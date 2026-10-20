Los bancos buscan ampliar el trading, pagos y asesoramiento con activos tokenizados, mientras crece la preocupación por la salida de fondos

La automatización de depósitos mediante inteligencia artificial obligará a las entidades a ofrecer mayores rendimientos para evitar la fuga de capitales.

La tecnología facilita liquidar operaciones en minutos y fraccionar activos, aunque Citrini Research advierte que podría presionar el fondeo bancario.

La tokenización permite a bancos como Goldman Sachs, Wells Fargo y Morgan Stanley optimizar activos, reducir costos operativos y acelerar pagos.

Goldman Sachs, Wells Fargo y Morgan Stanley ven en la tokenización oportunidades para ampliar el trading, los pagos internacionales y el asesoramiento.

Pero Citrini Research advierte que, combinada con agentes de inteligencia artificial, también puede acelerar la migración de depósitos hacia mejores rendimientos y encarecer el financiamiento de los bancos.

Qué es la tokenización y cuál es su riesgo

Esta modalidad permite representar activos o derechos mediante registros digitales en una blockchain. Es capaz de agilizar transferencias, ampliar horarios de negociación y facilitar su uso como garantía. La discusión es quién capturará esos negocios.

"La tokenización resuelve un problema muy concreto: hoy mover un activo financiero implica demasiados intermediarios, tiempo y conciliaciones. Una operación que tarda días en liquidarse, con varios registros que hay que cuadrar entre sí, puede liquidarse en minutos, las 24 horas, con un único registro compartido y con las reglas de cumplimiento escritas directamente en el activo", asegura a iProUP Joaquín Linares, CEO de Blockenfy.

Según el experto, esto tiene tres efectos:

"Baja costos operativos"

"Libera capital que hoy queda inmovilizado en procesos de liquidación y garantías"

"Permite fraccionar activos que antes eran inaccesibles para la mayoría de los inversores, como inmuebles, deuda privada o fondos"

Paula Chaves, analista de mercados de Greyhound Trading, considera que "2027 puede ofrecer oportunidades interesantes para las criptomonedas, especialmente por su creciente integración al sistema financiero tradicional, la mayor participación institucional y los avances regulatorios".

Pero advierte que "su comportamiento seguirá dependiendo de las tasas de interés estadounidenses, la fortaleza del dólar y las condiciones de liquidez internacional".

El avance de la tokenización en EE.UU. alerta sobre el flujo de los depósitos (generado con IA)

Qué buscan los bancos y dónde aparece la competencia

Los tres bancos presentaron sus planes en los balances del tercer trimestre. Ninguno estimó los ingresos potenciales.

David Solomon, de Goldman Sachs, planteó que la tokenización puede generar más productos, actividad, clientes y canales de distribución. Comparó el proceso con el avance del trading electrónico de acciones, aunque reconoció que el negocio actual "sigue siendo pequeño".

Sucede que Goldman cuenta con GS DAP, su plataforma de activos tokenizados, y participó en julio en una jornada de operaciones reales de DTCC, tal como informó iProUP. El ejercicio incluyó bonos del Tesoro, acciones, ETF y préstamos de corto plazo garantizados con títulos, conocidos como repos.

Linares asegura que "habrá una división de roles" entre:

Bancos : "Tienen la licencia, el balance, la custodia y la confianza del cliente institucional , así que se van a quedar con el negocio grande: fondos money market tokenizados, repos y gestión de colateral"

: "Tienen la , así que se van a quedar con el negocio grande: fondos money market tokenizados, repos y gestión de colateral" Fintech: "Las plataformas cripto tienen la tecnología, la liquidez global y la distribución digital"

Wells Fargo aporta un caso operativo. Su director financiero, Michael Santomassimo, explicó que ya procesa pagos internacionales mediante depósitos tokenizados y que el dinero llega en dos minutos o menos. El volumen todavía es pequeño. La tecnología podría permitirle crecer sin construir una extensa red internacional de sucursales.

