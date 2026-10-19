Crecen los ataques digitales que utilizan voces sintéticas y engaños telefónicos para acceder a cuentas y extraer dinero de personas mayores

Un 63% de los adultos mayores desconfía de billeteras digitales por fraudes; un banco indemnizó a una víctima.

El 89% de adultos mayores en Argentina fue expuesto a estafas digitales, convirtiéndolos en blanco principal del fraude.

Los adultos mayores se convirtieron en el principal blanco de las estafas virtuales, según un relevamiento que midió el vínculo de este grupo etario con la tecnología y detectó una exposición generalizada a los intentos de fraude online, sobre todo a través de llamadas, mensajería instantánea y redes sociales.

El informe "Seguridad y vulnerabilidad en adultos mayores", elaborado por BTR Consulting a partir de una encuesta a más de 250 personas de 60 años en adelante, encontró que el 89% de los consultados estuvo expuesto a algún intento de fraude digital en el último año.

El 78% recibió pedidos de datos personales o códigos de verificación por teléfono o aplicaciones de mensajería, y el 9% de ese grupo terminó entregando información sensible a los estafadores.

Cómo actúan los estafadores digitales contra los adultos mayores

Los ciberdelincuentes combinan técnicas de phishing telefónico con inteligencia artificial para ganar la confianza de sus víctimas.

Patricio Degiorgis, director de Desarrollo Estratégico y Expansión Institucional de BTR Consulting, sostuvo que "no hablamos de casos aislados, sino de un fenómeno estructural" y explicó que los engaños actuales se basan en "manipulación que genera urgencia, simula instituciones o apela a vínculos familiares", con el uso creciente de deepfakes de voz e imagen para suplantar identidades.

La Justicia ya dictó fallos que reflejan este escenario. Banco Provincia deberá indemnizar con $1.550.000 a una jubilada de 75 años que fue estafada después de hacer clic en un aviso de TikTok que prometía descuentos para jubilados en estaciones de servicio.

En una videollamada de WhatsApp, los delincuentes se presentaron como representantes de una petrolera, obtuvieron sus credenciales bancarias y transfirieron $550.000 desde su billetera virtual en Cuenta DNI. La Justicia consideró que el banco no activó alertas pese a que la operación era atípica para el perfil de la clienta.

El impacto del fraude digital en la confianza de los mayores de 60 años

El avance de las estafas también golpea la relación de los adultos mayores con el dinero digital. El 63% dijo sentir miedo o desconfianza al usar aplicaciones y billeteras virtuales, y las principales preocupaciones son el robo de dinero con el 30%, el acceso indebido a datos personales con otro 30% y ser víctima de engaños con el 17%.

El celular concentra el 48% del acceso digital de este grupo, lo que multiplica el riesgo al combinar en un mismo dispositivo aplicaciones bancarias y contactos familiares. Ante una situación de fraude, el 75% recurriría primero a hijos o nietos y apenas el 19% acudiría a espacios especializados en ciberseguridad.

Qué recomiendan los expertos para proteger a los adultos mayores en internet

El dato más alentador del relevamiento es que el 81% de los adultos mayores manifestó interés en aprender más sobre seguridad digital para protegerse.

BTR Consulting propone fortalecer canales de acompañamiento especializados, impulsar programas de alfabetización digital, verificar siempre el origen de las comunicaciones, evitar compartir datos sensibles y usar contraseñas diferenciadas para cada cuenta.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también difundió recomendaciones generales frente a las estafas virtuales, que crecieron de forma sostenida en el país:

No entregar códigos de verificación ni claves por teléfono o mensajes

Desconfiar de ofertas con urgencia

Verificar cualquier comunicación bancaria por canales oficiales

Según el organismo, el 76% de los usuarios en Argentina admite haber sufrido al menos una estafa digital en algún momento.

Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, resumió el desafío: "Las personas adultas mayores están plenamente integradas al entorno digital, pero todavía persisten brechas en la adopción de medidas preventivas básicas".

Para el especialista, la seguridad digital debe convertirse en una dimensión central de la inclusión, que promueva autonomía, confianza y resiliencia frente a un ecosistema de fraude que no deja de sofisticarse.