los números reales del mercado.

En una revelación que desarmó la fantasía de miles de usuarios, el reconocido chef argentino Pedro Lambertini compartió públicamente su balance dentro de X: tras generar millones de impresiones a lo largo de doce meses, sus ingresos brutos oscilaron entre los u$s116 y los u$s142 anuales.

Al descontar el costo de la membresía obligatoria de X Premium –que ronda los u$s60 anuales a razón de u$s5 por mes–, el saldo neto de bolsillo que le dejó la plataforma fue de apenas entre u$s56 y u$s82 por todo un año de actividad.

"Hasta ahora, X me pagó más de lo que me costaba Premium, pero por una cantidad bastante modesta considerando los millones de impresiones que generé. Esto anótenlo los que se llenan la boca diciendo que alguien busca interacciones para monetizar: la gente fantasea", lamenta.

Además, remarca en su reclamo que mantiene la suscripción paga "únicamente por productividad operativa", para evitar el límite de 280 caracteres al redactar.

El testimonio de Lambertini se conoció en coincidencia con un endurecimiento estructural en las reglas del juego de la red social de Elon Musk: la plataforma dio de baja el antiguo sistema Creator Revenue Sharing e implementó Original Content Rewards, un programa que deja de recompensar el contenido duplicado, los videos descargados de TikTok o Instagram y las publicaciones automatizadas por inteligencia artificial, amenazando con reducir los ingresos a cero para quienes no alcancen un filtro de interacciones sumamente restrictivo.

X implementó cambios para los creadores de contenidos

¿Cómo funciona el nuevo sistema de pagos de X?

El nuevo esquema de incentivos de la red social puso fin a la era del "copia y pega" que alimentaba a cuentas virales y granjas de interacción sin producción propia, mientras analiza los pagos con stablecoins como USDC.

La plataforma estableció que solo serán elegibles para cobrar aquellas publicaciones genuinamente originales que aporten análisis, opinión o contexto propio, excluyendo de plano los recopilatorios de terceros, los textos con modificaciones mínimas y los posteos que reciban Notas de la Comunidad consideradas útiles por los usuarios.

Para percibir ingresos en este nuevo ciclo, X fijó barreras de entrada técnicas que dejan a la mayoría de los creadores fuera de carrera:

Suscripción paga obligatoria: el emisor debe mantener activa una cuenta de X Premium, Premium+ o Premium Business

el emisor debe mantener activa una cuenta de X Premium, Premium+ o Premium Business Seguidores verificados: se exige una base mínima de 500 seguidores que cuenten a su vez con tilde azul o cuenta verificada

se exige una base mínima de 500 seguidores que cuenten a su vez con tilde azul o cuenta verificada Filtro de 500.000 impresiones calificadas: la cuenta debe registrar al menos 500.000 visualizaciones en los últimos 90 días dentro del feed de inicio (Home Timeline), provenientes de usuarios Premium y donde al menos el 50% del post haya permanecido visible en pantalla. No computan las lecturas en respuestas ni el tráfico orgánico de cuentas gratuitas

la cuenta debe registrar al menos 500.000 visualizaciones en los últimos 90 días dentro del feed de inicio (Home Timeline), provenientes de usuarios Premium y donde al menos el 50% del post haya permanecido visible en pantalla. No computan las lecturas en respuestas ni el tráfico orgánico de cuentas gratuitas Piso de cobro quincenal: el umbral mínimo para transferir los fondos a través de la pasarela Stripe se fijó en 30 dólares

"Si con el nuevo sistema no alcanzás las 500.000 vistas calificadas –que es casi imposible para un usuario común–, tu ingreso por monetización pasa a ser de u$s0, mientras vos seguís pagando los u$s60 anuales para conservar la verificación", alerta Lambertini al describir la trampa económica que encierra el modelo para las cuentas individuales.

¿Por qué los virales pagan poco y qué diferencias existen con YouTube?

La dificultad para rentabilizar audiencias no es exclusiva de la plataforma de Musk.

Juan Morell, consultor en estrategia digital, especialista en SEO aplicable a YouTube for Business y director de Random Access, explica a iProUP que el gran equívoco de los usuarios radica en confundir la viralidad efímera con un negocio escalable de publicidad programática.

La decisión de Elon Musk para el futuro de X (generado con IA)

"YouTube tiene un comportamiento muy parecido a la ex Twitter en cuanto a que las interacciones generan mayor exposición, sean positivas o negativas, lo que empuja al algoritmo a mostrar más el contenido. Pero el usuario cree erróneamente que puede vivir de X. Lo que hace la empresa es dar un estímulo económico mínimo para que la gente suba contenido, pero el negocio es de la plataforma, no del usuario. De cada u$s100 que factura la red por pauta en el feed, al creador apenas le tocan centavos", analiza.

El especialista remarca que las plataformas diferencian de manera drástica el tipo de temática y la calidad de la audiencia:

Verticales de alto y bajo valor: los contenidos sobre finanzas, inversiones, software corporativo o tecnología atraen anunciantes de ticket alto dispuestos a pagar tarifas elevadas por anuncio, mientras que los posteos sobre farándula, memes o virales de ocasión reciben anunciantes de presupuesto marginal

los contenidos sobre finanzas, inversiones, software corporativo o tecnología atraen anunciantes de ticket alto dispuestos a pagar tarifas elevadas por anuncio, mientras que los posteos sobre farándula, memes o virales de ocasión reciben anunciantes de presupuesto marginal La brecha geográfica del CPM: la tarifa por cada mil visualizaciones varía drásticamente según la radicación del público. "En YouTube, una audiencia argentina paga en promedio u$s1 cada 1.000 visualizaciones , mientras que en los Estados Unidos esa misma cantidad de reproducciones rinde entre u$s15 y u$s20 ", graficó Morell

la tarifa por cada mil visualizaciones varía drásticamente según la radicación del público. "En YouTube, , mientras que en los Estados Unidos ", graficó Morell Exigencias en alza: el consultor advirtió que YouTube también avanza en elevar los requisitos para ingresar al Programa de Socios de cara a los próximos ciclos operativos, priorizando lo que denomina "vistas interesadas" –aquellas que dejan comentarios o interacciones reales– para certificar que el tráfico no provenga de bots ni de visualizaciones fantasma

¿Es rentable crear contenido solo para cobrar de las plataformas?

La conclusión a la que arriban tanto los creadores en primera persona como los analistas de marketing digital es que la monetización directa que abonan los algoritmos debe ser considerada un recupero menor de costos o un ingreso residual, pero nunca el modelo de negocios principal de un proyecto independiente o corporativo.

Para construir un activo digital rentable, los especialistas recomiendan utilizar la tracción y el alcance masivo de redes como X, YouTube o TikTok como un canal de adquisición de audiencia para luego comercializar productos propios, consultorías profesionales, servicios de suscripción privada o patrocinios directos con marcas, donde las tarifas no queden supeditadas a los cambios arbitrarios en los términos y condiciones de las grandes compañías tecnológicas.