Morgan Stanley pone el foco en la gestión patrimonial. Su directora financiera, Sharon Yeshaya, sostuvo que facilitar el movimiento de activos mantendrá la necesidad de orientación. Describió una oportunidad para el asesoramiento y los valores institucionales, sin anunciar un producto nuevo.

Linares amplía el mapa más allá de las entidades: "Pero la ganancia más interesante está en la capa del medio, en la infraestructura que convierte la regulación en código. Ahí está quién hace el KYC, quién controla quién puede tener cada token y quién conecta pagos en fiat y cripto".

Y hay un mercado enorme que los grandes bancos no van a atender: Pymes, desarrolladores inmobiliarios y empresas medianas que quieren financiarse tokenizando sus activos. Ese segmento lo van a ganar las plataformas que hagan la tokenización simple, ordenada legalmente y accesible", advierte el ejecutivo.

El KYC es el proceso de identificación y verificación del cliente. Para el inversor, Chaves distingue también las funciones de las principales criptomonedas.

"Lo primero es comprender que tienen características diferentes: Bitcoin destaca por su escasez y su potencial como reserva de valor a largo plazo, mientras que Ethereum está más relacionado con el desarrollo de infraestructura financiera y tecnológica mediante blockchain", dice.

El impacto de la IA sobre los depósitos

En la parte pública de Breaking the Wall, Citrini analiza la adaptación a estándares financieros más abiertos y programables. Si agentes de IA buscan mejores condiciones y trasladan el dinero, los bancos pueden perder parte del fondeo barato que obtienen de los depósitos.

Linares conecta ese escenario con un hábito local: "Técnicamente estamos más cerca de lo que parece. En Argentina ya lo vivimos en versión manual: millones de personas mueven su saldo todos los días a la billetera o al fondo que mejor paga. Lo que haría un agente de IA es automatizar esa decisión y ejecutarla en segundos, sin que la persona intervenga", sostiene.

Pero todavía hay obstáculos para automatizar esos movimientos. Según el CEO de Blockenfy precisó, "lo que todavía frena ese escenario no es la tecnología. Son los permisos, la autenticación, la responsabilidad legal si el agente se equivoca y la falta de un open finance maduro que permita a un tercero operar tus cuentas".

"Calculo que en mercados desarrollados lo vamos a ver a escala en los próximos tres a cinco años y primero en fintechs y fondos tokenizados que funcionan 24/7, no en la banca tradicional", advierte.

La velocidad también podría amplificar episodios de tensión. Linares advierte: "¿Puede acelerar una corrida? Sí, y el riesgo es la velocidad y la sincronización. Silicon Valley Bank mostró en 2023 que una corrida digital puede pasar en horas. Si miles de agentes reaccionan con lógicas parecidas a la misma señal, pueden mover fondos en minutos, en un efecto manada automatizado", desliza el experto.

Su escenario más probable, sin embargo, coincide con la presión sobre el fondeo que plantea Citrini: "Igual, creo que el impacto más probable no es una corrida sino algo más estructural. El depósito deja de ser un fondeo barato y fiel para los bancos".

"Si el cliente tiene un agente buscando el mejor rendimiento todo el tiempo, el banco va a tener que pagar tasas de mercado o perder fondos. Esto va a acelerar la competencia con los depósitos tokenizados, las stablecoins y los fondos money market tokenizados. Y va a obligar a los reguladores a pensar mecanismos de control para movimientos automatizados masivos", analiza Linares.

Un banco podría ganar actividad en pagos o trading y, al mismo tiempo, pagar más para retener depósitos. El negocio adicional y el ahorro operativo deberán compensar esa mayor competencia por los fondos.

Para quienes buscan invertir, la adopción tampoco garantiza una suba de las cotizaciones. Chaves remarca: "No obstante, debemos recordar que una mayor adopción no elimina la volatilidad. Incluso dentro de una tendencia favorable pueden presentarse correcciones importantes."

Las próximas señales estarán en los volúmenes procesados, los clientes y los ingresos de los nuevos servicios. Para los bancos habrá otra variable decisiva: cuánto deberán pagar para conservar los depósitos cuando mover el dinero sea cada vez más fácil.