El empresario difundió un video en redes sociales para promocionar un curso de trading financiero, a 18 meses de la polémica en torno a la criptomoneda

La Cámara Federal apartó a los querellantes del caso $LIBRA, dejando la causa bajo el exclusivo control de un fiscal cuestionado por su lentitud.

El empresario, señalado por el colapso del token en 2025 que dejó pérdidas por u$s100 millones, busca relanzar su perfil pese a estar en insolvencia.

Mauricio Novelli reapareció públicamente tras el escándalo por la estafa con la criptomoneda $LIBRA para promocionar un nuevo curso de trading financiero.

Mauricio Novelli reapareció públicamente tras más de un año de silencio luego del escándalo del caso $LIBRA para promocionar un curso de trading financiero.

El empresario difundió un video en redes sociales para difundir su nueva capacitación, con el fin de relanzar su perfil en el mundo de las inversiones pese a las causas judiciales y el fuerte daño reputacional que lo rodea.

Mauricio Novelli reaparece tras el caso $LIBRA para promocionar curso de trading

La reaparición se produjo el 8 de septiembre de 2026 a través de la cuenta de NW Professional Traders, la firma que Novelli comparte con su socio Jeremías Walsh.

En el video, grabado en formato vertical desde una oficina sin logos, se presentó como referente en trading y se jactó de haber tenido "un montón de suerte en más de 200 operaciones".

Con tono desafiante, invitó a futuros alumnos a inscribirse en un curso que comenzará en las próximas semanas, e informó que podrán aprender de su experiencia en los mercados financieros.

El regreso de Novelli no es casual. Su nombre quedó marcado por el colapso de $LIBRA, la memecoin que en febrero de 2025 fue promocionada por Javier Milei desde su cuenta oficial de X.

Novelli rompió el silencio tras el escándalo de $LIBRA para promocionar un curso de trading

La criptomoneda llegó a rozar los u$s5 en cuestión de horas, pero se desplomó poco después cuando billeteras vinculadas al proyecto retiraron cerca de u$s100 millones de liquidez, dejando a miles de inversores con pérdidas millonarias.

Novelli fue señalado como uno de los protagonistas del lanzamiento y figura en los registros del Banco Central en "situación 4", una categoría que implica alto grado de insolvencia.

Durante el estallido del caso, se supo que Novelli se encontraba en los Estados Unidos junto a Manuel Terrones Godoy y Hayden Mark Davis, creador del proyecto.

Su vínculo con Milei y las transferencias realizadas en ese período son parte de las investigaciones judiciales que aún avanzan en la Cámara Federal.

Desde entonces, Novelli había reducido al mínimo su exposición pública, apareciendo apenas mencionado por su nombre de pila en las redes de su empresa.

Ahora, con este curso de trading, busca recuperar protagonismo y reconstruir su reputación en un sector que lo conoció por sus vínculos con el mundo cripto.

En paralelo, también se supo que avanzó en la creación de nuevas sociedades vinculadas al negocio automotor, lo que muestra un intento de diversificación de sus actividades.

Un fallo clave en la causa $LIBRA dejó afuera a los damnificados

La causa $LIBRA atraviesa un giro judicial clave: la Cámara Federal porteña apartó a los inversores que buscaban ser querellantes, al considerar que asumieron voluntariamente el riesgo de invertir en un activo volátil y sin regulación.

De esta manera, la investigación queda exclusivamente en manos de la fiscalía, lo que genera críticas por la posible deriva hacia la impunidad.

El 4 de septiembre de 2026, la Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi y apartó a cinco inversores que denunciaban haber sido víctimas de una estafa vinculada con la criptomoneda $LIBRA.

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi sostuvieron que los compradores "asumieron el riesgo" de participar en un mercado volátil y no regulado, y que no lograron demostrar un engaño concreto que los hubiera inducido a adquirir el token.

Los afectados —Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo— ya no podrán impulsar la acción penal como querellantes.

La investigación queda bajo la conducción exclusiva del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por la lentitud en el avance del expediente

El fallo recuerda que la cotización de $LIBRA se disparó tras el posteo de Javier Milei, pero se desplomó horas después, cuando el equipo creador retiró cerca de u$s100 millones de liquidez, dejando pérdidas millonarias a miles de inversores

El apartamiento de los querellantes implicaría que los damnificados pierden protagonismo en el proceso y la causa queda en manos de un fiscal cuestionado.

Además, se subrayó que el fallo fue firmado por Bertuzzi apenas un día después de jurar como camarista titular, en un tribunal reconfigurado por el gobierno de Milei.