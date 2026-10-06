La compañía presentó un sistema que permite operar con activos digitales desde distintos dispositivos y reduce la dependencia de las claves privadas

El sistema permite usar la misma billetera en diversos dispositivos, ampliando funciones cripto en el ecosistema Samsung.

La propuesta busca reducir la dependencia de claves privadas al autorizar operaciones con criptomonedas.

Samsung patenta una billetera de activos digitales para transacciones con contratos inteligentes en EE. UU.

Samsung Electronics presentó en los Estados Unidos una solicitud de patente para una billetera de activos digitales que permitirá autorizar transacciones mediante contratos inteligentes y utilizar una misma billetera desde distintos dispositivos.

La propuesta busca reducir la dependencia de las claves privadas en los equipos que inician las operaciones, aunque todavía no confirma una integración con Samsung Wallet.

El objetivo de Samsung es modificar la forma en que los dispositivos autorizan operaciones con criptomonedas: en lugar de que utilicen directamente una clave privada para firmar una transacción, un contrato inteligente de una red blockchain verificaría la identidad y los permisos del dispositivo antes de procesarla.

Según el diseño presentado por la compañía, el sistema comenzaría cuando un equipo registra otro dispositivo para operar con activos digitales.

A ese equipo se le asigna una dirección de transacción y esa información se enviaría a la blockchain para crear un contrato inteligente con funciones de billetera.

Cuando el usuario quiera realizar una transferencia, el dispositivo enviaría al contrato los datos de la operación, su dirección asignada y sus credenciales de autenticación. La información podría incluir:

la dirección del destinatario

el tipo de activo

la cantidad a transferir

El contrato inteligente compararía esos datos con la información almacenada previamente. Si la dirección y la autenticación coinciden con las autorizadas, podría procesar la operación.

Samsung y su apuesta por las criptomonedas

La patente también contempla utilizar una misma billetera desde celulares, computadoras y electrodomésticos. Los distintos equipos podrían crear, modificar o recuperar direcciones vinculadas con la misma billetera, según los permisos asignados.

Además, el sistema permitiría registrar nuevos dispositivos y asociarlos al contrato inteligente para que puedan operar con los activos.

La propuesta se suma a los avances de Samsung en activos digitales. En 2025, la compañía incorporó el acceso a Coinbase dentro de Samsung Wallet para usuarios elegibles de Galaxy en los Estados Unidos.

Por otro lado, durante Galaxy Unpacked, anunció planes para sumar soporte para stablecoins a Samsung Wallet, aunque todavía no informó qué activos o redes utilizará. La nueva patente no confirma que ambas iniciativas estén relacionadas.

La clave privada no desaparece

El sistema busca reducir la exposición de las claves privadas en los dispositivos, pero no eliminarlas.

La transacción todavía podría depender de una dirección blockchain y una clave privada asociadas al contrato inteligente, aunque el equipo desde el que se inicia la operación no tenga que utilizarla directamente.

De esta manera, parte de la autorización pasaría del dispositivo al contrato inteligente, que comprobaría si el equipo está registrado y cuenta con los permisos necesarios para realizar la operación.

La iniciativa refuerza el interés de Samsung por ampliar el uso de activos digitales dentro de su ecosistema, desde las stablecoins hasta nuevas formas de administrar y autorizar operaciones.

Por ahora, la compañía mantiene estos desarrollos en etapas diferentes y no confirmó si la tecnología de la patente llegará a sus dispositivos, pero el avance muestra que las funciones cripto podrían ganar cada vez más espacio en sus servicios.