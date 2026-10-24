La causa $LIBRA tuvo una resolución clave con el sobreseimiento de Javier Milei y otros 10 investigados. Quiénes son y qué se analizó en el expediente

Se investigaba si hubo maniobras fraudulentas o tráfico de influencias con el token, pero el sobreseimiento aún debe quedar firme.

La resolución judicial, a pedido del fiscal Taiano, alcanzó a Karina Milei, empresarios y exasesores al no constituir delito.

El Juez Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei y 10 investigados en la causa $LIBRA por presunta estafa con criptoactivos.

El expediente judicial por $LIBRA dio un giro el viernes 23 de octubre, cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió sobreseer a Javier Milei y a otras 10 personas investigadas por el lanzamiento del criptoactivo.

La decisión llegó después de que el fiscal federal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de todos los involucrados, al considerar que correspondía cerrar las actuaciones penales.

Quiénes son los 11 involucrados en el caso $LIBRA

La resolución comprende a funcionarios, empresarios, operadores vinculados con las criptomonedas y familiares de uno de los investigados, cuyos nombres quedaron incorporados al expediente por diferentes motivos.

La Justicia buscaba determinar si detrás del lanzamiento del token habían existido maniobras fraudulentas u otras conductas delictivas, entre ellas abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

El análisis también incluyó la intervención pública del Presidente, quien difundió el proyecto el 14 de febrero de 2025 mediante una publicación en su cuenta personal de X.

Con los elementos reunidos durante la investigación, Martínez de Giorgi coincidió con el planteo de Taiano y resolvió que los hechos denunciados no constituían delito.

A continuación detallamos quiénes son los 11 nombres alcanzados por la medida y los motivos por los que habían sido investigados.

¿Por qué investigaban a Javier Milei y Karina Milei?

Javier Milei quedó bajo investigación a raíz de su publicación sobre $LIBRA, debido a la hipótesis de que la difusión realizada por el mandatario podría haber impulsado la cotización del activo digital y beneficiado a quienes organizaron el proyecto.

Sin embargo, el magistrado entendió que el mensaje había sido publicado a título personal, sin representar un acto institucional ni involucrar el uso de recursos públicos. También concluyó que no se había acreditado una estafa penalmente relevante.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fue investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho, ante la hipótesis de que habría intermediado para facilitar encuentros entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto.

Sin embargo, las pruebas incorporadas al expediente, según la información publicada sobre el fallo, no permitieron acreditar pagos o dádivas relacionados con esas gestiones ni sustentar las sospechas investigadas.

Los vínculos empresariales investigados por el caso $LIBRA

Mauricio Gaspar Novelli, trader señalado como uno de los nexos entre los promotores del criptoactivo y el entorno presidencial, fue investigado para establecer su grado de participación en la organización y difusión del proyecto.

Hayden Mark Davis, empresario estadounidense identificado como uno de sus principales impulsores, quedó bajo análisis por su intervención en el lanzamiento y los movimientos de fondos posteriores al aumento inicial y la posterior caída del token.

Manuel Terrones Godoy, relacionado con el sector de las criptomonedas y los negocios tecnológicos, fue investigado por su presunta participación en la organización y promoción de la iniciativa, además de sus vínculos con otros involucrados.

Sergio Daniel Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quedó bajo la lupa por una posible actuación irregular vinculada con el criptoactivo y el organismo regulador.

También fue investigado Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh, empresario singapurense y referente de KIP Protocol. Su inclusión en la causa estuvo relacionada con sus presuntos vínculos con el desarrollo del proyecto y el lanzamiento de $LIBRA.

¿Por qué investigaron a los familiares de Mauricio Novelli?

María Pía Novelli, hermana del trader, fue investigada por movimientos de activos financieros y posibles operaciones relacionadas con fondos vinculados con el expediente.

Entre las transacciones examinadas figuraban movimientos registrados cerca del desplome de la cotización, un período relevante para reconstruir el recorrido del dinero.

María Alicia Rafaele, madre de Mauricio Novelli, también quedó alcanzada por las actuaciones judiciales debido a operaciones financieras realizadas cerca del lanzamiento y la caída del token.

La investigación buscaba establecer si esos movimientos estaban relacionados con las maniobras denunciadas, aunque ambas fueron incluidas entre las personas finalmente sobreseídas.

Qué papel tuvieron Rodríguez Blanco y Mellino en la causa

Favio Camilo Rodríguez Blanco fue investigado por su presunta participación en operaciones con billeteras virtuales vinculadas con el proyecto de la criptomoneda $LIBRA.

La pesquisa buscaba determinar si había realizado transacciones utilizando información privilegiada antes de que el activo digital alcanzara una difusión masiva.

Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, fue investigado por su presunta participación como intermediario en movimientos de dinero relacionados con el caso.

Los investigadores analizaron si había intervenido en transferencias o en operaciones destinadas a diversificar fondos después del desplome de la cotización de la criptomoneda.

¿Qué significa el sobreseimiento en la causa $LIBRA?

La resolución judicial alcanzó a los 11 investigados y se apoyó en el pedido del fiscal Taiano, además de la evaluación de los elementos reunidos durante la pesquisa.

Martínez de Giorgi consideró que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal, por lo que dispuso el sobreseimiento de todos los involucrados.

De todos modos, la decisión no implica por sí sola que el expediente esté definitivamente cerrado: para que el sobreseimiento quede firme, deberán cumplirse las condiciones procesales correspondientes.