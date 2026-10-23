El juez Martínez De Giorgi tomó la decisión al considerar inexistencia de delito, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano. Los detalles

Los imputados fueron sobreseídos sin indagatoria; las querellas excluidas apelarán la decisión a la Cámara Federal de Casación.

La decisión judicial, apoyada en el pedido del fiscal Taiano, descartó estafa y tráfico de influencias por falta de pruebas concretas.

El juez Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA, al no considerar delito los hechos investigados.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a los demás acusados en la causa $LIBRA por cinco razones.

El magistrado entendió que los hechos no encuadran en una figura legal, que no hubo engaño comprobado para configurar una estafa, que no se probó un acto oficial del Presidente y que no se acreditó un tráfico de influencias de Karina.

Además, tras el pedido de sobreseimiento del fiscal Eduardo Taiano y el apartamiento de las querellas, no quedaba una acusación autónoma para continuar el proceso.

La resolución, de 60 páginas, se apoya en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que prevé el sobreseimiento cuando el hecho investigado no constituye delito.

La decisión alcanzó a los traders Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, al creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis, y a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Los imputados quedaron sobreseídos sin haber sido llamados a declaración indagatoria.

Sobreseimiento en la causa $LIBRA: el pedido del fiscal Taiano y el apartamiento de las querellas

Martínez De Giorgi tomó la decisión luego del pedido del fiscal Taiano. Sostuvo que la petición fue fundada y que no existe una acusación autónoma que justifique seguir adelante tras el apartamiento de los inversores que habían sido aceptados como querellantes.

Aclaró que ninguno de los once había sido citado a indagatoria en este expediente, aunque eso no impedía dictar el sobreseimiento.

Taiano pidió el sobreseimiento tras analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales.

Las querellas fueron excluidas del caso y están pendientes de resolución recursos de queja directa ante la Cámara Federal de Casación.

Una vez que la resolución quede firme, el juez ordenó realizar las comunicaciones correspondientes y archivar la causa.

Por qué el juez descartó el delito de estafa en $LIBRA

La causa investigó la promoción de la criptomoneda por parte de Milei mediante una publicación en la red social X y el posterior desplome de $LIBRA.

Se originó en denuncias por el lanzamiento del 14 de febrero de 2025, cuando Milei presentó el Viva la Libertad Project como una iniciativa privada para financiar emprendimientos argentinos.

Según la resolución, el valor del token subió rápido tras el mensaje y horas más tarde se desplomó, y un grupo reducido de tenedores habría retirado unos USD 100 millones.

El juez coincidió con la fiscalía en que la secuencia de promoción, suba y caída de la cotización no alcanza para configurar una estafa.

Para ello debía acreditarse una "maniobra engañosa concreta", un error inducido en los compradores y un perjuicio patrimonial causado directamente por ese engaño.

Remarcó que la investigación no identificó una afirmación falsa específica que hubiera llevado a los compradores a adquirir el token, y que en un mercado de alta volatilidad, propio de las memecoins, una pérdida económica no equivale por sí sola a un delito.

El posteo de Milei: sin acto oficial ni abuso de autoridad

Según el análisis de Taiano, no se acreditó que los responsables hubieran garantizado rentabilidad futura, estabilidad del precio ni mecanismos para recuperar lo invertido.

El fallo descartó que Milei haya cometido abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública, porque no se probó que la difusión fuera un acto oficial ni que existiera una resolución, orden administrativa o intervención estatal vinculada con el proyecto.

La Secretaría Legal y Técnica informó que no había registros de actuaciones administrativas sobre el criptoactivo.

El juez tomó en cuenta una conclusión de la Oficina Anticorrupción: la publicación se hizo desde una cuenta personal, sin recursos públicos ni canales institucionales de la Presidencia.

Entendió que el mensaje no demostró una intervención de Milei en una operación estatal ni un interés particular en un contrato de la administración pública.

La resolución indicó además que no se halló documentación que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y Hayden Davis.

La situación de Karina Milei: por qué se descartó el tráfico de influencias

Respecto de Karina Milei, el juez descartó un posible tráfico de influencias. Se analizaron documentos y archivos extraídos del celular de Mauricio Novelli, entre ellos una oferta de acuerdo "sin firmas" y una nota que aludía a un supuesto "acuerdo final" con una persona identificada como "H", que sería Davis.

La única constancia documental directa vinculaba a Karina con la autorización de ingresos de Davis y Bartosz Lipinski a la Casa Rosada en julio de 2024, dato que, según el fallo, no demuestra por sí mismo un acuerdo ilícito.

El juez sostuvo que las referencias al Gobierno, al Tech Forum y a determinadas personas no bastan para demostrar que se acordó remunerar a Karina Milei por facilitar reuniones con el Presidente.

Agregó que el documento carece de firmas y por eso no tiene valor probatorio documental.

Los peritajes determinaron que la nota existió en la aplicación Apple Notes, pero no comprobaron que se enviara a terceros ni que alguno de los involucrados la recibiera o aceptara.

Qué queda pendiente: apelaciones, querellas y críticas

Por eso el juez concluyó que no se acreditó un intercambio ilícito ni una intermediación remunerada atribuible a Karina Milei.

La resolución menciona que un tribunal federal de Nueva York rechazó en septiembre una demanda civil contra Kelsier Labs y otros acusados, por motivos procesales y de fondo.

El fallo no equivale a una sentencia que resuelva todas las controversias públicas sobre $LIBRA: su alcance corresponde a los hechos y actuaciones examinados en el expediente.

Antes del fallo, el periodista Juan Alonso, autor de un libro sobre el caso, cuestionó la exclusión de las querellas por considerarla un paso hacia la impunidad.

Los querellantes anticipaban llevar la discusión a Casación, donde proyectaban más posibilidades de continuar en la causa.