La nueva predicción de largo plazo sacude a los inversores, con advertencias sobre volatilidad y riesgos para quienes siguen la tendencia

El legendario operador bursátil Peter Brandt confirmó que abrió una posición compradora en Stellar ($XLM), anticipando un movimiento de reversión que podría multiplicar el valor de la moneda en el mediano plazo.

La intervención del analista cobra relevancia inmediata en la plaza financiera por sus antecedentes recientes. Semanas atrás, Brandt captó la atención de los operadores al proyectar con precisión la figura de "taza con asa" sobre el gráfico semanal de Solana ($SOL), anticipando un quiebre técnico que el activo convalidó al superar sus resistencias inmediatas.

En esta oportunidad, el experto de Wall Street identificó una configuración gráfica de largo plazo en Stellar, aunque remarcó ante sus seguidores que la operación responde únicamente a la geometría de los precios y no a una mejora en los fundamentos corporativos de la red.

Cuál es la figura técnica que Peter Brandt identificó en el gráfico de Stellar

El análisis presentado por Brandt hace foco en el agotamiento de la tendencia bajista secular mediante la maduración de una base redondeada:

Resolución de suelo plurianual: En el cruce semanal frente a Bitcoin ($XLM/BTC), el activo completó una prolongada etapa de compresión que frenó la sangría de valor iniciada tras los máximos históricos de ciclos anteriores

Confirmación sobre resistencias inmediatas: La estructura técnica comenzó a mostrar señales de ruptura en torno a la zona de los u$s0,095 a u$s0,10 , habilitando un cambio de sesgo operativo tras meses de lateralización

Proyección alcista hacia u$s0,48: Tomando como referencia la amplitud del patrón de acumulación, Brandt calculó un recorrido potencial que ubica su objetivo principal en torno a los u$s0,48, lo que representaría una apreciación teórica cercana al 390% respecto de los niveles de entrada del movimiento

Por qué el analista califica su entrada en XLM como una operación de alto riesgo

A pesar de la magnitud de la ganancia proyectada, el operador fue categórico al describir la naturaleza de su decisión en los mercados de derivados.

Brandt definió la compra como una "apuesta especulativa" (speculative trade), argumentando que Stellar carece actualmente de los flujos institucionales sostenidos que respaldan a otros activos consolidados a través de fondos cotizados en bolsa (ETF).

Para limitar la exposición patrimonial, el especialista enfatizó la necesidad de aplicar una gestión rigurosa del riesgo mediante órdenes de límite de pérdidas (stop loss). En caso de que la cotización pierda el soporte técnico de la base y vuelva a perforar los mínimos del rango, la hipótesis alcista quedará invalidada de forma automática, obligando a desarmar la posición para evitar quedar atrapado en una nueva fase de estancamiento.

El interés especulativo sobre el token coincide con la búsqueda de alternativas transaccionales más económicas dentro del circuito financiero tradicional.

Creada por Jed McCaleb con el foco puesto en la interoperabilidad bancaria y el envío de dinero transfronterizo, Stellar compite directamente contra la infraestructura de Ripple ($XRP) en el segmento de liquidación de remesas y tokenización de monedas estables.

No obstante, los analistas de mercado coinciden en que el catalizador del actual debate no obedece a nuevos convenios institucionales de la fundación, sino al intento de los operadores de capturar el rebote de activos rezagados en momentos de alta liquidez global.

La confirmación del análisis de Peter Brandt dependerá de la capacidad de Stellar para sostener el volumen en sus pares contra el dólar y Bitcoin, validando si esta ruptura técnica inicial tiene fuerza suficiente para desplegar el rally proyectado.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de activos digitales. Este contenido no constituye una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Las operaciones con criptoactivos y derivados conllevan una alta volatilidad y riesgo de pérdida de capital.