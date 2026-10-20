La Asociación de Supermercados Unidos pidió que CABA, Santa Fe y La Pampa adhieran al sistema que permite retener Ingresos Brutos en billeteras virtuales

La medida mejoraría la fiscalización de ventas. CABA ya anunció su incorporación; Sta. Fe y La Pampa también están en proceso.

Esto busca reducir informalidad y equiparar competencia comercial. Podría afectar pagos con criptomonedas por conversión a pesos.

La ASU pidió a Economía la adhesión de CABA, Sta. Fe y La Pampa al SIRCUPA para retener Ingresos Brutos en billeteras virtuales.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) reclamó al Ministerio de Economía que impulse la adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe y La Pampa al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA).

El objetivo es ampliar las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales.

El pedido busca reducir las diferencias impositivas entre los comercios que operan dentro de la formalidad y aquellos que, según la entidad, utilizan cuentas de pago para evitar controles fiscales.

La medida también podría tener un efecto indirecto sobre quienes pagan con criptomonedas a través de aplicaciones que convierten automáticamente sus activos digitales a pesos.

El SIRCUPA es un sistema administrado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral que permite aplicar retenciones a cuenta de Ingresos Brutos sobre determinadas acreditaciones en cuentas de pago ofrecidas por proveedores de servicios de pago (PSP).

En la práctica, el mecanismo permite recaudar parte del impuesto por adelantado. El importe retenido funciona como un anticipo que el contribuyente puede computar al momento de liquidar el tributo, por lo que no representa un impuesto nuevo.

La ASU pidió a Economía la adhesión de CABA, Sta. Fe y La Pampa al SIRCUPA para retener Ingresos Brutos en billeteras virtuales

ASU podría afectar a los pagos con criptomonedas

La asociación sostuvo que las grandes cadenas de supermercados están sujetas a controles y retenciones sobre sus operaciones bancarias a través del sistema SIRCREB.

En cambio, advirtió que la falta de adhesión al SIRCUPA en las tres jurisdicciones genera diferencias frente a otros comercios que cobran mediante billeteras virtuales.

Por ese motivo, la entidad solicitó que el Gobierno interceda ante las autoridades locales para extender el régimen.

Según su postura, la incorporación permitiría mejorar la fiscalización de las ventas, reducir la informalidad y equiparar las condiciones de competencia sin aumentar las alícuotas vigentes.

El reclamo también podría afectar a quienes usan criptomonedas para pagar sus compras. Algunas aplicaciones, como Lemon o Belo, permiten pagar con bitcoin, USDT y otras criptomonedas mediante tarjetas o códigos QR.

Al realizar el pago, la aplicación puede convertir automáticamente las criptomonedas a pesos para completar la compra.

Si esas operaciones quedan alcanzadas por el SIRCUPA, podrían aplicarse retenciones de Ingresos Brutos. Sin embargo, esto dependerá de cómo funcione cada plataforma y de las normas vigentes en cada jurisdicción.

Qué pasará con CABA, Santa Fe y La Pampa

El pedido de los supermercados se centra en las tres jurisdicciones que todavía no se habían incorporado al SIRCUPA. Sin embargo, el escenario podría cambiar.

Según un reporte de la Comisión Arbitral, las tres localidades ya estaban en proceso de adhesión antes de fin de año y que CABA ya había anunciado su incorporación.

El reclamo de la ASU vuelve a poner en discusión el tratamiento fiscal de los pagos digitales y las diferencias entre los sistemas de cobro bancarios y las billeteras virtuales.

Una eventual adhesión podría ampliar los mecanismos de recaudación de Ingresos Brutos, aunque su impacto efectivo dependerá de cómo se instrumente el régimen en cada jurisdicción.