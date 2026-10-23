Stellar lanzó Bell, la actualización de su Protocolo 30 que introduce cambios técnicos y un plan gradual frente a futuros riesgos cuánticos

Esta actualización es el inicio del plan cuántico de Stellar, pero las transacciones generales siguen Ed25519, no es protección integral aún.

Bell incorpora verificación de firmas postcuánticas (NIST) y facilita la gestión de múltiples usuarios en cuentas inteligentes.

Stellar lanzó la actualización Bell para preparar su red frente a la computación cuántica y mejorar las cuentas inteligentes.

Stellar presentó Bell, una actualización de su red para avanzar en la preparación frente a la computación cuántica, una tecnología que podría comprometer los sistemas criptográficos actuales.

La propuesta también apunta a agilizar los registros contables y ampliar las posibilidades de las cuentas inteligentes, con cambios que tendrán una implementación gradual durante las próximas semanas.

Qué cambios incorpora la actualización Bell de Stellar

La actualización introduce tres modificaciones técnicas que apuntan a ampliar las capacidades de la red, mejorar la administración de cuentas inteligentes y preparar su infraestructura para futuros desafíos criptográficos.

El primer cambio incorpora identificadores para que una misma cuenta inteligente pueda administrar varios usuarios, una característica que busca facilitar su utilización en estructuras empresariales con múltiples participantes.

El segundo permite verificar firmas postcuánticas mediante un estándar del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST), un avance que la organización considera el inicio de su preparación frente a riesgos criptográficos futuros.

Stellar resumió los objetivos generales de la actualización como una forma de "preparar las cuentas inteligentes para empresas a gran escala y comenzar a trabajar en dos objetivos a largo plazo: firmas seguras frente a la computación cuántica y registros contables más rápidos".

El tercer cambio modifica el registro temporal del libro mayor para acortar los tiempos de procesamiento, mientras la organización avanza con una hoja de ruta orientada a mejorar el rendimiento de su infraestructura.

¿La red Stellar ya es resistente a la computación cuántica?

La incorporación de verificaciones postcuánticas no significa que toda la red haya adoptado una protección integral, porque la nueva capacidad funciona como una alternativa que pueden habilitar los contratos inteligentes.

La organización aclaró el alcance de la actualización: "¿Hace Bell que Stellar sea postcuántico? No. Permite que los contratos inteligentes verifiquen firmas, de modo que las cuentas de contrato puedan optar por autorización cuánticamente segura. Las firmas de transacciones de red permanecen Ed25519".

Por eso, mientras ciertos contratos podrán elegir mecanismos de autorización preparados para ese escenario, las transacciones generales de Stellar seguirán utilizando Ed25519, el algoritmo criptográfico que actualmente emplea la red.

Esta distinción implica que Bell introduce una opción de seguridad específica, pero no reemplaza de manera general el mecanismo de firma utilizado para las operaciones de toda la cadena.

Cuándo se comenzará a implementar Bell

El calendario de despliegue comenzó el 16 de octubre de 2026, cuando estuvieron disponibles las versiones estables, mientras que la votación en la red de prueba está prevista para el 3 de noviembre y la de la red principal para el 23 de noviembre.

Bell representa el primer componente implementado en la red del plan de preparación cuántica presentado por Stellar en junio de 2026, que contempla nuevas etapas para ampliar las opciones de seguridad criptográfica.

La organización proyecta que, hacia finales de 2027, cada cuenta pueda incorporar un firmante seguro mediante una actualización nativa, lo que ampliaría las posibilidades de adoptar protecciones sin depender exclusivamente de contratos inteligentes.

La iniciativa se suma a los trabajos de LayerZero Labs y los equipos de desarrollo de Zcash, que también exploran alternativas criptográficas para responder a posibles vulnerabilidades informáticas en el largo plazo.