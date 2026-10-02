La iniciativa, llamada Epoch, busca crear una nueva generación de criptografía poscuántica, acompañada de verificación formal. Los detalles

Shielded Labs proyecta una implementación poscuántica de Zcash lista para fines de 2027; Bitcoin y otras aún sin planes concretos.

Mientras Zcash con Epoch se prepara para 2027, redes como QRL, Algorand y NEAR ya implementaron criptografía poscuántica.

Shielded Labs lanzó Epoch para reforzar la seguridad poscuántica de Zcash ante ataques futuros de IA y cuánticos, protegiendo fondos y privacidad.

La empresa Shielded Labs lanzó un proyecto de investigación y desarrollo criptográfico destinado a reforzar la seguridad de Zcash frente a amenazas futuras como la computación cuántica, ataques potenciados por inteligencia artificial (IA), hackers sofisticados y actores estatales adversarios.

La iniciativa, llamada Epoch, busca crear una nueva generación de criptografía poscuántica, acompañada de verificación formal, para garantizar la protección de fondos y la privacidad de los usuarios.

Zcash se prepara contra la computación cuántica

Epoch parte de la preocupación de que los sistemas actuales dependen de problemas matemáticos difíciles de resolver, como los logaritmos discretos, que podrían quedar expuestos ante una computadora cuántica suficientemente potente.

El objetivo es anticiparse a ese escenario y diseñar primitivas resistentes antes de que la amenaza sea real.

El equipo está liderado por Ulrich Haböck como Chief Cryptographer, junto a Luke Edwards y Suyash Bagad como ingenieros. Todos cuentan con experiencia en pruebas de conocimiento cero y sistemas avanzados de privacidad, provenientes de proyectos como Aztec y laboratorios de investigación de alto nivel.

La primera etapa se centrará en evaluar alternativas criptográficas y definir una propuesta concreta para el diseño poscuántico de Zcash.

Epoch es el plan de Zcash contra la computación cuántica y la IA para proteger fondos y privacidad

Shielded Labs espera tener una implementación lista para producción hacia fines de 2027, con al menos 128 bits de seguridad y verificación formal.

Epoch complementa avances previos como Ironwood, el nuevo pool blindado introducido en la actualización NU6.3, que permite recuperar fondos en caso de que las primitivas actuales deban ser deshabilitadas.

También se apoya en la experiencia de Project Tachyon, que trabaja en pruebas recursivas y escalabilidad.

Qué redes cripto ya trabajan en desarrollos para afrontar el desafío post-cuántico

Además de Zcash, varias redes cripto ya trabajan en desarrollos para afrontar el desafío cuántico, con proyectos que van desde la incorporación de soluciones post-cuánticas hasta blockchains diseñadas desde cero para resistir ataques de computadoras cuánticas.

Entre las más avanzadas figuran QRL, Algorand, NEAR y Ethereum, mientras que Bitcoin mantiene un enfoque más conservador:

Quantum Resistant Ledger (QRL): Lanzada en 2018, fue la primera blockchain en implementar criptografía post-cuántica desde su génesis. Utiliza el esquema de firmas XMSS (eXtended Merkle Signature Scheme), basado en funciones hash, considerado más robusto frente a ataques cuánticos.

Algorand: Desplegó firmas post-cuánticas Falcon en su mainnet desde noviembre de 2025 y planea alcanzar resiliencia total hacia fines de 2027.

NEAR Protocol: Ya tiene en producción firmas cuánticamente seguras desde julio de 2026, convirtiéndose en una de las primeras cadenas de gran escala con protección activa.

Ethereum: Trabaja en un plan de transición gradual. La Fundación Ethereum financió investigaciones en firmas basadas en hashes y definió un cronograma que apunta a que la capa principal (L1) sea resistente a la computación cuántica para 2029.

Entre otros proyectos relevantes se destacan:

StarkWare: Desarrolla pruebas de conocimiento cero (STARKs) basadas en funciones hash, que ofrecen resistencia cuántica y ya se utilizan en soluciones de escalabilidad.

Quantum1: Blockchain nativa diseñada desde cero para contratos inteligentes resistentes a la computación cuántica.

Coinbase: Creó un consejo asesor post-cuántico en 2026 para coordinar esfuerzos institucionales en la transición hacia criptografía segura.

Por el momento, redes como Bitcoin, BNB Chain, Dogecoin y Tron aún no tienen planes nativos con fechas concretas para migrar a sistemas post-cuánticos.

Esto preocupa a la comunidad, dado que la mayoría de las blockchains actuales siguen utilizando algoritmos de curva elíptica (ECDSA, EdDSA) vulnerables al algoritmo de Shor.